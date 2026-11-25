Los meteorólogos avisan: Mario Picazo prevé que 2027 podría superar a 2026 y batir nuevos récords de calor en España

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LO ESENCIAL Las claves El meteorólogo Mario Picazo advierte que el año 2027 podría superar a 2026 y batir nuevos récords de temperaturas máximas a nivel global. La principal causa es el fenómeno de El Niño en el Pacífico, que sumado al calentamiento global puede incrementar la temperatura media entre 0,1 y 0,2 ºC. La NOAA prevé que El Niño continúe fortaleciéndose y mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte hasta comienzos de 2027. El aumento de la temperatura del mar Mediterráneo aporta más humedad a la atmósfera, lo que podría favorecer precipitaciones más intensas en España.

El planeta todavía no ha terminado de contabilizar el calor acumulado durante 2026 y los científicos ya miran con preocupación hacia 2027.

La razón está a miles de kilómetros de España, en las aguas del Pacífico ecuatorial, donde un fenómeno climático está adquiriendo una intensidad extraordinaria.

Se trata de El Niño, un episodio de calentamiento oceánico que puede elevar temporalmente la temperatura media mundial. Su influencia, combinada con el calentamiento global provocado por las emisiones humanas, podría favorecer nuevos récords durante los próximos meses.

Así lo advierte Mario Picazo, meteorólogo de ElTiempo.es. El experto recuerda que 2026 se encamina a situarse entre los cuatro años más cálidos registrados, pero señala que el próximo podría alcanzar temperaturas todavía mayores.

Nuevos récords en 2027

Según explica Picazo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha confirmado que 2026 mantiene la tendencia de temperaturas excepcionalmente altas observada durante los últimos años.

Entre enero y septiembre, la temperatura media global se situó 1,47 ºC por encima de los niveles preindustriales, correspondientes al periodo 1850-1900.

El dato se aproxima a los 1,55 ºC registrados en 2024, que continúa siendo el año más cálido de la serie histórica. Sin embargo, el meteorólogo considera que las condiciones actuales podrían favorecer un nuevo récord.

En su análisis señala que existe la posibilidad de que 2027 supere las temperaturas de 2024, aunque reconoce que todavía hay incertidumbre sobre la intensidad final de El Niño.

La OMM también advierte de que este fenómeno podría acentuar el calentamiento y los episodios meteorológicos extremos hasta bien entrado el próximo año.

Aumentará la temperatura

El Niño se produce cuando las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial central y oriental alcanzan temperaturas superiores a las habituales.

Este calentamiento altera los patrones de circulación atmosférica y puede modificar las precipitaciones y las temperaturas en diferentes regiones del planeta.

Picazo explica que el fenómeno suele incrementar temporalmente la temperatura media mundial entre 0,1 y 0,2 ºC.

Aunque la diferencia parece pequeña, representa una cantidad considerable de energía cuando se calcula sobre toda la superficie terrestre.

El meteorólogo también recuerda que El Niño no genera calor nuevo, sino que modifica su distribución y favorece la transferencia de energía acumulada en los océanos hacia la atmósfera.

La situación resulta especialmente relevante porque las aguas oceánicas ya presentan temperaturas excepcionalmente elevadas debido al calentamiento global.

De hecho, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) señaló el 12 de noviembre que El Niño continúa fortaleciéndose y podría mantenerse entre fuerte y muy fuerte hasta comienzos de 2027.

Consecuencias para España

Aunque El Niño se desarrolla en el Pacífico, sus efectos pueden extenderse a regiones alejadas de este océano.

Sin embargo, no permite predecir automáticamente que España vaya a experimentar un verano récord en 2027. Su influencia depende de otros factores atmosféricos y oceánicos.

Picazo también destaca la situación del Mediterráneo, donde las temperaturas superficiales del agua han aumentado durante las últimas décadas.

Un mar más cálido puede proporcionar mayor cantidad de humedad y energía a la atmósfera, favoreciendo precipitaciones intensas cuando aparecen situaciones de inestabilidad.

Mientras tanto, los científicos continúan vigilando la evolución de las temperaturas mundiales y la intensidad de El Niño. La OMM publicará el balance definitivo de 2026 en marzo de 2027, una vez incorporados los datos de los últimos meses.

Por ahora, la posibilidad de que 2027 supere los récords anteriores sigue abierta. El resultado dependerá de cómo evolucione El Niño sobre un planeta que ya acumula niveles extraordinarios de calor.