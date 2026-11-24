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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Rubén Martínez aconseja no gastar dinero en piezas caras como el solomillo para hacer carne picada, ya que su principal virtud, la ternura, se pierde al triturar la carne. Recomienda sustituir la aguja y otros cortes costosos por alternativas más económicas del cuarto delantero como la aleta, la contraaleta o el morrillo, ideal por su versatilidad y sabor. En preparaciones como las hamburguesas es clave mantener una proporción moderada de grasa para garantizar jugosidad, sugiriendo además pasar la carne por la picadora una sola vez. Sanidad recuerda la importancia de cocinar totalmente la carne picada, alcanzando al menos los 70 ºC durante dos minutos para eliminar posibles microorganismos repartidos durante el picado.

Hay cortes de ternera que cuestan el doble que otros y, sin embargo, una vez pasan por la picadora, resulta difícil justificar esa diferencia de precio.

La explicación está en que la pieza más cara no siempre es la que ofrece mejores resultados para preparar hamburguesas, albóndigas o salsa boloñesa.

El solomillo, por ejemplo, destaca por su ternura, pero esa característica pierde parte de su importancia cuando la carne se pica. Para estas preparaciones también cuentan el sabor, la proporción de grasa y, por supuesto, cuánto pagamos por cada kilo.

Así lo explica Rubén Martínez, carnicero con 12 años de experiencia, conocido en redes sociales como El Carnicero Tiktoker. El profesional ha compartido varios consejos para comprar carne sin gastar de más y recomienda prestar atención a piezas menos conocidas, como la aleta, la contraaleta y el morrillo.

Qué carne pedir

En un vídeo publicado en TikTok, Martínez advertía del elevado precio que había alcanzado la aguja de ternera. Aunque es un corte apreciado por su sabor y jugosidad, consideraba que comprarlo para carne picada podía resultar innecesariamente caro.

En su lugar, proponía otras piezas del cuarto delantero que permiten preparar recetas similares por menos dinero. Una de sus favoritas es la aleta de ternera, de la que destaca su escaso contenido graso. También menciona la contraaleta como una alternativa interesante.

Sin embargo, el corte que recomienda especialmente por su versatilidad es el morrillo. "Está buenísimo, vale para picar, para guisar, está espectacular", explica el carnicero.

Según señalaba entonces, el morrillo podía costar entre cinco y seis euros menos por kilo que la aguja. Se trata de una comparación realizada en 2024, por lo que el ahorro actual dependerá de los precios de cada establecimiento.

Por qué el solomillo no

La principal ventaja del solomillo es su ternura. Sin embargo, cuando utilizamos una picadora, las fibras musculares se fragmentan y esa característica deja de ser tan determinante.

En una hamburguesa también importa la cantidad de grasa que contiene la mezcla, ya que influye en la percepción de jugosidad y en el sabor.

Una carne excesivamente magra puede resultar más seca después de cocinarla, mientras que una proporción moderada de grasa ayuda a conseguir una textura agradable.

Eso no significa que sea necesario elegir siempre el corte más graso. La cantidad adecuada dependerá de la receta y de las preferencias de cada persona.

Martínez también recomienda pasar la carne por la picadora una sola vez, salvo en preparaciones específicas, como determinadas hamburguesas de estilo smash.

Comprobar antes de comprar

Pedir carne recién picada permite conocer qué pieza se está utilizando, aunque no garantiza por sí solo una mayor seguridad alimentaria.

La Comunidad de Madrid recuerda que durante el picado los microorganismos presentes en la superficie pueden distribuirse por el interior. Por este motivo, recomienda cocinar completamente las hamburguesas y alcanzar al menos 70 ºC durante dos minutos.

También conviene mantener la carne refrigerada, evitar dejarla sobre la encimera y consumirla cuanto antes. A la hora de comprar, lo más práctico es explicar al carnicero para qué se necesita la carne y pedirle que recomiende un corte adecuado.

La propuesta de Rubén Martínez demuestra que conocer piezas como el morrillo o la aleta puede ayudar a ahorrar sin renunciar al sabor. La mejor carne picada no tiene por qué proceder del corte más caro del mostrador.