Un profundo meandro en el chorro polar llegará a España el próximo martes. Meteored

Los meteorólogos avisan: Jorge Rey anuncia la llegada de aire polar con nevadas a España a finales de noviembre

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LO ESENCIAL Las claves Jorge Rey prevé la entrada de una masa de aire marítimo polar entre el 26 y el 27 de noviembre, lo que dejaría nevadas en alta montaña y en cotas medias de Castilla y León. La AEMET confirma una tendencia descendente de las temperaturas y heladas en el interior para la última semana de noviembre, aunque prevé valores por encima de lo habitual en el conjunto semanal. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el noroeste peninsular a partir del 24 de noviembre con la llegada de nuevos frentes atlánticos. Para finales de mes se espera una mayor estabilidad con el regreso del anticiclón, manteniendo alta incertidumbre sobre el inicio de diciembre.

El abrigo podría convertirse en imprescindible durante los últimos días de noviembre. Después de una semana en la que España ha llegado a superar los 30 ºC en algunas ciudades, las previsiones apuntan a un cambio de tiempo que traerá temperaturas más bajas, heladas y la posibilidad de nuevas nevadas.

El descenso será especialmente perceptible en el interior peninsular, donde los termómetros comenzarán a recuperar valores más habituales para estas fechas. Sin embargo, la posibilidad de que la nieve llegue a ciudades de Castilla y León todavía presenta incertidumbre.

Así lo ha anunciado Jorge Rey, conocido por sus predicciones basadas en las cabañuelas, que sitúa una entrada de aire marítimo polar entre el 26 y el 27 de noviembre. Su pronóstico contempla nevadas importantes en alta montaña y la aparición de los primeros copos en cotas medias.

Aire polar para el 26 y 27

En su última actualización, difundida durante esta semana, Rey señala que España continuará recibiendo frentes atlánticos durante los próximos días.

El joven burgalés sitúa un nuevo episodio de inestabilidad el martes 24, cuando las precipitaciones podrían regresar al norte y al oeste peninsular.

Sin embargo, el cambio más importante llegaría entre el miércoles 25 y el viernes 27, coincidiendo con la posible entrada de aire frío procedente de latitudes polares.

Según su pronóstico, este episodio podría dejar nevadas significativas en las zonas de alta montaña y los primeros copos en cotas medias. Rey también menciona la posibilidad de que nieve en Burgos, Soria, Segovia y Ávila durante los días 25 y 26.

No obstante, se trata de un escenario que todavía no está confirmado por los organismos meteorológicos oficiales.

Qué dice AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) publicó el 20 de noviembre una nueva tendencia para las tres semanas siguientes. Según sus previsiones, entre el 23 y el 29 de noviembre las temperaturas seguirán una trayectoria descendente.

El organismo también contempla heladas nocturnas en puntos del interior, que podrían extenderse e intensificarse durante la segunda mitad de la semana. Sin embargo, existe una diferencia importante respecto al escenario planteado por Rey.

AEMET señala que, en el conjunto de la semana, las temperaturas serán generalmente superiores a las habituales para esta época del año. Esto significa que pueden producirse jornadas frías y heladas sin que el periodo resulte especialmente frío en términos climáticos.

En cuanto a las precipitaciones, la agencia prevé varias jornadas lluviosas, principalmente en el noroeste peninsular. El área mediterránea y algunos puntos del Cantábrico registrarían precipitaciones menos abundantes.

¿Podría nevar en ciudades?

Para que se produzca una nevada deben coincidir temperaturas suficientemente bajas y precipitaciones. La llegada de una masa de aire marítimo polar puede favorecer esas condiciones, especialmente en las montañas del norte peninsular.

Sin embargo, la entrada de aire frío no garantiza que nieve en todas las localidades afectadas. La cota depende de la temperatura de la atmósfera, la intensidad de las precipitaciones y otros factores.

Además, las cabañuelas utilizadas por Jorge Rey son un método tradicional de predicción que carece de validación científica. Por tanto, sus fechas concretas deben interpretarse como pronósticos personales, no como avisos meteorológicos oficiales.

De cara al 29 y 30 de noviembre, Rey contempla una mayor estabilidad atmosférica, con el posible regreso del anticiclón.

AEMET, por su parte, advierte de que la incertidumbre aumentará durante la primera semana de diciembre, cuando podrían volver las temperaturas superiores a la media.

Así, España afronta una recta final de noviembre con descenso térmico y posibilidad de nevadas, aunque todavía será necesario comprobar la evolución de los modelos para determinar dónde aparecerá la nieve.