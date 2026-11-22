Los expertos en nutrición recomiendan: los espaguetis más ricos del otoño no llevan nata, sino calabaza y queso feta

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LO ESENCIAL Las claves La dietista-nutricionista Almudena Padilla propone en MyRealFood una receta de otoño para sustituir la nata en la pasta triturando calabaza cocida con queso feta. El plato logra su textura cremosa mediante el puré de la calabaza ablandada, el queso feta y reservando un poco del agua de cocción con almidón de los espaguetis. La calabaza aporta fibra, agua y betacarotenos, mientras que el feta suma proteína y calcio a la mezcla, contrastando su sabor salado con el dulce de la hortaliza. Para su preparación se sofríe cebolla, se cocina la calabaza 10 minutos, se tritura con el feta y las especias, y finalmente se mezcla con pasta integral y nueces picadas.

Los espaguetis son uno de esos platos que nunca fallan cuando buscamos una comida rápida y sabrosa. Aunque muchas recetas recurren a la nata para conseguir una salsa cremosa, existen otras alternativas que permiten obtener una textura suave sin necesidad de añadirla.

Una de ellas consiste en combinar calabaza y queso feta, dos ingredientes que funcionan especialmente bien durante el otoño. La primera aporta un sabor ligeramente dulce, mientras que el queso introduce un contraste salado que transforma el resultado.

Esta combinación aparece en una receta de la dietista-nutricionista Almudena Padilla, publicada en MyRealFood. Su propuesta utiliza 350 gramos de calabaza para preparar una salsa que se mezcla directamente con los espaguetis.

Espaguetis cremosos sin nata

La receta de Padilla combina calabaza, queso feta, cebolla y aceite de oliva virgen extra, además de especias y una pequeña cantidad de frutos secos para terminar el plato.

El secreto está en cocinar la calabaza hasta que quede suficientemente tierna. Después, se tritura con el queso feta para obtener una salsa espesa que envuelve la pasta sin necesidad de incorporar nata.

La calabaza cumple una función importante. Al cocinarse, su pulpa se ablanda y puede transformarse fácilmente en un puré de textura cremosa.

Además, su dulzor natural contrasta con el sabor intenso y salado del feta, un queso tradicional de origen griego que suele elaborarse con leche de oveja o una mezcla de oveja y cabra.

La publicación gastronómica Good Food también recomienda utilizar calabaza triturada para preparar salsas de pasta. Aunque su receta incorpora otros quesos, destaca la textura sedosa que proporciona esta hortaliza.

Otro detalle importante es reservar parte del agua de cocción de los espaguetis. Su contenido en almidón ayuda a ajustar la consistencia de la salsa y facilita que se distribuya entre la pasta.

La calabaza es interesante

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda aumentar el consumo diario de hortalizas y priorizar los cereales integrales dentro de una alimentación equilibrada.

La calabaza encaja en estas recomendaciones. Aporta agua, fibra y carotenoides, entre ellos betacaroteno, un pigmento que el organismo puede transformar en vitamina A.

El queso feta, por su parte, proporciona proteínas y calcio, aunque también contiene sal y grasas saturadas. Por eso, conviene utilizarlo en cantidades moderadas, especialmente cuando se combina con otros alimentos salados.

Esta receta permite incorporar verduras a un plato de pasta, pero no significa que sea automáticamente más saludable que cualquier preparación con nata. El resultado nutricional depende de las cantidades y del conjunto de la alimentación.

Cómo prepararlos

Para elaborar tres raciones se necesitan 350 gramos de calabaza, 150 gramos de espaguetis integrales, 80 gramos de queso feta y una cebolla.

También se utilizan 30 gramos de aceite de oliva virgen extra, pimienta negra y una pequeña cantidad de nueces picadas.

Primero, se corta la cebolla y se sofríe en una sartén. Después, se incorpora la calabaza en dados y se cocina tapada durante unos diez minutos, hasta que esté blanda.

A continuación, se tritura la calabaza con el queso feta y las especias. Si la mezcla resulta demasiado espesa, puede añadirse un poco de caldo o agua de cocción de la pasta.

Finalmente, se mezclan los espaguetis cocidos con la salsa y se añaden las nueces picadas.

El resultado es una pasta cremosa, con el dulzor de la calabaza y el contraste salado del feta, perfecta para aprovechar uno de los ingredientes más característicos del otoño.