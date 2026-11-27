Un profundo meandro en el chorro polar llegará a España el próximo martes. Meteored

Los meteorólogos avisan: "España afrontará un desplome térmico con nieve desde los 1.100 metros y mínimas de 0 ºC"

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LO ESENCIAL Las claves La llegada de una masa de aire frío provoca un fuerte desplome térmico en España, dejando temperaturas rozando los 0 ºC en varias capitales del interior peninsular. Se esperan nevadas en sistemas montañosos del norte y centro con cotas de nieve situadas entre los 1.100 y los 1.300 metros de altitud. El ambiente invernal y las heladas persistirán durante el fin de semana, aunque las precipitaciones tenderán a remitir en la mayor parte del país. De cara al domingo se anticipa la entrada de un nuevo frente atlántico que podría reintroducir lluvias por el norte y el oeste peninsular.

A falta de varias semanas para el comienzo del invierno astronómico, España afronta unas jornadas mucho más frías. La entrada de una masa de aire frío ha cambiado el escenario meteorológico de los últimos días y este jueves 26 de noviembre las temperaturas podrían rozar los cero grados en varias capitales de provincia.

El descenso térmico viene acompañado de nevadas en distintos sistemas montañosos, precipitaciones en el norte peninsular y un aumento de las heladas.

El ambiente invernal se prolongará durante los próximos días, aunque las lluvias tenderán a perder protagonismo en buena parte del país.

Así lo ha advertido Mercedes Martín, meteoróloga de Antena 3, en su última previsión, publicada el 25 de noviembre, en la que analiza cómo evolucionará el tiempo durante la recta final del mes.

Próximas a los cero grados

"Y de golpe llegará el invierno". Con estas palabras, la meteoróloga anticipaba el cambio de tiempo que marcaría la última semana de noviembre en España.

Después del paso de un frente atlántico entre el martes y el miércoles, este jueves el frío será especialmente acusado durante las primeras horas del día, sobre todo en las provincias del interior peninsular.

León, Burgos, Ávila y Teruel podrían registrar mínimas de cero grados, mientras que en Salamanca, Valladolid, Soria y Guadalajara los termómetros rondarán un grado.

En Madrid se esperan mínimas de tres grados. El contraste será notable respecto al litoral mediterráneo, donde ciudades como Valencia y Barcelona registrarán temperaturas nocturnas más suaves.

El frío tampoco desaparecerá durante las horas centrales del día. En algunos puntos de la Meseta Norte y del centro peninsular, las máximas no alcanzarán los diez grados.

Nieve desde los 1.100 metros

La irrupción de aire frío también ha favorecido el descenso de la cota de nieve. En su primera previsión semanal, Martín recogía avisos por acumulaciones de hasta seis centímetros en 24 horas en zonas montañosas de Asturias, León, Zamora, Lugo y Ourense.

La actualización del miércoles situaba la cota entre los 1.100 y los 1.300 metros en sectores del Pirineo aragonés.

Para este jueves, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) contempla una cota de nieve de entre 1.100 y 1.300 metros en las sierras de Guadarrama y Somosierra, con heladas que serán moderadas en las zonas de mayor altitud.

La presencia de nieve no depende únicamente de la temperatura en superficie, sino también de las condiciones atmosféricas a diferentes alturas. Por eso, una bajada de la cota no implica necesariamente que se produzcan acumulaciones importantes en todos los puntos situados por encima de ella.

Continuarán durante el finde

La situación meteorológica tenderá a estabilizarse entre el viernes 27 y el sábado 28 de noviembre. Sin embargo, la disminución de las precipitaciones no supondrá el final del episodio de frío.

Las madrugadas seguirán siendo especialmente frías en el norte, centro y este de la Península. También podrán formarse bancos de niebla en algunas zonas del interior, mientras que las temperaturas diurnas experimentarán una ligera recuperación.

Galicia, las comunidades cantábricas y Baleares todavía podrían registrar precipitaciones durante estas jornadas.

De cara al domingo 29 de noviembre, Martín contempla la llegada de otro frente atlántico que podría devolver las lluvias al norte y oeste peninsular, aunque todavía existe incertidumbre sobre su alcance.

España despedirá así noviembre con temperaturas más acordes con la época del año y a las puertas del invierno meteorológico, que comenzará el próximo 1 de diciembre.