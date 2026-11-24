María Pérez, nutricionista: "El guiso más fácil y elegante de otoño no se prepara con lenteja pardina, sino roja"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista María Pérez recomienda usar lentejas rojas en lugar de pardinas para elaborar un guiso otoñal sencillo y elegante que se prepara en media hora. La receta elimina la necesidad de sofrito y remojo previo, reuniendo en un solo cazo hortalizas como calabacín, zanahoria, cebolla, patata, tomate y judías verdes. Entre sus ventajas destacan una textura más cremosa, un cocinado más rápido y una digestión notablemente más fácil que la de las lentejas tradicionales. Es una opción económica y completa nutricionalmente, rica en proteína vegetal, fibra y hierro, adaptable para bebés omitiendo la sal y ajustando la textura.

Con la llegada del frío, los platos de cuchara vuelven a ganar protagonismo. Un guiso de lentejas rojas con verduras permite preparar una comida completa sin demasiadas complicaciones y en apenas media hora.

La nutricionista María Pérez propone elegir esta variedad en lugar de las lentejas pardinas para elaborar un guiso otoñal. Su receta prescinde del sofrito y reúne todos los ingredientes en un único cazo.

En una publicación de Instagram, Pérez explica que basta con añadir las verduras, cubrirlas con agua y agregar un chorrito de aceite de oliva virgen extra. No hace falta preparar previamente ningún sofrito.

Para su versión, la especialista utiliza calabacín, zanahoria, cebolla, patata, tomate y judías verdes. Las verduras se lavan, se pelan cuando sea necesario y se cortan en trozos pequeños antes de incorporarlas al cazo.

El primer paso consiste en cocerlas durante unos 12 o 15 minutos, hasta que estén casi tiernas. Las especias pueden añadirse al gusto, aunque Pérez no las utilizó porque preparaba el plato para su bebé.

Lentejas diferentes

Cuando las verduras estén a punto, llega el turno de las lentejas rojas, previamente lavadas. La nutricionista recomienda incorporarlas entonces y mantener la cocción durante otros 10 o 12 minutos, hasta que estén tiernas.

Si el guiso queda demasiado espeso durante ese proceso, se puede añadir un poco más de agua. Así se consigue una receta de cuchara que, según Pérez, estará lista en aproximadamente media hora.

La elección de esta legumbre frente a la pardina responde también a una preferencia personal. "Yo las prefiero rojas porque las digiero mucho mejor", señala la nutricionista al explicar por qué utiliza esta variedad.

Además de esa facilidad digestiva, Pérez destaca que las lentejas rojas se cocinan en menos tiempo y aportan una textura cremosa. "Deja una textura súper cremosa que me encanta", comenta en el vídeo.

Su rapidez es otra de sus ventajas prácticas: no necesitan remojo previo y se incorporan cuando las verduras ya están casi cocinadas. De este modo, se reducen los pasos y el tiempo en la cocina.

Desde el punto de vista nutricional, las lentejas rojas aportan proteína vegetal, fibra, hierro y folatos. Esta preparación combina legumbres y distintas hortalizas en un plato sencillo, económico y pensado para compartir en familia.

La receta también puede adaptarse a los más pequeños de la casa. Pérez señala que conviene ajustar la textura y, si se trata de bebés, evitar añadir sal a su ración.