Los expertos en nutrición recomiendan: las croquetas más ricas no necesitan jamón, sino 400 g de langostino y ajo

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LO ESENCIAL Las claves La Fundación para la Diabetes Novo Nordisk propone sustituir el jamón por 400 gramos de langostinos y dos dientes de ajo para elaborar una alternativa cremosa de croquetas de marisco. La preparación se basa en sofreír primero la cebolla y el ajo, cocinar bien la harina antes de añadir la leche y agregar los langostinos troceados al espesar la bechamel. A nivel nutricional, los langostinos destacan por aportar proteínas de alto valor biológico y minerales como fósforo y selenio con un bajo contenido en grasa. Para reducir el exceso de grasa al freírlas, se aconseja introducirlas con el aceite bien caliente y escurrir el aceite restante sobre papel absorbente.

Aunque las croquetas de jamón siguen siendo una de las opciones más populares en bares y restaurantes, existen muchas otras formas de preparar este clásico de la cocina española. La combinación de un interior cremoso y un rebozado crujiente admite numerosos ingredientes, algunos de ellos capaces de aportar sabores diferentes sin renunciar a la textura que caracteriza a este plato.

Una alternativa consiste en sustituirlo por langostinos y ajo, dos ingredientes que combinan especialmente bien. El marisco aporta un sabor delicado y ligeramente dulce, mientras que el ajo introduce un toque aromático que transforma la bechamel tradicional.

Esta combinación aparece en una receta de croquetas de marisco publicada por la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk, dentro de su apartado de alimentación. La preparación utiliza 400 gramos de langostinos, cebolla y dos dientes de ajo como ingredientes protagonistas.

Unas croquetas cremosas

La receta propone elaborar una bechamel tradicional, pero sustituyendo el jamón por langostinos frescos y ajo picado.

El primer paso consiste en sofreír la cebolla y el ajo con aceite de oliva hasta que se ablanden y desprendan su aroma. Después, se incorpora la harina y se remueve para que se cocine antes de añadir la leche.

Este detalle es importante porque evita que la masa conserve un sabor a harina cruda.

Los langostinos se pelan y se cortan en trozos pequeños antes de incorporarlos a la preparación. De esta manera, quedan distribuidos por toda la masa y aportan sabor en cada bocado.

La fundación también recomienda utilizar pimienta blanca y una pizca de nuez moscada, dos condimentos habituales en las croquetas.

El resultado es una mezcla cremosa que, una vez enfriada, permite formar las piezas y rebozarlas antes de freírlas.

Otra posibilidad consiste en aprovechar las cabezas y las cáscaras de los langostinos para preparar un caldo concentrado. Utilizar una pequeña cantidad en la bechamel puede reforzar el sabor del marisco.

Qué aportan los langostinos

Los langostinos proporcionan proteínas de alto valor biológico y minerales como fósforo y selenio. Además, contienen cantidades relativamente pequeñas de grasa.

Sin embargo, esto no significa que unas croquetas de langostinos sean necesariamente más saludables que unas de jamón.

El resultado nutricional depende de la cantidad de harina, leche y aceite utilizada, así como del tamaño de las raciones y del método de cocinado.

La propia Fundación para la Diabetes Novo Nordisk recuerda que la fritura aumenta el contenido graso y energético de las croquetas.

Por ello, recomienda introducirlas en el aceite cuando esté caliente y colocarlas sobre papel absorbente después de freírlas.

También conviene recordar que los langostinos son crustáceos y pueden provocar reacciones en personas con alergia al marisco.

Cómo prepararlas

Para una versión casera se necesitan 400 gramos de langostinos pelados, 500 mililitros de leche, 90 gramos de harina, dos dientes de ajo y una cebolla pequeña.

También se utiliza aceite de oliva, sal, pimienta, nuez moscada y, para el rebozado, huevo y pan rallado.

Primero, se sofríen la cebolla y el ajo. Después, se incorpora la harina y se añade la leche caliente poco a poco, removiendo constantemente para evitar grumos.

Cuando la bechamel empieza a espesar, se agregan los langostinos troceados y se continúa cocinando hasta obtener una masa homogénea y hasta que el marisco esté bien cocinado.

A continuación, se extiende la preparación en una fuente, se cubre y se deja enfriar antes de refrigerarla durante varias horas.

Finalmente, se forman las croquetas, se pasan por huevo y pan rallado y se fríen hasta que queden doradas.