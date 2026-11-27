José, 104 años: "Como huevos fritos con pisto o tomate y no me gusta nada el pescado, pero sí como mucha fruta y dulce"

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LO ESENCIAL Las claves José Fernández, un expastelero de 104 años, celebra su longevidad manteniendo una dieta donde destacan los huevos fritos con pisto o tomate, la fruta y los dulces no industriales, rechazando por completo el pescado. El consumo moderado de huevos y una ingesta abundante de frutas y verduras aportan beneficios nutricionales respaldados por evidencia científica sobre la salud cardiovascular y la reducción del riesgo de mortalidad. A pesar de sus 104 años, José se mantiene muy activo participando en clases de gerontogimnasia y disfrutando del baile de estilos como el vals, el tango o el pasodoble. Su gran pasión artística es la pintura, acumulando más de 150 obras; actualmente utiliza una lupa de manos libres para superar la degeneración macular y seguir dibujando.

José Fernández tiene muy claro cuál es su plato favorito: los huevos fritos con pisto. El día de Año Nuevo los come con tomate, una tradición que mantiene desde hace años porque nunca le ha gustado el tradicional cordero.

Este madrileño, que cumplió 104 años el pasado 16 de enero, fue maestro pastelero durante décadas. Entre sus preferencias gastronómicas siguen estando los dulces, aunque asegura que evita los de elaboración industrial.

"No me gusta el pescado, pero en cambio como mucha fruta y dulce, pero nada industrial", cuenta en una entrevista con 65YMÁS. El reportaje también recoge su afición por el baile y la pintura.

El plato favorito de José combina dos alimentos habituales en la cocina española. El huevo aporta proteínas de alto valor biológico, mientras que el pisto, elaborado habitualmente con tomate, pimiento y otras hortalizas, proporciona fibra, vitaminas y minerales.

Durante años, el consumo de huevos estuvo condicionado por la preocupación acerca de su contenido en colesterol. La investigación de las últimas décadas ha permitido conocer mejor su relación con las enfermedades cardiovasculares.

Un metaanálisis publicado en 2020 en la revista BMJ, con datos de más de 1,7 millones de personas, encontró que el consumo moderado de huevos, hasta uno al día, no se asociaba con un aumento general del riesgo cardiovascular.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) contempla hasta cuatro huevos semanales entre sus recomendaciones generales. También aconseja aumentar el consumo de hortalizas y utilizar preferentemente aceite de oliva para cocinar y aliñar los alimentos.

La forma de preparar este plato también influye en su aporte calórico. La cantidad de aceite utilizada durante la fritura puede aumentar considerablemente su valor energético, al igual que ocurre con el empleado para cocinar el pisto.

En edades avanzadas, mantener una ingesta suficiente de energía y proteínas es especialmente importante. La Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN) recomienda adaptar la alimentación de las personas mayores a su estado y necesidades individuales.

Además de conservar su afición por los dulces, José asegura que come mucha fruta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras, alimentos ricos en fibra, vitaminas y minerales.

Una investigación publicada en Circulation en 2021, que reunió datos de casi 1,9 millones de personas, relacionó el consumo de cinco raciones diarias de frutas y verduras con un riesgo de mortalidad un 13% inferior al observado con dos raciones.

En cuanto a los dulces, José prefiere evitar los productos industriales. Tanto en estos como en las elaboraciones caseras importa la cantidad de azúcar. La OMS recomienda que los azúcares libres representen menos del 10% de la ingesta energética diaria.

El pescado, en cambio, queda fuera de sus preferencias. La AESAN recomienda consumir al menos tres raciones semanales, dando prioridad al pescado azul por su contenido en ácidos grasos omega-3.

Quienes apenas comen pescado pueden obtener proteínas de alimentos como los huevos, las legumbres, los frutos secos y los lácteos. Las nueces y algunas semillas también aportan omega 3 de origen vegetal, principalmente ácido alfa-linolénico.

Una vida en movimiento

José también dedica parte de su tiempo al ejercicio en la residencia Ballesol La Latina, donde participa en clases de gerontogimnasia. Entre sus actividades favoritas está el baile, una afición que conserva desde hace muchos años.

María Alejandra Contreras, animadora sociocultural del centro, destaca su gusto por el foxtrot americano, el blues, el vals, el tango y el pasodoble. También señala que José participa en las partidas de bingo de la residencia.

El baile permite trabajar la coordinación, la movilidad y el equilibrio mientras se disfruta de una actividad recreativa. Una revisión publicada en 2025, con 28 estudios y 1.967 mayores de 60 años, encontró beneficios en varias de estas capacidades.

La OMS recomienda que las personas mayores incorporen ejercicios de fuerza y equilibrio a su actividad habitual. La intensidad y la duración deben ajustarse a las posibilidades físicas de cada persona, especialmente cuando existen dificultades de movilidad.

Junto a la pastelería y el baile, la pintura ocupa un lugar destacado en la vida de José. A lo largo de los años ha realizado más de 150 obras con acuarela, pastel, carboncillo y óleo.

Su afición comenzó mucho antes de llegar a la residencia. Recuerda que, mientras hacía el servicio militar en el Pirineo, enviaba dibujos a la mujer que después se convertiría en su esposa.

La degeneración macular dificulta ahora su trabajo artístico. Para seguir dibujando, utiliza una lupa de manos libres. Con ella realizó una tarjeta navideña que recibió una mención en un concurso de la Comunidad de Madrid.

En el certamen participaron 1.183 personas mayores de 129 residencias y centros de día. José tardó menos de 45 minutos en dibujar su árbol de Navidad y, tras recibir el reconocimiento, ya pensaba en organizar otra exposición.