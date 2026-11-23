La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España, Isabel Rodríguez García Europa Press

Confirmado por el BOE: los propietarios de viviendas deben pagar obras de accesibilidad aunque voten en contra

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LO ESENCIAL Las claves La Ley de Propiedad Horizontal obliga a los propietarios a pagar obras de accesibilidad aunque hayan votado en contra en la junta de vecinos. Las actuaciones son obligatorias si las solicitan vecinos mayores de 70 años o personas con discapacidad que vivan o trabajen en el inmueble. La ejecución es imperativa si las subvenciones concedidas alcanzan el 70 % del coste o si el solicitante asume la diferencia económica. Votar en contra o impugnar judicialmente un acuerdo no exime del pago ni suspende de forma automática la ejecución de las obras.

Un vecino necesita instalar una rampa para entrar en su edificio, pero varios propietarios consideran que la obra es demasiado cara. La propuesta llega a la junta, aparecen las discrepancias y algunos votan en contra pensando que así evitarán pagar.

Sin embargo, la legislación española no siempre permite esa posibilidad. Las obras destinadas a eliminar barreras arquitectónicas tienen un tratamiento especial en las comunidades de propietarios.

En determinadas circunstancias, pueden resultar obligatorias incluso sin el respaldo de todos los vecinos, que deberán contribuir económicamente a su ejecución.

Así lo establece la Ley de Propiedad Horizontal, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sus artículos 10 y 17 regulan las actuaciones de accesibilidad y determinan cuándo los propietarios están obligados a asumir los gastos, aunque hayan manifestado su oposición.

Votar en contra no evita pagar

El artículo 17.2 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que las obras destinadas a eliminar barreras arquitectónicas pueden aprobarse con el voto favorable de la mayoría del total de propietarios que, a su vez, representen la mayoría de las cuotas de participación.

Esta regla también se aplica a la instalación de ascensores, incluso cuando las obras requieren modificar determinados elementos comunes.

Cuando el acuerdo se adopta válidamente, la comunidad queda obligada al pago de los gastos, aunque el importe anual supere doce mensualidades ordinarias.

Por tanto, los vecinos que votaron en contra también deben contribuir, salvo que exista alguna circunstancia legal específica que justifique lo contrario.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confirma esta interpretación y recuerda que las obras de accesibilidad no se rigen por las mismas excepciones que determinadas mejoras voluntarias.

Cuándo son obligatorias

La ley contempla situaciones en las que ni siquiera resulta imprescindible aprobar previamente las obras en una junta.

El artículo 10.1.b establece el carácter obligatorio de determinadas actuaciones para garantizar la accesibilidad, especialmente cuando las solicitan propietarios en cuyas viviendas o locales viven, trabajan o prestan servicios voluntarios personas con discapacidad o mayores de 70 años.

Entre estas intervenciones pueden encontrarse rampas, ascensores y otros dispositivos que faciliten el acceso a los elementos comunes.

Como regla económica, el importe anual repercutido, una vez descontadas las ayudas públicas, no debe superar doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Sin embargo, también existen excepciones que permiten exigir la ejecución cuando se supera ese límite.

Puede cambiar la obligación

La normativa recoge una modificación especialmente relevante que entró en vigor el 23 de octubre de 2026.

Desde entonces, cuando las subvenciones efectivamente concedidas alcanzan el 70 % del coste de las obras de accesibilidad solicitadas, su ejecución resulta obligatoria sin aplicar los límites económicos anteriores.

Además, el propietario que solicite las obras puede informar a la comunidad sobre las convocatorias de ayudas disponibles, quedando esta obligada a solicitarlas.

Si las subvenciones no alcanzan ese porcentaje o el coste supera el límite económico, las obras también pueden mantener su carácter obligatorio cuando quienes las hayan solicitado asuman el exceso correspondiente.

En estos supuestos, el artículo 10.2 establece que los propietarios deben sufragar las actuaciones obligatorias, mientras que la junta se limita a determinar el reparto de la derrama y las condiciones de pago.

Qué ocurre si se niega a pagar

Votar en contra no equivale a quedar liberado de una obligación económica legalmente establecida.

Con carácter general, los gastos comunitarios se reparten conforme a las cuotas de participación, teniendo en cuenta las disposiciones válidas que resulten aplicables.

Si un propietario considera que el acuerdo vulnera la ley, puede impugnarlo judicialmente en las circunstancias previstas por el artículo 18.

Sin embargo, la impugnación no suspende automáticamente la ejecución del acuerdo, salvo que el juez adopte una medida cautelar.

Por eso, antes de rechazar una derrama, conviene comprobar si la actuación es obligatoria por razones de accesibilidad o si ha sido aprobada con la mayoría exigida.