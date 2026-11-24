Los meteorólogos avisan: en 20 años las olas de frío en España serán un fenómeno excepcional y los inviernos durarán menos

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Los meteorólogos advierten que en los próximos 20 años las olas de frío en España serán fenómenos excepcionales y los inviernos serán más cortos. El verano ganará terreno acortando los inviernos y aproximando el clima de las ciudades españolas al de regiones subtropicales o del norte de África. Según datos de la AEMET, la duración media de las olas de frío se ha reducido a un ritmo de 1,2 días por década desde 1975. A pesar de la tendencia al calentamiento, continuarán produciéndose nevadas y desplomes térmicos intensos pero de forma aislada y breve.

El calendario meteorológico está cambiando por completo debido al avance del cambio climático, que está dibujando un futuro en el que el frío extremo perderá protagonismo frente a temperaturas cada vez más suaves.

No son pocos los meteorólogos que advierten sobre el cambio de escenario que está por llegar no solo a España, sino en todo el mundo, y advierten que deben aplicarse nuevas medidas de contención a los fenómenos que están por llegar.

El mismo Mario Picazo, uno de los meteorólogos más conocidos, afirmaba recientemente en redes sociales que el verano de 2026 ha sido uno de los más calurosos de la historia, y 2027 apunta a ser aún más preocupante.

Menos frío, más calor

Y esa subida de temperaturas afecta directamente a la reducción del frío. Los expertos señalan que el aumento sostenido del calor global está debilitando la frecuencia e intensidad de las irrupciones de aire ártico y polar sobre la península, lo que ya ha provocado encadenar varios inviernos sin apenas registros de olas de frío.

Los inviernos en España no solo serán notablemente más cálidos en los años que están por venir, sino que también mucho más cortos en el calendario, acorralados por los veranos que se adelantan en primavera y se extienden hasta bien entrado el otoño.

Es decir, cada vez habrá menos espacio para el invierno y las estaciones van a quedar gobernadas por el verano. De mantenerse esta trayectoria térmica, las ciudades principales de España pueden acabar adoptando en las próximas décadas perfiles climáticos más propios de regiones subtropicales o del norte de África, alterando la estacionalidad general.

No obstante, aunque los inviernos apunten a ser más cortos en un margen de 20 años, con unas olas de frío prácticamente anecdóticas, los fenómenos no desaparecen totalmente. Es decir, que seguirá habiendo nevadas intensas o desplomes térmicos bruscos de forma aislada.

El problema, para ir al grano, radica en que estos episodios serán demasiado breves e impredecibles, contrastando con los largos periodos de estabilidad anticiclónica y temperaturas anormalmente altas para la época del año que, anteriormente, estaba ligada al frío.

Desde la misma AEMET constatan un retroceso histórico del frío extremo en nuestro país: la duración media de las olas de frío en la península se ha reducido a un ritmo de 1,2 días por década desde 1975, y se han encadenado varios inviernos sin ese frío extremo.

La transformación que se avecina conlleva importantes consecuencias medioambientales, por lo que los meteorólogos y expertos ya avisan que hay que empezar a establecer medidas para afrontar los nuevos temporales.