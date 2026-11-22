Mariano Sánchez, carnicero con 30 años de experiencia: "Para que el guiso de ternera esté más sabroso no añadas agua, sino caldo caliente"

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LO ESENCIAL Las claves Mariano Sánchez, carnicero con 30 años de experiencia, aconseja añadir siempre el caldo o líquido hirviendo al preparar un guiso para no cortar la cocción. Utilizar caldo caliente en lugar de agua fría ayuda a mantener la temperatura de la cazuela y añade un mayor sabor a la salsa del estofado. La ciencia culinaria señala que la terneza de la carne depende de la transformación del colágeno mediante una cocción suave y prolongada, y no solo del líquido. Para un resultado óptimo se recomienda elegir cortes con tejido conjuntivo como aguja o morcillo, dorar la carne previamente y mantener un hervor lento.

Hay un momento en la preparación de un estofado que puede marcar la diferencia entre una carne tierna y una que cuesta masticar.

Ocurre cuando los trozos de ternera ya están dorados, las verduras comienzan a desprender su aroma y llega la hora de incorporar el líquido a la cazuela.

Aunque muchas personas añaden directamente agua fría, algunos profesionales recomiendan utilizar caldo caliente para evitar que la temperatura del guiso descienda bruscamente. Es un gesto sencillo que también permite incorporar más sabor a la salsa.

Así lo explica Mariano Sánchez, carnicero con más de 30 años de experiencia, conocido en redes sociales como El As Carnicero. El profesional ha compartido un consejo para preparar estofados de ternera, cerdo y otros guisos, aunque la ciencia culinaria introduce algunos matices sobre sus efectos.

Qué líquido añadir

En un vídeo de TikTok, el carnicero advierte de un error que considera frecuente al preparar carne estofada.

"Si estás haciendo un guiso, un estofado o un magro y tienes que añadirle un líquido, ya sea caldo o agua, ese líquido siempre tiene que estar hirviendo", asegura.

Su recomendación consiste en calentar el líquido por separado antes de incorporarlo a la cazuela, especialmente cuando la carne ya ha comenzado a cocinarse.

De esta manera, se evita una bajada brusca de temperatura y el guiso puede recuperar rápidamente el hervor.

Sánchez relaciona este procedimiento con la textura final de la carne. Sin embargo, la investigación sobre ciencia de los alimentos indica que la terneza depende principalmente del corte, la temperatura y el tiempo de cocción.

El agua caliente y el caldo caliente pueden utilizarse para estofar. La diferencia más evidente entre ambos está en el sabor que aportan.

La carne se ablanda

La explicación científica está relacionada con el colágeno, una proteína que forma parte del tejido conjuntivo de la carne.

Cuando determinados cortes de ternera se cocinan durante suficiente tiempo en presencia de humedad, parte de ese colágeno se transforma en gelatina, contribuyendo a una textura más tierna.

Una investigación publicada en Meat Science en 2019 analizó los cambios que experimenta el tejido conjuntivo durante las cocciones prolongadas a baja temperatura.

Los resultados mostraron que el tiempo y el tratamiento térmico modifican progresivamente la estructura del colágeno.

Por tanto, añadir caldo hirviendo no provoca que las fibras de la carne se rompan automáticamente. Tampoco significa que un guiso vaya a quedar duro simplemente por incorporar agua fría.

De hecho, el museo científico Exploratorium, de San Francisco, explica que una ebullición demasiado intensa puede endurecer las fibras musculares. Para conseguir una carne melosa, recomienda mantener una cocción suave y prolongada.

Más sabroso

El primer paso es elegir una pieza apropiada. Cortes como la aguja, la espaldilla o el morcillo contienen tejido conjuntivo que puede ablandarse durante una cocción lenta.

Después, conviene dorar la carne por tandas en una cazuela caliente, evitando introducir demasiados trozos a la vez.

Este procedimiento favorece las reacciones de Maillard, responsables de numerosos aromas y sabores característicos de la carne dorada. A continuación, se incorporan cebolla, zanahoria, ajo y las verduras elegidas.

Cuando estén ligeramente pochadas, puede añadirse caldo de carne previamente calentado. También sirve agua, aunque el resultado tendrá un sabor diferente.

La clave está en reducir el fuego una vez incorporado el líquido y mantener un hervor suave, dejando que el guiso se cocine hasta que la carne esté tierna.

El tiempo dependerá del corte y del tamaño de los trozos. Algunas piezas pueden necesitar varias horas.