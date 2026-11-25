Blanca García, nutricionista: "Para que la tortilla de patatas esté más sabrosa no uses cebolla, sino 2 huevos y mozzarella"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Blanca García-Orea propone una versión ligera y rápida de la tortilla de patatas sustituyendo la cebolla por queso mozzarella rallado y usando solo dos huevos y una patata. Para reducir el aceite y agilizar la receta, la patata se lamina muy fina y se cocina a fuego medio con tapa durante unos diez minutos. El queso mozzarella aporta jugosidad, extra de proteína y calcio, logrando un plato más saciante y fácil de digerir al no llevar cebolla. Esta alternativa 'exprés' se prepara en unos 15 minutos y es ideal para cenas rápidas o desayunos equilibrados.

La nutricionista Blanca García-Orea, más conocida como Blanca Nutri en redes sociales, tiene una alternativa saludable y ligera para la tortilla de patatas, uno de los platos más típicos y tradicionales de nuestro país.

A pesar de que, generalmente, el debate suele girar sobre si hacerla con o sin cebolla, la nutricionista incorpora un nuevo elemento rompedor que hace que el plato dé un giro inesperado, manteniendo siempre sus propiedades nutritivas -y hasta aumentándolas-.

Apostando por una sola patata y por un corte en láminas muy finas para que esta se cocine en la sartén con apenas un chorrito de aceite y fuego medio -con tapa y unos diez minutos puede ser suficiente-, la profesional promete una textura tierna y ligera para el conjunto.

El cambio inesperado

Y el secreto para potenciar el sabor y garantizar la jugosidad es un puñado de queso mozzarella rallado. Con una base de un par de huevos solamente, Blanca Nutri incorpora estos ingredientes sobre la base de patata ya dorada y deja que se cocinen suavemente.

Eso hace que el queso se funda y se integre poco a poco en el huevo semicuajado, lo que hace que ambos alimentos acaben fusionándose para conformar una tortilla de patatas diferente y siempre jugosa.

Desde el punto de vista nutricional, esta versión "exprés" -porque entre diez y quince minutos podemos tener el plato hecho- resulta especialmente interesante para cenas rápidas o hasta para desayunos equilibrados, porque los nutricionistas también recomiendan hacer una primera comida fuerte para tener energía.

Al reducir drásticamente el uso de aceite en comparación con la fritura convencional y sumar el aporte proteico y de calcio de la mozzarella y los huevos, el plato se convierte en una opción más saciante y digestiva.

Además, el hecho de prescindir de la cebolla también facilita la digestión en personas con sensibilidad intestinal o que siguen pautas bajas en compuestos fermentables.

En corto, Blanca Nutri propone una tortilla de patata básica, con una sola patata, dos huevos, un puñado de mozzarella rallada y un chorrito de aceite, que puede hacerse en muy poco tiempo y que sirve para casi cualquier comida del día.

Mantiene todas las propiedades nutritivas de la tortilla de patatas tradicional e incluso potencia el plato con ese queso que añade más proteína al conjunto, haciendo que se gane en jugosidad. Y el toque especial es eliminar esa cebolla para que la digestión sea aún mejor.