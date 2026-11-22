Los meteorólogos confirman: el invierno podría comenzar el 1 de diciembre con temperaturas más altas de lo habitual en España

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LO ESENCIAL Las claves España iniciará el invierno meteorológico el 1 de diciembre con temperaturas más altas de lo habitual y un ambiente templado. La AEMET y el modelo europeo prevén que la tendencia de valores suaves se mantenga al menos entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre. Los frentes atlánticos continuarán dejando precipitaciones principalmente en el oeste y noroeste peninsular, como Galicia, con menor probabilidad de lluvia en el Mediterráneo. Aunque las medias del trimestre se sitúen en el tercil cálido, no se descartan heladas ni episodios puntuales de frío intenso durante el mes.

El calendario está a punto de dar la bienvenida al invierno, pero los termómetros podrían contar una historia diferente.

Después de un noviembre marcado por

suaves y sucesivos temporales atlánticos, España podría estrenar diciembre sin una llegada generalizada del frío intenso.

Las últimas previsiones apuntan a que el ambiente templado se prolongará durante los primeros días del mes. Aunque las noches seguirán siendo frías en numerosas regiones, las temperaturas medias podrían situarse por encima de los valores habituales para estas fechas.

Así lo recoge la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), cuya previsión para la semana comprendida entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre contempla temperaturas generalmente suaves. Una tendencia que coincide con los últimos análisis del modelo europeo de predicción meteorológica.

Temperaturas más altas

El próximo martes 1 de diciembre comenzará el invierno meteorológico, que comprende los meses de diciembre, enero y febrero.

A diferencia del invierno astronómico, cuyo comienzo depende del solsticio, los meteorólogos utilizan periodos de tres meses completos para facilitar el análisis de las temperaturas y las precipitaciones.

Según las tendencias publicadas por AEMET el 13 de noviembre, la última semana de ese mes podría mantener un patrón atmosférico similar al observado durante las jornadas anteriores.

Las borrascas atlánticas continuarían favoreciendo la llegada de aire relativamente templado, mientras que los frentes dejarían nuevas precipitaciones en determinadas regiones.

La agencia señala que esta situación podría prolongarse durante la semana del 30 de noviembre al 6 de diciembre, aunque advierte de que la incertidumbre aumenta conforme se amplía el plazo de predicción. La meteoróloga Mar Gómez, de ElTiempo.es, también ha analizado las últimas salidas del modelo europeo.

Según explica, las anomalías térmicas positivas previstas para finales de noviembre podrían mantenerse durante los primeros días de diciembre, favoreciendo un comienzo del invierno relativamente suave.

Lluvias en el oeste

La ausencia de un episodio de frío generalizado no implica necesariamente que vaya a predominar el tiempo estable.

Los modelos contemplan la posibilidad de que los frentes atlánticos continúen atravesando la Península, especialmente por el oeste y el noroeste.

Galicia y otras regiones de la vertiente atlántica podrían registrar nuevas precipitaciones, mientras que el área mediterránea presenta una señal menos favorable a las lluvias.

La predicción estacional de AEMET refuerza esta tendencia. Para el trimestre comprendido entre noviembre de 2026 y enero de 2027, existe una probabilidad muy alta de que las temperaturas medias se sitúen en el tercil cálido en toda España.

Esto significa que el conjunto del periodo tiene más posibilidades de encontrarse entre los valores más elevados del registro climático de referencia, correspondiente a 1991-2020.

En cuanto a las precipitaciones, la agencia identifica una mayor probabilidad de un trimestre húmedo en la vertiente atlántica, especialmente en el noroeste peninsular.

¿Hará frío durante diciembre?

No. Una previsión de temperaturas superiores a lo habitual no descarta heladas, nevadas o episodios puntuales de frío intenso.

Las tendencias estacionales describen el comportamiento medio de periodos prolongados, pero no permiten determinar con precisión qué temperatura se registrará en una ciudad un día concreto.

También es importante distinguir entre una anomalía positiva y un episodio de calor. En diciembre, una jornada con temperaturas superiores a la media puede seguir siendo fría en términos absolutos.

Además, el invierno astronómico comenzará el 21 de diciembre de 2026 a las 21:50 horas, según el Instituto Geográfico Nacional.

Por tanto, España podría entrar en el invierno meteorológico con un ambiente relativamente templado, pero todavía es pronto para anticipar cómo evolucionará el tiempo durante todo diciembre.

La señal más consistente de los modelos es que el frío intenso no parece tener garantizada una llegada generalizada coincidiendo con el 1 de diciembre, mientras que las lluvias atlánticas podrían continuar siendo protagonistas.