Maribel, frutera: "Para que las patatas duren más tiempo no las guardes ni a la luz ni en lugares calurosos"

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LO ESENCIAL Las claves La frutera Maribel aconseja guardar las patatas en un lugar seco, fresco, con buena ventilación y tapadas con un paño para evitar la luz directa y el calor. Evitar la luz es fundamental para prevenir la aparición de zonas verdes y la acumulación de glicoalcaloides, sustancias naturales que pueden resultar perjudiciales para la salud. Se recomienda mantener las patatas separadas de las cebollas y descartar las bolsas de plástico cerradas que acumulen humedad y aceleren su deterioro. Organismos como la AESAN y la OCU sugieren desechar aquellos ejemplares que estén muy brotados, presenten extensas partes verdes o tengan un sabor amargo.

Una bolsa de patatas puede aguantar varias semanas en perfectas condiciones o empezar a llenarse de brotes mucho antes de lo esperado.

La diferencia no siempre está en la variedad que compramos, sino en algo tan sencillo como el lugar donde decidimos guardarlas.

Dejarlas cerca de una ventana, junto al horno o dentro de una bolsa de plástico cerrada puede acelerar su deterioro. La luz, el calor y la falta de ventilación son tres factores que conviene controlar para mantenerlas firmes y evitar que aparezcan zonas verdes.

Así lo explica Maribel, frutera y creadora de contenido de Frutas Marol, que ha compartido varios consejos sobre su conservación. Sus recomendaciones coinciden con las de organismos de seguridad alimentaria, que también advierten de los cambios que pueden experimentar las patatas cuando se almacenan incorrectamente.

Dónde guardarlas

En un vídeo publicado en Instagram, la frutera recuerda que las patatas necesitan unas condiciones específicas para mantenerse en buen estado.

"Lo normal es ponerla en un lugar seco, fresco, y tapadas con un paño", explica Maribel, que recomienda protegerlas de la exposición directa a la luz.

La profesional también habla de la posibilidad de utilizar el frigorífico, aunque señala que, en ese caso, deben colocarse en la zona superior, donde la temperatura suele ser menos fría.

Sin embargo, para las patatas destinadas a freír, las recomendaciones tradicionales de AESAN aconsejan evitar temperaturas inferiores a 8 ºC, ya que pueden favorecer la acumulación de azúcares que intervienen en la formación de acrilamida durante la fritura.

Por eso, una despensa fresca, un armario ventilado o un lugar protegido de la luz pueden resultar opciones prácticas cuando reúnen las condiciones adecuadas.

También conviene evitar las bolsas de plástico completamente cerradas, porque pueden retener humedad y favorecer el deterioro.

Se vuelven verdes

El cambio de color no es únicamente una cuestión estética.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) explica que las patatas contienen glicoalcaloides naturales, principalmente alfa-solanina y alfa-chaconina.

Estas sustancias forman parte de sus mecanismos de defensa, pero pueden resultar perjudiciales cuando se consumen en cantidades elevadas.

La exposición a la luz favorece la formación de clorofila, responsable del color verde, y puede acompañarse de un aumento de los glicoalcaloides.

De hecho, AESAN señala que la formación de estas sustancias en oscuridad puede ser aproximadamente una quinta parte de la observada en patatas expuestas a la luz.

Su concentración también depende de la variedad, la madurez y las condiciones de almacenamiento. Por eso, la agencia recomienda prestar atención a los ejemplares con amplias zonas verdes, numerosos brotes o signos evidentes de deterioro.

Junto a las cebollas

Otro detalle que muchas personas pasan por alto es la proximidad entre alimentos.

Aunque resulta habitual colocar patatas y cebollas en el mismo recipiente, es preferible mantenerlas separadas, ya que sus necesidades de conservación no son exactamente iguales.

Además, las patatas deben almacenarse secas y en recipientes que permitan la circulación del aire, como cestas o cajas ventiladas.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda evitar la luz directa y elegir espacios frescos para conservarlas.

También conviene revisar periódicamente las piezas y retirar aquellas que presenten podredumbre, humedad excesiva o un deterioro importante.

Antes de cocinarlas, deben descartarse las patatas muy verdes, muy brotadas o de sabor amargo, ya que pueden contener concentraciones elevadas de glicoalcaloides.