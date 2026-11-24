Una pareja busca voluntarios en España para vivir en su finca de 20.000 m2 a cambio de cuidar animales y su huerto

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LO ESENCIAL Las claves Una pareja ofrece alojamiento gratuito en una finca de 20.000 m² situada en la Sierra de Gata (Cáceres), a cambio de colaborar en tareas rurales. El voluntariado, publicado en Workaway, requiere una dedicación de 5 horas diarias durante 5 días a la semana, con estancias mínimas de dos semanas. Las labores a realizar incluyen el mantenimiento del huerto, la recogida de aceitunas, trabajos de carpintería y el cuidado de animales como un burro, una yegua y perros. Los participantes pueden alojarse en instalaciones singulares como una yurta tradicional, una tienda de campaña o una casa del árbol durante el verano.

Vivir durante varias semanas en plena naturaleza, rodeado de animales y sin tener que pagar un alquiler, es una posibilidad que ofrece una pareja en Extremadura.

La propuesta permite alojarse en una construcción tradicional de origen nómada y conocer de primera mano cómo funciona una pequeña finca rural, a cambio de colaborar en distintas tareas cotidianas.

La propiedad se encuentra en la Sierra de Gata, al norte de la provincia de Cáceres, y ocupa una superficie de 20.000 metros cuadrados.

Sus propietarios, Isabel y Simon, una pareja de entre 50 y 60 años, buscan personas interesadas en ayudar con el mantenimiento de la huerta, la recogida de aceitunas, el cuidado de los animales y algunos trabajos de carpintería.

La oferta está publicada en Workaway, una plataforma que conecta a viajeros con anfitriones que ofrecen alojamiento a cambio de colaboración.

En este caso, la pareja propone estancias de al menos dos semanas, con una dedicación de cinco horas diarias durante cinco días a la semana.

Una finca de 20.000 m²

Isabel y Simon viven entre dos ríos, aproximadamente a una hora caminando por un camino rural del pueblo de Gata. Allí han construido un hogar basado en un estilo de vida sencillo, con cultivos, árboles frutales y diferentes animales.

La propiedad cuenta con un burro, una yegua, dos ovejas, tres perros y varios gatos. Los voluntarios pueden participar en su cuidado, además de colaborar en las tareas agrícolas que se realizan a lo largo del año.

Entre las actividades solicitadas aparecen la recogida de aceitunas, los trabajos en la huerta y la bioconstrucción, una forma de edificación que busca aprovechar materiales y técnicas adaptados al entorno.

Actualmente, los propietarios también necesitan ayuda en labores de carpintería. Aunque valoran que los participantes tengan experiencia, aseguran que lo más importante es mostrar interés por aprender y sentirse cómodos con la vida en el campo.

La ubicación permite disfrutar de uno de los entornos naturales más característicos de Extremadura.

Según el portal oficial de Turismo de España, la Sierra de Gata destaca por sus bosques, montañas, pueblos de arquitectura tradicional y numerosas rutas de senderismo.

Qué ofrecen a los voluntarios

Uno de los aspectos más particulares de la propuesta es el alojamiento.

En lugar de una vivienda convencional, los participantes pueden dormir en una yurta, una construcción circular tradicionalmente utilizada por pueblos nómadas de Asia Central.

Los propietarios disponen de una yurta fija destinada a los voluntarios. Cuando está ocupada, ofrecen otras posibilidades, como una antigua yurta de tela, una tienda de campaña o una casa del árbol durante el verano.

La finca también cuenta con ducha de agua caliente, lavadora y un baño seco. Entre sus instalaciones destaca una bañera al aire libre que se calienta mediante un fuego situado debajo.

No dispone de conexión wifi, aunque los anfitriones explican que existe cobertura de internet móvil en buena parte del terreno. También ponen una bicicleta a disposición de los huéspedes.

La estancia permite conocer otras actividades de la zona, desde rutas a pie y a caballo hasta talleres de danza, teatro o música en localidades cercanas.

En cuanto a las comidas, las valoraciones de antiguos participantes señalan que han compartido desayunos, almuerzos y cenas con los propietarios. Sin embargo, conviene confirmar las condiciones de manutención antes de viajar, ya que el anuncio no las especifica detalladamente.

Los interesados pueden consultar la oferta original en Workaway, donde aparecen las condiciones y el calendario de disponibilidad.

La finca puede acoger a dos voluntarios simultáneamente y cuenta con varias valoraciones positivas de personas que ya han participado en el proyecto.