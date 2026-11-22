Andrea Calderón, nutricionista: "Para perder peso no necesitas eliminar el arroz, el pan ni la pasta de tu dieta"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Andrea Calderón afirma que no es necesario eliminar el arroz, la pasta o el pan de la dieta para perder peso, ya que los carbohidratos de calidad son una fuente fundamental de energía. La experta recomienda priorizar el consumo de carbohidratos de calidad como legumbres, cereales integrales, frutas, verduras y tubérculos, adaptando las raciones al nivel de actividad física individual. Una revisión científica de Cochrane demuestra que las dietas bajas en carbohidratos no muestran diferencias significativas en la pérdida de peso a largo plazo frente a dietas equilibradas. El factor determinante para adelgazar sigue siendo el balance energético global, complementado con buenos hábitos de descanso, ejercicio y gestión del estrés, en lugar de imponer prohibiciones severas.

El primer sacrificio de muchas personas cuando deciden adelgazar suele ocurrir en la despensa. Desaparece el pan del desayuno, se sustituye la pasta por una ensalada y el arroz queda reservado para ocasiones especiales.

Todo porque existe la creencia de que los hidratos de carbono son los principales responsables de ganar peso.

Sin embargo, prescindir de estos alimentos no es imprescindible para adelgazar. La pérdida de grasa depende de numerosos factores, entre ellos la cantidad de energía que consumimos, la actividad física y la calidad de nuestra alimentación.

Así lo explica Andrea Calderón, dietista-nutricionista, doctora en Biología y directora del Máster de Nutrición, Composición Corporal y Metabolismo de la Universidad Europea.

La especialista advierte de que eliminar determinados alimentos por miedo a engordar puede llevarnos a adoptar restricciones innecesarias.

No eliminar los hidratos

Durante un encuentro sobre nutrición organizado por Arkopharma, la experta abordó algunos de los errores más frecuentes entre quienes intentan perder peso.

Uno de ellos consiste en eliminar el arroz, la pasta o el pan integral, pese a que pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

"Muchas personas eliminan alimentos como el arroz, la pasta o el pan integral por miedo a engordar, sin entender que los carbohidratos de calidad son una fuente fundamental de energía", explicó en unas declaraciones recogidas por AS.

Calderón recuerda que los hidratos de carbono desempeñan una función energética importante y que el problema no está en consumirlos, sino en las características de los alimentos que elegimos y nuestros hábitos generales.

Por eso, recomienda priorizar legumbres, cereales integrales, frutas, verduras y tubérculos, en lugar de recurrir habitualmente a productos ultraprocesados de escaso interés nutricional.

La especialista también considera importante cuidar otros aspectos cotidianos, como el descanso, el ejercicio físico y el estrés, sin reducir el control del peso a una lista de alimentos prohibidos.

Qué dice la ciencia

La cuestión también ha sido investigada mediante ensayos clínicos.

Una revisión de la organización científica Cochrane, publicada en 2022, analizó 61 estudios con 6.925 participantes para comparar las dietas bajas en hidratos de carbono con otras que mantenían una proporción equilibrada.

Los resultados mostraron que las diferencias en pérdida de peso eran pequeñas o prácticamente inexistentes, tanto a corto plazo como durante periodos de uno a dos años.

En los primeros meses, la diferencia media entre ambos planteamientos fue de aproximadamente un kilogramo, y a largo plazo resultó inferior.

Esto no significa que reducir los carbohidratos no pueda ayudar a determinadas personas, sino que no constituye una estrategia necesariamente superior a otras dietas que permiten mantenerlos.

Cómo comerlos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda incorporar cereales a la alimentación habitual, dando prioridad a las variedades integrales.

Estos productos aportan fibra, que contribuye al funcionamiento intestinal y puede favorecer la sensación de saciedad.

Una posibilidad es combinar el arroz con verduras y legumbres, preparar pasta integral con una salsa de tomate casera o acompañar una tostada de pan integral con alimentos ricos en proteínas.

También conviene adaptar las cantidades a las necesidades de cada persona, teniendo en cuenta su actividad física y el resto de comidas del día.

El arroz blanco, la pasta convencional o el pan tampoco están prohibidos. Lo importante es valorar las raciones y el conjunto de la dieta.

De hecho, el balance energético sigue siendo determinante para perder peso: es necesario mantener durante un periodo suficiente una ingesta de energía inferior al gasto, procurando preservar una nutrición adecuada.

El mensaje de Andrea Calderón es que adelgazar no debería convertirse en una sucesión de prohibiciones. Antes que eliminar alimentos cotidianos, resulta más útil construir hábitos sostenibles y aprender a elegir las cantidades y preparaciones que mejor encajan con nuestras necesidades.