El tiempo para el fin de semana puede ser inestable en España. E. E.

Mario Picazo, meteorólogo: "Las elecciones en España del 29-N podrían estar marcadas por las lluvias en estas zonas"

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LO ESENCIAL Las claves El meteorólogo Mario Picazo prevé la llegada de frentes atlánticos que podrían dejar precipitaciones durante la jornada electoral del domingo 29 de noviembre. Galicia, el noroeste peninsular, Asturias y Castilla y León tienen mayor probabilidad de sufrir lluvias, mientras que en la zona del Mediterráneo se espera un tiempo más seco. Existe incertidumbre meteorológica, ya que si el anticiclón atlántico gana terreno, las precipitaciones se desviarán hacia el norte reduciendo las lluvias en la península. Las temperaturas oscilarán entre heladas nocturnas en el interior y máximas de más de 20 ºC en puntos de Andalucía, el litoral mediterráneo y Canarias.

Quienes tengan previsto acudir a las urnas el próximo domingo 29 de noviembre deberán mirar también al cielo. La llegada de frentes atlánticos podría dejar lluvias en varias zonas españolas.

El meteorólogo Mario Picazo analiza en la web de Eltiempo.es la evolución prevista y advierte de que existe incertidumbre sobre el escenario meteorológico del domingo electoral en España.

Entre el jueves 26 y el sábado 28 podría mantenerse la circulación atlántica, con borrascas en latitudes altas y frentes hacia la Península durante la segunda mitad de la semana.

Si se confirma ese patrón, Galicia y otras regiones de la vertiente atlántica serían las más expuestas a las precipitaciones, mientras que en el Mediterráneo predominaría un tiempo más seco.

En el noroeste podrían registrarse lluvias moderadas, aunque los acumulados dependerán de la intensidad y velocidad de los frentes. Una conexión con humedad subtropical elevaría las cantidades, especialmente en montañas gallegas y del oeste peninsular.

Incertidumbre

Existe otro escenario: que el anticiclón atlántico gane terreno y desvíe los frentes hacia el norte. Si ocurre, las precipitaciones quedarían limitadas en buena parte del territorio peninsular.

Las temperaturas también mostrarán contrastes. En el interior, las mínimas podrían acercarse a cero grados o situarse por debajo durante las noches despejadas, mientras algunas máximas superarían los 20 ºC.

Este registro podría alcanzarse en puntos de Andalucía, el litoral mediterráneo y Canarias. No se espera una irrupción generalizada de aire excepcionalmente frío, aunque podrían extenderse las heladas nocturnas.

El domingo 29, jornada de elecciones generales, la previsión continuará marcada por la incertidumbre sobre la posición de las borrascas atlánticas y el avance de sus frentes asociados.

Galicia y el noroeste peninsular presentan una de las mayores probabilidades de lluvia. Las precipitaciones también podrían alcanzar Asturias, Castilla y León y otros sectores atlánticos durante la jornada.

En el centro, incluida la Comunidad de Madrid, la posibilidad de lluvia dependerá del recorrido de los frentes. No puede determinarse con fiabilidad si coincidirá con la apertura de los colegios electorales.

El escenario más seco se espera en Andalucía oriental, Murcia, la Comunidad Valenciana y buena parte del litoral mediterráneo, aunque esta tendencia tendrá que confirmarse durante los próximos días.

En cuanto a las máximas del domingo, se esperan entre 10 ºC y 15 ºC en buena parte del interior norte y entre 12 ºC y 17 ºC en el centro peninsular.

En las regiones mediterráneas y del sur podrían alcanzarse entre 17 ºC y 22 ºC, y en Canarias, entre 21 ºC y 25 ºC. A primera hora, el frío y las posibles heladas serán importantes.

Las heladas deberán tenerse especialmente en cuenta en zonas rurales y montañosas del interior. A medida que se acerque el domingo, podrán precisarse dónde lloverá, cuánto y en qué franjas horarias.