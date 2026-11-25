Daniel, carnicero: "Para que los filetes no suelten agua, no los cocines con aceite, mejor evita hacerlo poco hecho o al punto"

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Daniel Sánchez aclara que el líquido rojizo de los filetes poco hechos no es sangre, sino una mezcla de agua y mioglobina. La mioglobina es una proteína muscular que almacena oxígeno y aporta el color rojo característico a la carne de vacuno. Cocinar la carne en exceso provoca que pierda humedad y quede más seca, por lo que el experto anima a consumirla al punto o poco hecha. El color del jugo no determina la seguridad alimentaria, por lo que se recomienda medir la temperatura interna con un termómetro de cocina.

Muchos comensales piden la carne muy hecha por una razón que parece evidente: no quieren encontrarse con sangre en el plato. Sin embargo, el líquido aguado y rojizo que aparece al cortar un filete poco hecho no es sangre, sino otra sustancia.

Así lo advierte el carnicero Daniel Sánchez, que desmonta una creencia extendida entre quienes prefieren cocinar la carne durante más tiempo. Su explicación apunta a una proteína presente en el tejido muscular: la mioglobina, responsable del característico color rojo.

"Deja de pensar que la carne poco hecha suelta sangre", resume Sánchez. El profesional recuerda que ese líquido rojizo está formado principalmente por agua y mioglobina, una proteína que se libera de las fibras musculares naturales cuando pierden humedad.

La confusión tiene una explicación visual. El tono rojizo del líquido recuerda al de la sangre, pero la mayor parte se elimina durante el sacrificio y procesamiento del animal. Lo que permanece en la pieza procede principalmente del músculo.

Mezcla de agua y mioglobina

La mioglobina cumple una función esencial: almacena oxígeno en las células musculares y contribuye a que la carne presente tonalidades rojas. Su concentración varía según la especie, la edad del animal y el tipo de músculo, entre otros factores.

Por eso la carne de vacuno muestra un rojo más que la de cerdo o pollo. También cambia de aspecto al entrar en contacto con el oxígeno o durante la cocción, sin que esas variaciones indiquen un problema de calidad.

El líquido que aparece al cortar la pieza se conoce técnicamente como exudado. Está compuesto principalmente por agua y proteínas, entre ellas la mioglobina, y su presencia no significa que el alimento esté en mal estado.

Sánchez propone no elegir el punto de cocción por rechazo a ese supuesto rastro de sangre. "Puedes pedir la carne poco hecha o al punto", señala, para disfrutar de una textura realmente tierna y jugosa, además de su sabor especial.

Cuando se cocina durante demasiado tiempo, la carne pierde humedad y sus fibras se contraen, lo que puede dejar una pieza más seca y firme. El resultado depende también del corte, el grosor, la temperatura y el método empleado.

Esto no significa, sin embargo, que cualquier carne poco hecha sea segura. La higiene durante la correcta manipulación, la conservación en frío y el producto son importantes, y las recomendaciones deben adaptarse al tipo de carne y preparación en cada caso particular.

En piezas enteras de vacuno, las guías recomiendan alcanzar una temperatura interna suficiente y dejar reposar la carne antes de consumirla. La carne picada exige más cocción, porque las bacterias de la superficie pueden distribuirse por todo el producto.

Por eso, el color del jugo o del centro no sirve como termómetro fiable para determinar si la pieza está cocinada con seguridad. La opción más precisa es comprobar la temperatura interior con un termómetro alimentario en casa.

La advertencia del carnicero aclara una confusión habitual: ese líquido rojizo no es sangre, sino agua y proteínas de la carne. Conocer su origen permite disfrutar de la pieza sin confundir su aspecto con un riesgo para la salud.