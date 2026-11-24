Confirmado por el BOE: los propietarios de viviendas deben solicitar ayudas públicas para ciertas obras de accesibilidad

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LO ESENCIAL Las claves El BOE ha publicado una modificación de la Ley de Propiedad Horizontal que obliga a las comunidades de vecinos a solicitar subvenciones para obras de accesibilidad si se les informa de su existencia. La ejecución de la reforma será obligatoria para la comunidad de propietarios, sin importar su coste, si las ayudas concedidas cubren al menos el 70% del importe total. Las obras para garantizar el acceso pueden exigirse sin acuerdo previo de la junta si benefician a mayores de 70 años o personas con discapacidad, siempre que el gasto anual no supere 12 mensualidades ordinarias. Si la comunidad se niega a realizar las actuaciones exigidas por ley para eliminar barreras arquitectónicas, los afectados podrán acudir a la vía judicial para forzar su ejecución.

Un vecino necesita una rampa para acceder a su edificio, pero la comunidad considera que la reforma es demasiado cara.

Antes de descartar el proyecto, los propietarios tendrán que prestar atención a una obligación legal que puede cambiar la situación: solicitar las subvenciones disponibles para realizar determinadas obras de accesibilidad.

La comunidad de propietarios no siempre puede negarse a tramitar estas ayudas, especialmente cuando la actuación ha sido solicitada para facilitar el acceso a personas mayores o con discapacidad.

Así lo establece la Ley 4/2026, de 1 de octubre, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que ha modificado la Ley de Propiedad Horizontal. La reforma, en vigor desde el 23 de octubre de 2026, refuerza las obligaciones de las comunidades para eliminar barreras arquitectónicas.

El BOE obliga a solicitar

El cambio aparece recogido en el artículo 10.1.b de la Ley de Propiedad Horizontal, que regula las obras necesarias para garantizar la accesibilidad de los edificios.

La nueva redacción establece que la persona que solicite las actuaciones puede informar a la comunidad sobre las convocatorias de subvenciones disponibles.

La norma añade expresamente que la comunidad queda obligada a solicitarlas cuando pueda concurrir a ellas.

Esto significa que los propietarios no pueden rechazar sin más la tramitación de una ayuda aplicable a las obras solicitadas.

La disposición afecta a actuaciones como la instalación de rampas, ascensores y otros dispositivos destinados a facilitar el acceso o la comunicación con el exterior.

Sin embargo, no supone una obligación general de solicitar todas las subvenciones existentes. Debe tratarse de convocatorias a las que la comunidad pueda acogerse para financiar las obras de accesibilidad correspondientes.

Hacer obligatoria la reforma

La modificación legislativa también introduce un cambio importante en la financiación de las actuaciones.

Según el BOE, cuando las ayudas y subvenciones efectivamente concedidas alcancen el 70 % del coste de las obras solicitadas, su ejecución será obligatoria, sin aplicar los límites económicos previstos en los párrafos anteriores.

La distinción entre solicitar y obtener una subvención resulta fundamental. Que una comunidad presente una solicitud no significa que vaya a recibir necesariamente la financiación.

Por ejemplo, si una actuación cuesta 30.000 euros y se conceden ayudas por 21.000 euros, se alcanza el porcentaje del 70 % establecido legalmente.

En ese supuesto, la comunidad deberá ejecutar las obras, aunque algunos propietarios se opongan. Cuándo pueden solicitarse obras sin acuerdo de la junta

El artículo 10 también protege especialmente a las personas con discapacidad y a los mayores de 70 años.

Las actuaciones necesarias para facilitarles el uso de los elementos comunes pueden resultar obligatorias sin necesidad de un acuerdo previo de la junta de propietarios.

Para ello, la norma contempla, entre otros supuestos, que el importe anual repercutido, una vez descontadas las ayudas públicas, no supere doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Si se supera ese límite, las obras también pueden conservar su carácter obligatorio cuando quienes las hayan solicitado asuman el exceso económico correspondiente.

Además, cuando concurren los requisitos legales y la comunidad se niega a ejecutar las actuaciones, la persona interesada puede acudir a la autoridad judicial competente para solicitar su realización.

La reforma incorpora igualmente una disposición adicional que insta a las administraciones públicas a habilitar recursos económicos para programas de accesibilidad.

Con estas medidas, la legislación pretende facilitar intervenciones que permitan a las personas mayores y con discapacidad desenvolverse con mayor autonomía en sus edificios.