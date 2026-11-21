Mariano Sánchez, carnicero: "Para que la carne congelada conserve su sabor no la dejes descongelar en la encimera"

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Mariano Sánchez (El As Carnicero) recomienda congelar la carne picada entre dos y tres meses, y los filetes enteros hasta un máximo de seis meses para mantener sus propiedades. La carne picada requiere más precauciones al tener más superficie expuesta al aire y microorganismos, aunque las temperaturas de -18 ºC detienen la proliferación bacteriana. Para evitar el desperdicio, se aconseja congelar en raciones pequeñas, etiquetar cada paquete con la fecha y descongelar siempre dentro del frigorífico, nunca a temperatura ambiente.

Abrir el congelador y encontrarse con un paquete de carne sin fecha es una situación bastante habitual. Lo guardamos pensando que lo utilizaremos la semana siguiente, pero pasan los meses y acaba escondido detrás de las verduras, el pescado y las bolsas de hielo.

El problema es que no todas las carnes conservan sus propiedades durante el mismo tiempo. Un paquete de carne picada y unos filetes de ternera pueden permanecer congelados, pero sus características hacen que los plazos recomendados para mantener una buena calidad sean diferentes.

De ello advierte Mariano Sánchez, carnicero con más de 30 años de experiencia, conocido en redes sociales como El As Carnicero. El profesional ha explicado cuánto tiempo recomienda guardar cada producto y cuál es el pequeño gesto que puede evitar que terminemos desperdiciándolo.

Cuánto dura cada carne

En un vídeo difundido en redes sociales y recogido por Infobae, Sánchez recuerda que el congelador permite conservar la carne durante meses, pero aconseja prestar atención al tipo de corte.

"La carne picada dura dos o tres meses, los filetes hasta seis meses", explica el carnicero.

Su recomendación no significa que la carne se estropee automáticamente cuando se supera ese plazo. Se trata de una orientación para disfrutarla antes de que empiece a perder parte de sus propiedades.

De hecho, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) establece entre tres y cuatro meses como periodo recomendado para mantener la calidad de la carne picada y las hamburguesas congeladas.

Para la carne de vacuno, cerdo y cordero, el organismo amplía esa referencia hasta los seis o doce meses, dependiendo del producto y de su conservación.

La diferencia demuestra que los tiempos de congelación no son iguales para una hamburguesa casera que para un filete entero.

Por qué necesita más cuidados

La explicación comienza en la propia carnicería. Al pasar una pieza por la picadora, su estructura cambia y aumenta considerablemente la superficie expuesta al aire.

Además, durante el proceso, los microorganismos presentes en la superficie pueden distribuirse por toda la carne. Por este motivo, la carne picada exige especial atención a la higiene, la refrigeración y la cocción.

Sin embargo, hay una diferencia fundamental entre conservarla en la nevera y hacerlo en el congelador.

A temperaturas de -18 ºC o inferiores, la multiplicación de los microorganismos se detiene. Por eso, la AESAN aclara que los plazos de congelación recomendados responden principalmente a criterios de calidad, no a una fecha límite de seguridad.

Con el paso del tiempo, la carne puede perder humedad y experimentar cambios en su textura, color o sabor, especialmente cuando está mal envasada.

El truco para no desperdiciar

Sánchez también recomienda organizar los productos antes de introducirlos en el congelador. "Raciones pequeñas y fecha, igual a menos desperdicio", explica el profesional.

La idea consiste en dividir la carne según la cantidad que se vaya a utilizar en cada comida, en lugar de congelar varios filetes o toda la carne picada en un único bloque. También aconseja proteger las porciones con bolsas o envoltorios adecuados para reducir su exposición al aire.

La AESAN recomienda congelar los alimentos lo antes posible, mantener una temperatura constante de -18 ºC y descongelarlos preferentemente en el frigorífico.

Además, conviene utilizar primero los paquetes más antiguos y evitar descongelar carne a temperatura ambiente. Así, apuntar la fecha de congelación y separar las raciones puede resultar tan importante como elegir una buena pieza en la carnicería.

Lo que queda claro es que los dos o tres meses para la carne picada y los seis para los filetes constituyen una referencia práctica de Mariano Sánchez. Una forma sencilla de organizar mejor el congelador y conservar la calidad de la carne durante más tiempo.