Una pareja busca voluntarios en España para vivir en su finca de 1.500 m2 a cambio de cuidar de sus animales en invierno

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LO ESENCIAL Las claves Una pareja alemana busca una pareja de voluntarios para hospedarse gratis en su finca de 1.500 m² en Sotogrande (Cádiz) del 17 de diciembre de 2026 al 4 de marzo de 2027. El intercambio se ofrece a través de la plataforma Workaway y consiste en cuidar a sus dos perros, Paco y Eddy, alimentándolos y paseándolos dos veces al día. Los voluntarios dispondrán de una casa de invitados de tres dormitorios y acceso a la piscina, jardín, sauna y cocina de la finca, a cinco minutos de la playa. El acuerdo incluye únicamente el alojamiento gratuito, por lo que la manutención corre a cargo de los huéspedes y la conexión a internet en la vivienda es limitada.

Pasar el invierno en una villa con jardín, piscina y sauna, a pocos minutos de la playa y sin tener que pagar un alquiler, es una posibilidad que ofrece una pareja alemana en el sur de España.

La propuesta está dirigida a personas que quieran disfrutar de una estancia prolongada en Andalucía a cambio de asumir una responsabilidad cotidiana: cuidar de sus mascotas.

La propiedad se encuentra en Sotogrande, una exclusiva urbanización del municipio de San Roque, en Cádiz, y ocupa una parcela completamente vallada de 1.500 metros cuadrados. En su interior hay una vivienda principal y una casa independiente para invitados, que será el alojamiento de quienes acepten el intercambio.

La oferta se ha publicado en Workaway, una plataforma internacional que conecta a anfitriones con viajeros interesados en intercambiar alojamiento por colaboración.

Los propietarios buscan concretamente a una pareja que pueda permanecer en la finca entre el 17 de diciembre de 2026 y el 4 de marzo de 2027, coincidiendo con los meses de invierno.

1.500 m² con piscina

La vivienda se encuentra dentro de una urbanización cerrada y dispone de espacios pensados para disfrutar tanto del interior como del exterior.

Los voluntarios podrán alojarse en una casa de invitados con tres dormitorios. Además, tendrán acceso al salón y la cocina de la vivienda principal, así como al jardín, la piscina y la sauna durante toda la estancia.

Los anfitriones destacan especialmente la ubicación de la propiedad. Según explican en su anuncio, el mar se encuentra a tan solo cinco minutos en coche, lo que permite combinar el cuidado de los animales con paseos y otras actividades al aire libre.

La zona también ofrece numerosas posibilidades de ocio. Según el portal oficial de Turismo de San Roque, Sotogrande dispone de playas, instalaciones deportivas, campos de golf y espacios destinados a la práctica del tenis y el pádel.

Otro de sus atractivos es el entorno natural. Cerca de la urbanización se encuentra el estuario del río Guadiaro, declarado Paraje Natural en 1989, que alberga diferentes especies de aves y vegetación característica de las zonas húmedas costeras.

Qué tienen que hacer

La principal responsabilidad de los participantes será cuidar de los dos perros de la familia, llamados Paco y Eddy.

Eddy es un joven braco húngaro de pelo corto, una raza conocida como vizsla, mientras que Paco es un perro mestizo de mastín español al que sus propietarios describen como especialmente amistoso.

Los anfitriones piden que los voluntarios paseen a los perros y los alimenten dos veces al día, además de encargarse de la vigilancia de la vivienda durante el periodo acordado.

No se mencionan otras labores agrícolas, de limpieza intensiva o mantenimiento de la finca como obligaciones principales. Se trata, por tanto, de una propuesta centrada en el cuidado de mascotas y de la propiedad.

Eso sí, existe una condición importante: el alojamiento está incluido, pero no la manutención. Los huéspedes deberán comprar y preparar sus propias comidas, aunque podrán utilizar la cocina de la casa.

Workaway explica que este tipo de experiencias, conocidas como house sitting y pet sitting, permiten alojarse temporalmente en una propiedad a cambio de responsabilizarse de su cuidado. También recomienda acordar previamente las tareas, los gastos y las condiciones de estancia.

Los interesados pueden solicitar información a través del anuncio de Workaway. Para contactar con los propietarios es necesario disponer de una cuenta activa en la plataforma.

La propuesta también admite a personas que trabajen a distancia, aunque el perfil advierte de que la conexión a internet es limitada. Por ello, quienes necesiten trabajar en remoto deberán comprobar previamente si cumple sus necesidades.