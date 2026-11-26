La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España, Isabel Rodríguez García Europa Press

Confirmado por el BOE: los propietarios de viviendas deben permitir ciertas obras de la comunidad dentro de sus casas

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LO ESENCIAL Las claves El artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal obliga a los propietarios a permitir el acceso a sus viviendas para reparaciones y servidumbres de elementos comunes. Los vecinos afectados tienen derecho por ley a ser indemnizados por la comunidad por los daños y perjuicios ocasionados durante los trabajos. La comunidad de propietarios no puede acceder a una vivienda por la fuerza sin el consentimiento del dueño o una autorización judicial. Cada propietario debe mantener en buen estado las instalaciones privativas de su vivienda para evitar causar daños a otros vecinos.

Una tubería comunitaria empieza a perder agua y los técnicos descubren que la única manera de repararla es acceder a través del baño de un vecino.

Aunque la avería no se haya producido dentro de su casa, la intervención puede obligarle a permitir la entrada de los profesionales y soportar determinadas molestias.

Ser propietario de una vivienda no significa que se puedan rechazar todas las actuaciones de la comunidad en su interior. La legislación española establece situaciones concretas en las que debe facilitarse el acceso para realizar reparaciones, mantener instalaciones o ejecutar obras necesarias para el edificio.

Así lo recoge la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Su artículo 9 regula estas obligaciones y reconoce también el derecho de los afectados a ser indemnizados por los daños que puedan producirse.

Permitir ciertas obras

El artículo 9.1.c establece que los propietarios deben consentir en sus viviendas las reparaciones que exija el servicio del inmueble.

También obliga a permitir las servidumbres imprescindibles para realizar obras, actuaciones o crear servicios comunes, siempre que se lleven a cabo conforme a la legislación.

Esto significa que un propietario no puede impedir una reparación necesaria simplemente porque los trabajos tengan que realizarse desde su vivienda.

Por ejemplo, puede ser necesario acceder a un piso para reparar una bajante comunitaria, intervenir en una instalación general o ejecutar determinados trabajos relacionados con elementos comunes.

La obligación no se limita a soportar las obras. El artículo 9.1.d también establece expresamente que los propietarios deben permitir la entrada en sus viviendas o locales para las finalidades previstas legalmente.

Sin embargo, la comunidad no dispone de un derecho ilimitado a realizar cualquier intervención dentro de una propiedad privada.

Las actuaciones deben estar justificadas y cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Propiedad Horizontal.

Compensar los daños

Permitir una obra no significa que el propietario tenga que asumir personalmente todos los perjuicios que pueda provocar.

El mismo artículo 9.1.c reconoce expresamente el derecho a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados.

Por ejemplo, si para reparar una tubería comunitaria resulta imprescindible levantar parte del suelo o retirar azulejos de un baño, los desperfectos derivados de la intervención deberán ser atendidos conforme a las responsabilidades correspondientes.

La obligación de compensar también puede alcanzar otros perjuicios acreditados, dependiendo de las circunstancias.

Por eso, antes de comenzar los trabajos conviene documentar el estado de la vivienda, concretar las zonas afectadas y dejar constancia de los acuerdos alcanzados.

La Junta de Andalucía, a través de su servicio público Consumo Responde, también recuerda que los propietarios tienen derecho a recibir esta compensación cuando deben soportar reparaciones o servidumbres comunitarias.

Si un vecino se niega

Aunque la ley imponga determinadas obligaciones, la comunidad no puede entrar por la fuerza en una vivienda simplemente porque haya aprobado una obra.

Si el propietario se niega injustificadamente, puede ser necesario acudir a los tribunales para exigir el cumplimiento de las obligaciones legales.

El derecho a la inviolabilidad del domicilio sigue protegido por la Constitución española, por lo que una discrepancia con la comunidad no autoriza por sí sola una entrada sin consentimiento.

También es importante distinguir entre las instalaciones comunes y las privativas.

El artículo 9.1.b obliga a cada propietario a mantener en buen estado su propia vivienda y sus instalaciones particulares, evitando perjuicios a los demás vecinos.

Por tanto, la responsabilidad de una reparación dependerá de si afecta a un elemento común o privativo, además del origen de los daños.