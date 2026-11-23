Mario Picazo, meteorólogo: "2026 ha sido de los años más calurosos de la historia, pero 2027 es más preocupante"

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LO ESENCIAL Las claves El meteorólogo Mario Picazo advierte que 2026 se sitúa entre los años más cálidos registrados, con temperaturas globales 1,47 °C por encima de los niveles preindustriales. Se prevé que el año 2027 pueda ser aún más caluroso y superar todos los récords históricos debido al impacto del fenómeno meteorológico El Niño y la energía acumulada en los océanos. El aumento constante de las temperaturas favorecerá la intensificación de fenómenos extremos globales como olas de calor más duraderas, sequías y lluvias torrenciales. Expertos señalan la urgencia de actuar frente al cambio climático en los próximos dos o tres años para evitar una situación irreversible a nivel mundial.

El meteorólogo Mario Picazo ha advertido que 2026 se posiciona entre los años más cálidos jamás registrados en la historia. Según datos de la Organización Meteorológica Mundial, entre enero y septiembre de este año la temperatura media global se ha situado 1,47°C por encima de los niveles preindustriales.

Esa cifra consolida una tendencia en la que los últimos doce años han marcado los mayores registros térmicos desde que existen mediciones, lo que desde luego ha alertado a los profesionales.

"2026 está entre los años más cálidos jamás registrados. Pero lo que viene en 2027 podría ser todavía más preocupante", señala Picazo a través de redes sociales y también en El Tiempo. "Hay un ingrediente adicional que podría disparar todavía más los termómetros: El Niño".

2027 puede ser peor

Según Picazo, el calentamiento asociado a este evento en el Pacífico tropical, sumado a unos océanos que ya acumulan cantidades extraordinarias de energía térmica, genera las condiciones propicias para que el próximo año supere todos los récords históricos de temperatura.

Este mismo año ya hemos vivido un verano realmente extenso y con hasta 22 días de ola de calor, una cifra que se acerca al mes entero de calor extremo en el país, y parece que esa situación puede agravarse todavía más.

Además, Picazo también detalla que el problema no serán únicamente las olas de calor mencionadas, sino también el aumento de grandes fenómenos meteorológicos descontrolados, algo que los meteorólogos llevan avisando desde hace meses.

"Y no hablamos solo de temperaturas. Hablamos de un planeta donde las olas de calor, las lluvias torrenciales, las sequías y otros fenómenos extremos encuentran condiciones cada vez más favorables para intensificarse", continúa en la misma publicación.

El problema, además, no es que dicho "futuro" vaya a ocurrir solamente en España, sino a nivel mundial: el meteorólogo plantea la posibilidad de que la Tierra esté entrando en una nueva etapa de récords climáticos consecutivos, estableciendo un escenario realmente alarmante y nada seguro en según qué lugares.

Aunque todo esto parece ser una situación que pueda parecer muy lejana, lo cierto es que está más cerca de lo que parece y el cambio climático cada vez aprieta más en todo el mundo, y no hay demasiado tiempo para prepararse, según indican otros profesionales como José Miguel Viñas.

Yo creo que tenemos todavía una o dos décadas por delante en las que se pueden hacer cosas, pero desde luego que si ahora mismo, tal y como está el patio, no se evoluciona en dos o tres años de otra manera, va a ser muy cuesta arriba el que podamos darle la vuelta", dice el profesional en el podcast Dime con quién hablas.