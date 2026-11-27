Mario Ortiz, nutricionista: "Para que los huevos cocidos estén más sabrosos no los acompañes con bechamel, sino con yogur"

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LO ESENCIAL Las claves El nutricionista Mario Ortiz propone acompañar los huevos con una base de yogur natural, especias y aceite aromatizado como alternativa saludable a salsas contundentes. La receta, inspirada en los huevos turcos, utiliza ajo cortado en láminas, cayena, pimentón dulce, sal, pimienta negra y ralladura de limón. Para la preparación, el experto aconseja escalfar los huevos en agua con vinagre a fuego suave durante tres a cuatro minutos para lograr la textura ideal. El huevo es un alimento rico en proteínas de calidad, grasas saludables, antioxidantes y minerales esenciales que contribuyen a la salud cardiovascular y muscular.

Hay recetas que transforman un alimento cotidiano sin complicar la preparación. El nutricionista Mario Ortiz propone una alternativa muy sencilla para acompañar los huevos: una mezcla de yogur natural y especias.

En un vídeo publicado en TikTok, el profesional muestra cómo preparar unos huevos turcos con ingredientes habituales y una elaboración sencilla. La propuesta sustituye las salsas más contundentes por una base fresca y aromática.

La receta comienza con un pequeño sofrito. Ortiz indica que hay que poner aceite de oliva en una sartén y añadir ajo cortado en láminas, un poco de cayena, pimentón dulce y sal.

El nutricionista insiste en cocinar esta mezcla a fuego bajo para que los ingredientes se aromaticen sin llegar a freírse. De este modo, el ajo y las especias aportan sabor al aceite.

Después llega el turno de la salsa que servirá de base al plato. En un bol, Ortiz mezcla yogur natural con aceite de oliva, sal, pimienta negra y ralladura de limón.

Huevos diferentes

Una vez integrados los ingredientes, prepara los huevos escalfados en una olla con agua, vinagre y sal. El tiempo de cocción que recomienda se sitúa entre tres y cuatro minutos.

Hay un detalle importante para conseguir el resultado buscado: el agua no debe estar a fuego muy fuerte. Así lo advierte Ortiz durante la explicación de esta receta compartida en redes sociales.

El montaje final es sencillo. Primero se coloca la mezcla de yogur como base; encima van los huevos escalfados y, para terminar, se añade el aceite aromatizado con ajo y especias.

El plato se puede acompañar con pan, tal y como propone el nutricionista. Ortiz anima a probarlo y asegura que es una preparación con la que se puede "triunfar" en la mesa.

Más allá de esta receta, el huevo destaca por su composición nutricional. Aporta numerosos nutrientes con pocas calorías y contiene grasas saludables, por lo que forma parte de una alimentación variada.

También sobresale por la calidad de sus proteínas, que, según el Instituto Español de Estudios del Huevo, se parecen especialmente a las que necesita el organismo. Participan en el mantenimiento de los tejidos.

Estas proteínas resultan relevantes durante distintas etapas de la vida: contribuyen al desarrollo del feto y de los bebés lactantes, al crecimiento adolescente y al mantenimiento de la masa muscular adulta.

El huevo aporta además aminoácidos esenciales, que el cuerpo no puede fabricar, y ácido oleico monoinsaturado, también presente en el aceite de oliva. Este tipo de grasa se relaciona con la salud cardiovascular y hepática.

Entre sus nutrientes figura la colina, esencial para el desarrollo del organismo. También contiene vitaminas, salvo la C, minerales como fósforo y potasio, y luteína y zeaxantina, antioxidantes que protegen los ojos.