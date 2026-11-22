Una pareja busca voluntarios en España para vivir en su finca de 1.000 m² a cambio de cuidar perros y gatos abandonados

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LO ESENCIAL Las claves Amanda y Nils ofrecen alojamiento gratis y comida en su finca de 1.000 m" en El Escorial (Madrid) a trav)s de la plataforma Workaway. Los voluntarios deber!n cuidar de sus cuatro mascotas (dos perros y dos gatos) y mantener la vivienda mientras la pareja viaja. La propiedad cuenta con piscina, barbacoa, dos dormitorios y est! situada a cinco minutos del embalse de Valmayor. No se trata de un trabajo remunerado ni de vacaciones gratis, sino de un intercambio de colaboraci#n basado en la responsabilidad y la confianza.

Aunque algunas ofertas parecen demasiado buenas para ser ciertas, no siempre es el caso. De hecho, una pareja residente en la sierra de Madrid ha lanzado una peculiar propuesta que tiene como protagonistas a sus cuatro mascotas. Se trata de Amanda y Nils, residentes en El Escorial, en plena Sierra de Guadarrama, donde comparten su hogar con dos perros y dos gatos.

Aunque la pareja disfruta de la tranquilidad de la montaña, también les apasiona viajar y conocer otras culturas. Precisamente de esa combinación de intereses ha surgido una iniciativa que han decidido compartir a través de Workaway, una plataforma internacional de intercambio de alojamiento por colaboración: buscan personas responsables que quieran alojarse gratuitamente en su vivienda mientras ellos viajan, a cambio de cuidar de sus animales y mantener la casa en buenas condiciones.

Cuatro animales y un hogar

En realidad, los verdaderos protagonistas de esta historia son otros. Bruno, un cruce de mastín de dos años, y Laika, una podenca mestiza de seis años, son los dos perros de la familia. Ambos necesitan comer dos veces al día y, sobre todo, disfrutar de la compañía.

Por otro lado están Olivia, una gata de aproximadamente 12 años, y Martin, un gato de nueve años, completando este peculiar hogar. Ambos felinos necesitan también alimentarse dos veces al día, mantener sus areneros limpios y, ocasionalmente, administrar medicación a Martin mezclada con su comida.

Según explican sus propietarios, los cuatro animales son cariñosos, tranquilos y conviven sin problemas. Tampoco es necesario sacar a pasear a los perros durante las estancias cortas, dado que disponen de un amplio jardín, aunque sí será necesario recoger sus excrementos. Pero, más allá de la necesidad de alimentación y limpieza, la compañía también resulta especialmente importante en este anuncio.

En este aspecto, una revisión sistemática publicada en 2022, donde se analizaron 129 trabajos, encontró que las interacciones entre humanos y perros pueden favorecer respuestas fisiológicas relacionadas con la reducción del estrés, como cambios en el cortisol y la oxitocina. No obstante, los beneficios psicológicos de convivir con mascotas no son universales, como recuerda otra revisión publicada en 2025: la calidad de la relación y las circunstancias individuales también influyen.

Pero el atractivo de esta propuesta no termina en sus cuatro habitantes peludos. La vivienda dispone de dos habitaciones de matrimonio, dos baños, un pequeño despacho y un salón con cocina americana. Asimismo, en el exterior, sus 1.000 metros cuadrados de parcela incluyen encinas, grandes rocas, piscina, barbacoa y diferentes espacios para comer al aire libre.

Por su parte, no debemos olvidar la ubicación: la vivienda se encuentra a escasos cinco minutos del embalse de Valmayor y muy cerca de El Escorial, permitiendo disfrutar de rutas de senderismo, naturaleza y actividades culturales. Además, dispone de una estación de Cercanías próxima y servicios básicos a apenas quince minutos caminando.

Así pues, Amanda y Nils, ambos originarios del sur de España y seguidores de una alimentación vegana, proporcionan alojamiento y alimentos para tres comidas diarias, además de tentempiés. Los voluntarios que acepten su oferta deberán preparar sus propios platos durante la ausencia de los propietarios. Además, la pareja también valora el intercambio cultural y está dispuesta a compartir sus conocimientos sobre gastronomía, tradiciones e historia.

Por tanto, no estamos hablando de unas vacaciones gratuitas, pero tampoco de un empleo remunerado: se trata de un intercambio basado en la confianza, la responsabilidad y el compromiso. Quienes estén interesados en la oferta pueden consultar las condiciones y contactar con esta pareja directamente a través de su anuncio de Workaway. Se trata de una oportunidad diferente para descubrir la sierra madrileña, mientras se disfruta de la compañía de cuatro animales que, sin duda, agradecerán el cariño y la compañía recibidos.