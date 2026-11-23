Los nutricionistas recomiendan: "Para que los mejillones queden más sabrosos no lo hagas en la sartén, sino con mantequilla"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El cocinero Alex Pedregal comparte la receta de los icónicos mejillones tigre del restaurante El Señor Martín a partir de mejillón gallego. Para elaborar la masa, derrite mantequilla en lugar de sartén directa y añade un toque distintivo con kimchi, tomate concentrado, tomate frito y especias. La bechamel gana cremosidad al incorporar nata al 35% de materia grasa y leche entera calientes, mezcladas sin dejar de remover para evitar grumos. Tras reposar la masa un día entero, los mejillones se rellenan generosamente, se rebozan en harina, huevo y pan rallado, y reciben una fritura muy ligera.

Los mejillones tigre son un aperitivo capaz de convertir una comida corriente en una ocasión especial. Su combinación de marisco, bechamel cremosa y rebozado crujiente es un clásico de la cocina española que exige paciencia y buena materia prima.

El cocinero Alex Pedregal ha mostrado cómo prepara esta receta, uno de los platos más icónicos del restaurante El Señor Martín. Su versión parte de mejillones gallegos y añade a la masa kimchi, tomate concentrado, tomate frito y especias.

El primer paso consiste en picar muy fina la cebolleta y abrir los mejillones gallegos en una cazuela con un poco de agua. Pedregal insiste en vigilarlos durante la cocción para evitar que se hagan demasiado y pierdan jugosidad.

Cuando comienzan a abrirse, los retira uno a uno y separa la carne de las conchas. El punto que busca es que, al presionarlos, todavía suelten líquido: "sigue soltando un poco de agua". Ese jugo se aprovechará después también.

Cómo se hace la masa

Una vez retirada la carne, selecciona las conchas más grandes, que servirán para presentar los tigres, y reserva las pequeñas. Después pica los mejillones muy finos, para que queden bien repartidos y no aparezcan trozos grandes en la masa.

Para preparar el relleno, derrite mantequilla en una sartén e incorpora la cebolleta con una pizca de sal. La cocina a fuego suave hasta que quede tierna. A continuación añade harina para elaborar una roux, base de la bechamel.

El toque distintivo llega al incorporar los condimentos: kimchi, tomate concentrado, tomate frito y un par de especias. Pedregal integra los ingredientes y los pasa por un colador para conseguir una mezcla homogénea antes de añadir los lácteos calientes.

En ese momento vierte una combinación de nata con un 35% de materia grasa y leche entera. Ambos ingredientes deben estar calientes para evitar grumos. Mientras los incorpora, remueve constantemente para impedir que la preparación se pegue al fondo.

Cuando la masa alcanza la consistencia deseada, agrega los mejillones picados y mezcla hasta distribuirlos por completo. El cocinero prueba el resultado para comprobar bien el sabor final. "Mi parte favorita es probar la masa", reconoce durante la elaboración.

El reposo es imprescindible para poder trabajar el relleno. Pedregal recomienda dejar la masa durante un día entero, tiempo en el que adquiere firmeza y permite rellenar las conchas sin desparramarse. Después, recupera las valvas previamente lavadas y reservadas.

Con ayuda de una cuchara, coloca una cantidad generosa de masa en cada concha y la deja sobresalir por encima. Así consigue la forma característica del mejillón tigre. Después prepara tres recipientes con harina, huevo batido y pan rallado.

Cada pieza se pasa primero por harina, retirando el exceso; después, por huevo y, finalmente, por pan rallado. Pedregal presiona la cobertura para fijarla bien: busca un empanado uniforme que permanezca cerrado durante la fritura y aporte textura crujiente.

Por último, sumerge los mejillones rellenos en aceite caliente y les da "una fritura muy ligerita". No pretende dorarlos en exceso, sino formar una capa fina y crujiente que contraste con el interior cremoso. Solo queda emplatarlos y servirlos.