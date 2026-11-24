Javier Muñoz, pescadero: "La cena más rápida y deliciosa del otoño no es una sopa, sino estos berberechos con aceite y perejil"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El pescadero Javier Muñoz comparte una receta rápida y sencilla de berberechos al vino blanco, ideal para las cenas de otoño. Para la elaboración se necesitan 500 gramos de berberechos, ajo, cebolla, perejil fresco, aceite de oliva y una copa de vino blanco. Es imprescindible dejar los berberechos en agua fría con sal durante dos horas antes de cocinar, cambiando el agua cada media hora para retirar la arena. Los berberechos se abren al vapor con la salsa de vino, ajo y cebolla; los ejemplares que permanezcan cerrados tras la cocción deben descartarse.

El otoño invita a recuperar platos sabrosos sin pasar demasiado tiempo entre fogones. Para quienes buscan una cena sencilla, el pescadero Javier Muñoz propone una receta marinera que apenas necesita ingredientes y aprovecha el sabor del mar en casa.

Se trata de unos berberechos al vino blanco, una elaboración que puede convertirse en una alternativa rápida entre semana con facilidad. La clave está en limpiar bien el molusco, preparar un sofrito y dejar que se abra al vapor.

Los berberechos destacan por su sabor y su textura, por lo que no necesitan grandes acompañamientos para convertirse en protagonistas de la mesa. El vino blanco aporta aroma y profundidad a una preparación que se resuelve en pocos minutos.

Muñoz plantea las cantidades para cuatro personas y utiliza productos. La lista incluye 500 gramos de berberechos, dos dientes de ajo, media cebolla, perejil fresco, una copa de vino blanco, aceite de oliva y sal para compartir en familia.

La receta paso a paso

Antes de encender el fuego, conviene dedicar tiempo a una operación fundamental: retirar la arena que todavía conservan los berberechos. Para ello, hay que introducirlos en un recipiente con agua fría y sal durante dos horas antes de cocinar.

Durante ese periodo, el pescadero recomienda cambiar el agua cada media hora. Este paso permite que los moluscos expulsen la tierra acumulada en su interior y evita encontrar restos de arena al degustarlos. Después, se escurren antes de cocinarlos.

Con los berberechos ya limpios, comienza la preparación. Primero, hay que picar el ajo y la media cebolla finamente, para que se integren bien en el sofrito y aporten sabor sin dominar el plato ni ocultar el sabor marino.

A continuación, se incorporan a una sartén con dos cucharadas de aceite de oliva. Se cocinan a fuego medio hasta que comiencen a dorarse, vigilando que el ajo no se queme, porque podría aportar un gusto amargo al plato.

Cuando la cebolla y el ajo estén en su punto, se añade la copa de vino blanco. Muñoz aconseja remover para cortar la fritura y dejar que la mezcla alcance el hervor antes de incorporar después los berberechos.

En ese momento, se echan los berberechos en la sartén con cuidado. El objetivo es que se abran con el vapor que genera el vino caliente, sin prolongar la cocción. Al abrirse, van liberando sus jugos en la salsa.

Una vez abiertos, se espolvorea perejil fresco picado por encima y se saltea el conjunto. Basta con mover ligeramente la sartén para que los ingredientes se mezclen y comprobar si algún berberecho que seguía cerrado termina abriéndose al servir.

Hay una última indicación importante. Y es que los ejemplares que permanezcan cerrados después de la cocción deben retirarse y no consumirse nunca. El resto puede servirse recién hecho, acompañado de pan para aprovechar la salsa de vino blanco, ajo y cebolla.

Así, con una preparación sencilla y pocos pasos, la propuesta de Javier Muñoz permite llevar a la mesa una cena otoñal con sabor marinero. Una receta para cuatro comensales que demuestra que cocinar berberechos no exige complicaciones.