Una pareja busca voluntarios en España para vivir en su finca 10.300 m² a cambio de cuidar de animales y la huerta

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LO ESENCIAL Las claves Una pareja hispanoalemana ofrece alojamiento en su finca de 20 hectáreas en Encinasola (Huelva) a cambio de ayuda en el mantenimiento rural y el cuidado de animales. La oferta publicada en la plataforma Workaway busca hasta dos voluntarios para estancias mínimas de dos semanas, conviviendo con perros, burros y gallinas. Los voluntarios dispondrán de una casa de invitados equipada e independiente, pero deberán costearse y preparar sus propios alimentos. Las labores implican entre cuatro y cinco horas diarias de tareas exigentes como podar, desherbar, cortar leña o colaborar en la recogida de aceitunas.

Vivir rodeado de naturaleza, lejos del tráfico y con una casa independiente puede parecer un privilegio reservado a quienes disponen de una segunda residencia.

Sin embargo, existen alternativas que permiten disfrutar temporalmente de esta experiencia sin pagar un alquiler. Una de ellas se encuentra en Andalucía, donde una pareja busca personas dispuestas a colaborar en el mantenimiento de su finca.

La propiedad está situada en Encinasola, un municipio de Huelva próximo a la frontera con Portugal, y ocupa unas 20 hectáreas de terreno. Sus propietarios, Jesús y Teresa, ofrecen alojamiento en una casa de invitados a cambio de ayuda con los animales, el huerto y distintas tareas de mantenimiento.

La propuesta se ha publicado en Workaway, una plataforma internacional que conecta a viajeros con particulares y proyectos que ofrecen estancias a cambio de colaboración.

En este caso, la pareja busca hasta dos voluntarios para permanecer al menos dos semanas en la finca, donde conviven con siete perros, dos burros y varias gallinas.

Una finca de 200.000 m²

Jesús y Teresa, una pareja hispanoalemana, se instalaron en la propiedad en 2021, cuando decidieron cambiar su estilo de vida y trasladarse al campo.

Su nueva residencia se encuentra en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche, un espacio protegido que destaca por sus bosques de encinas, alcornoques y quejigos, según la Junta de Andalucía.

Sin embargo, la adaptación no resultó sencilla. Los propietarios explican que tuvieron que aprender a vivir utilizando energía solar y gestionar su propio abastecimiento de agua potable, además de afrontar inundaciones durante el invierno e incendios forestales en verano.

Ahora buscan personas que conozcan el trabajo rural o que tengan verdadero interés por aprender.

Las tareas incluyen podar árboles, eliminar malas hierbas, reparar cercados, cortar leña y mantener despejados los alrededores del río.

También existe la posibilidad de participar en la recogida de aceitunas y la elaboración de aceite de oliva, dependiendo de la temporada.

Los propietarios advierten de que las labores pueden resultar físicamente exigentes y repetitivas, por lo que consideran importante que los candidatos comprendan las condiciones de la vida en el campo.

Qué ofrecen a los voluntarios

A cambio de su colaboración, los participantes podrán alojarse en una casa de invitados completamente equipada, situada sobre una colina con vistas al paisaje.

La vivienda se encuentra en una zona independiente y vallada de la finca. No obstante, el alojamiento no incluye todas las comidas: los voluntarios deben comprar sus alimentos y cocinarlos, aunque dispondrán de algunos productos básicos en la despensa.

La propiedad está aproximadamente a una hora andando del pueblo de Encinasola y a nueve kilómetros de Portugal.

Por ello, recomiendan disponer de vehículo propio, aunque también ofrecen la posibilidad de recoger a los visitantes en una estación de autobuses situada a 23 kilómetros.

El intercambio permite conocer de primera mano el funcionamiento de una explotación rural, aprender sobre la elaboración de aceite de oliva y practicar idiomas como el español y el alemán.

Workaway explica que estas experiencias suelen implicar entre cuatro y cinco horas de colaboración diaria durante cinco días a la semana, aunque las condiciones concretas deben acordarse con cada anfitrión.

Los interesados pueden consultar la oferta publicada en Workaway, donde aparecen los requisitos, el calendario de disponibilidad y las valoraciones de participantes anteriores.

La propuesta está dirigida especialmente a personas independientes que disfruten de la tranquilidad y estén dispuestas a asumir las responsabilidades de vivir en una finca alejada de los núcleos urbanos.