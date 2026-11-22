Mario Picazo, meteorólogo: "Dentro de 10 años lloverá un 30% menos en España en verano por el calor del Mediterráneo"

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LO ESENCIAL Las claves Mario Picazo advierte que el Mediterráneo se ha calentado un 20% más que otros mares del planeta, lo que reducirá las lluvias estivales en España entre un 21% y un 30% en los próximos diez años. El descenso de las precipitaciones en verano agravará las sequías y aumentará el riesgo de incendios forestales en el territorio peninsular. Aunque lloverá menos de forma regular, el meteorólogo señala que las precipitaciones se concentrarán en episodios torrenciales e intensos. Picazo alerta además de que el aumento constante de las temperaturas y los eventos extremos podrían perjudicar severamente al sector turístico español.

El calentamiento del mar Mediterráneo amenaza con transformar el clima de España durante los próximos años. La subida de las temperaturas tendrá consecuencias directas sobre las precipitaciones, especialmente durante los meses de verano.

Así lo advierte Mario Picazo, meteorólogo, que ha analizado en un vídeo de YouTube los efectos del cambio climático antropogénico y los escenarios que podrían esperar a nuestro país. Entre ellos, destaca una reducción considerable de las lluvias estivales.

Según explica, el Mediterráneo desempeña un papel fundamental en el clima de los territorios que lo rodean. Su progresivo calentamiento puede agravar fenómenos meteorológicos extremos y favorecer periodos de sequía cada vez más prolongados.

El experto recuerda que España tiene una particularidad geográfica, ya que recibe la influencia de dos grandes masas de agua: el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, cuyo comportamiento condiciona sus precipitaciones.

Sin embargo, este último presenta una situación especialmente preocupante. "Mediterráneo es un mar cerrado, se ha calentado tremendamente un 20% más que otros mares y océanos del planeta", señala Picazo durante su intervención.

Consecuencias futuras

Este calentamiento no parece que vaya a detenerse próximamente. El meteorólogo sostiene que el Mediterráneo continuará acumulando calor durante los próximos años, con consecuencias importantes para el régimen de lluvias y las condiciones atmosféricas españolas.

Una de las consecuencias más relevantes estará relacionada con las precipitaciones estivales. Picazo advierte de que el aumento de las temperaturas del Mediterráneo podría provocar una reducción de las lluvias de entre un 21% y un 30% durante el verano.

Este descenso tendría un efecto directo sobre la disponibilidad de agua y favorecería episodios de sequía. Además, las condiciones más secas podrían incrementar el riesgo de incendios forestales, un problema que España ya ha sufrido durante los últimos veranos.

Pero no todo se traducirá en una ausencia de precipitaciones. El meteorólogo también apunta a un escenario en el que las lluvias podrían concentrarse en episodios especialmente intensos, capaces de provocar situaciones complicadas en distintas regiones.

"Empezamos a tener cada vez más frecuentes nuestras precipitaciones intensas, pero increíblemente intensas", explica. Como ejemplo, recuerda los episodios de lluvias torrenciales registrados durante el verano en diferentes zonas del sureste peninsular.

Más allá de las consecuencias meteorológicas, Picazo considera que la sociedad necesita comprender la gravedad del proceso. Por eso, defiende utilizar expresiones como emergencia climática o crisis climática para describir la situación actual.

El experto distingue entre el cambio climático natural, que ha acompañado al planeta desde su formación, y el cambio climático antropogénico, acelerado por las actividades humanas. Esta diferencia resulta fundamental para comprender el problema.

"Tenemos que actuar tan rápidamente que es la palabra adecuada", sostiene sobre el concepto de emergencia climática. A su juicio, esta terminología permite transmitir mejor la necesidad de tomar medidas ante un fenómeno que avanza con rapidez.

El meteorólogo reconoce que existe incertidumbre sobre la evolución de determinados fenómenos atmosféricos, aunque otros, como las olas de calor y las sequías, resultan más predecibles. También advierte de que la comunidad científica podría estar subestimando algunos efectos del calentamiento global.

Finalmente, Picazo señala que las consecuencias no serán únicamente ambientales. España depende en buena medida del turismo, una actividad económica que también puede verse perjudicada por el aumento de las temperaturas y los episodios meteorológicos extremos.