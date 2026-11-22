Los expertos en nutrición recomiendan: las albóndigas más espectaculares llevan 400 g de pollo y 50 g de arroz

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LO ESENCIAL Las claves La receta propone elaborar albóndigas combinando 400 gramos de pechuga de pollo cocida y 50 gramos de arroz hervido, lo que aporta jugosidad sin necesidad de recurrir al pan rallado como ingrediente principal. La propuesta pertenece al recetario de la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk y rinde para cuatro raciones, acompañadas por una salsa casera a base de cebolla, zanahoria y pimiento verde. El uso del pollo prioriza las carnes magras en lugar de las rojas, siguiendo las recomendaciones de la AESAN, aunque el aporte calórico final también depende del aceite usado y los acompañamientos. Para su preparación se forman las albóndigas con la masa de pollo, arroz, huevo y ajo, se enharinan, se doran y se guisan durante quince minutos a fuego suave dentro de la salsa triturada.

Las albóndigas son uno de esos platos que nunca faltan en el recetario tradicional español. Aunque las versiones más conocidas se preparan con ternera o cerdo, existen alternativas que permiten conseguir un resultado igual de apetecible utilizando ingredientes cotidianos.

Una de ellas consiste en combinar pechuga de pollo con arroz cocido, una mezcla que ayuda a conseguir una masa tierna y fácil de moldear. Además, permite preparar las albóndigas de una forma diferente, sin necesidad de recurrir al pan rallado como ingrediente principal para darles consistencia.

Esta propuesta aparece en el recetario de la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk, que utiliza 400 gramos de pechuga de pollo y 50 gramos de arroz para elaborar cuatro raciones. El secreto está tanto en la preparación de la carne como en la salsa de verduras que acompaña al plato.

Unas albóndigas más jugosas

La receta combina 400 gramos de pechuga de pollo, 50 gramos de arroz, un huevo y un diente de ajo.

La diferencia respecto a las albóndigas tradicionales está en el tratamiento de los ingredientes. En lugar de mezclar directamente carne picada cruda con pan rallado, se utiliza pechuga previamente cocida y arroz hervido.

Primero, se retiran la piel y los huesos del pollo, se cuece la carne y se pica finamente. Mientras tanto, el arroz se cocina en agua hirviendo hasta que esté tierno.

Después, se escurre y se trabaja hasta obtener una pasta que se mezcla con el pollo.

El arroz aporta humedad y ayuda a ligar la preparación, una característica especialmente interesante cuando se utiliza pechuga, una de las partes más magras del ave.

A continuación, se incorpora el ajo picado y el huevo, que también contribuye a mantener unidos los ingredientes.

Una vez formada la masa, se preparan pequeñas albóndigas y se enharinan ligeramente antes de dorarlas.

Una salsa de verduras

La receta no termina con las albóndigas. Su otro elemento importante es una salsa preparada con cebolla, zanahoria y pimiento verde.

Las verduras se cortan y se sofríen con aceite de oliva hasta que estén tiernas. Después, se añade un poco de harina y agua para conseguir una salsa con cierta consistencia.

Tras unos diez minutos de cocción, la mezcla se tritura hasta obtener una textura homogénea.

En ese momento, se incorporan las albóndigas y se cocinan a fuego suave durante unos quince minutos.

Este último paso permite que la salsa impregne la carne y aporte jugosidad, además de reunir los sabores de las verduras en una misma preparación.

Qué aportan el pollo

La pechuga de pollo destaca por su contenido en proteínas y por aportar relativamente poca grasa cuando se consume sin piel.

El arroz, por su parte, proporciona principalmente hidratos de carbono. Su incorporación a las albóndigas modifica tanto la textura como la composición del plato.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda moderar el consumo de carne y, cuando se elija, priorizar las aves frente a las carnes rojas y procesadas.

También aconseja aumentar la presencia de hortalizas y elegir cereales integrales siempre que sea posible.

Sin embargo, que las albóndigas lleven pollo no significa que sean automáticamente menos calóricas. La cantidad de aceite utilizada para freírlas y los acompañamientos también influyen en el resultado.

La receta original, que incluye patatas fritas, aporta aproximadamente 538 kilocalorías por ración, según los cálculos publicados por la fundación.

Cómo prepararlas

Para cuatro personas se necesitan 400 gramos de pollo, 50 gramos de arroz, un huevo, un ajo, una cebolla, un pimiento verde y 250 gramos de zanahoria.

También hacen falta harina, aceite de oliva, agua y sal. Las patatas son un acompañamiento opcional.

Después de cocer y picar el pollo, se mezcla con el arroz hervido, el huevo y el ajo. Se forman las albóndigas, se pasan por harina y se doran ligeramente.

Por último, se prepara la salsa con las verduras, se tritura y se incorporan las albóndigas durante quince minutos a fuego suave.