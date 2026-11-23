Klau Gago, nutricionista: "Para que las lentejas estén más ricas en otoño no les eches chorizo, sino setas y tomillo"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Klau Gago propone sustituir el chorizo en las lentejas por un salteado de setas, puerro, ajo y tomillo fresco para lograr un plato aromático y sabroso sin necesidad de carnes procesadas. El secreto de la receta consiste en dorar primero las setas para intensificar sus aromas antes de añadir el pimentón, las lentejas y el caldo vegetal, incorporando el tomillo al final. Gracias al uso de lentejas ya cocidas, este guiso fácil y nutritivo está listo en tan solo 25 minutos. La propuesta encaja con las recomendaciones de la AESAN de potenciar el consumo de legumbres y reducir la presencia de embutidos en la dieta.

El olor de unas setas dorándose en la sartén puede cambiar por completo el resultado de un guiso.

Su aroma, especialmente intenso cuando empiezan a tostarse, permite dar profundidad a platos que normalmente recurren al chorizo para conseguir un sabor potente. Y las lentejas son un buen ejemplo.

Combinadas con puerro, ajo y unas hojas de tomillo fresco, las setas convierten unas sencillas lentejas en un plato aromático, con un caldo sabroso y sin necesidad de incorporar embutidos. Además, no hace falta pasar toda la mañana pendiente de la cazuela para conseguirlo.

Esta es una de las propuestas de Klau Gago, especialista en nutrición consciente y fundadora de Klauinstinto, que ha compartido varias recetas para aprovechar los ingredientes del otoño.

Entre ellas destaca un guiso de lentejas con setas y tomillo que se prepara en aproximadamente 25 minutos.

Unas lentejas más sabrosas

En declaraciones a la revista Grazia, la nutricionista recuerda que los platos de cuchara no tienen por qué ser elaboraciones especialmente contundentes.

"Muchas veces asociamos las legumbres con guisos muy pesados, pero eso depende más de cómo se cocinen que de la legumbre en sí", explica.

Su propuesta consiste en combinar lentejas cocidas con un salteado de setas y puerro, dos ingredientes que aportan sabor sin necesidad de utilizar carnes procesadas.

El detalle más importante está en las setas. En lugar de introducirlas directamente en el caldo, conviene dorarlas primero para desarrollar aromas más intensos.

Después se incorporan el pimentón de la Vera y las lentejas, que terminan de cocinarse a fuego suave con una pequeña cantidad de caldo vegetal.

El tomillo fresco se añade al final, de manera que conserve mejor su aroma y aporte un matiz herbal al conjunto.

Gago destaca especialmente la rapidez de esta preparación: "Con lentejas ya cocidas y un buen salteado de setas y puerro, tienes un plato resuelto en poco tiempo".

No necesitan llevar chorizo

Las lentejas aportan proteínas vegetales, fibra, hierro e hidratos de carbono complejos. Su composición permite utilizarlas como ingrediente principal de numerosos platos sin necesidad de acompañarlas siempre de carne.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda consumir al menos cuatro raciones de legumbres a la semana y avanzar progresivamente hacia una presencia diaria.

También aconseja reducir el consumo de carnes procesadas, entre las que se encuentra el chorizo.

Las setas, por su parte, aportan agua, fibra y compuestos responsables de su característico sabor umami, que contribuye a intensificar la percepción de otros ingredientes.

No significa que sean nutricionalmente equivalentes al chorizo, sino que permiten conseguir un guiso diferente y reducir la cantidad de embutidos de la dieta.

Prepararlas en 25 minutos

Para dos personas se necesitan 300 gramos de lentejas cocidas, 200 gramos de setas, un puerro, una zanahoria y un diente de ajo.

También hacen falta aceite de oliva virgen extra, caldo vegetal, pimentón de la Vera, tomillo fresco, sal y pimienta.

Primero se pican las verduras y se sofríen hasta que estén tiernas. Después se añaden las setas troceadas y se aumenta ligeramente el fuego para dorarlas.

Se incorpora el pimentón fuera del fuego para evitar que se queme. A continuación, se agregan las lentejas escurridas y suficiente caldo para conseguir una textura jugosa.

La mezcla se cocina entre diez y quince minutos a fuego suave y se termina con unas hojas de tomillo fresco.

Para obtener un caldo más espeso, pueden aplastarse algunas lentejas contra la pared de la cazuela y mezclarlas con el resto.

El resultado es un guiso sencillo en el que las setas aportan intensidad, el puerro introduce un toque dulce y el tomillo completa el aroma. Una forma de disfrutar de las lentejas durante el otoño sin recurrir siempre al chorizo.