Lara Ferreiro, psicóloga: "El sentido del deber y la autoexigencia de Sémper se cimentaron al ver a su madre dejar los estudios a los 15 años"

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Lara Ferreiro analiza cómo el entorno familiar y las vivencias de la infancia condicionan el liderazgo y la personalidad de los políticos. El sacrificio de la madre de Borja Sémper al dejar los estudios a los 15 años forjó en él un alto sentido del deber y una fuerte autoexigencia. Episodios de rechazo infantil en Irún influyeron en la empatía y el actual perfil conciliador del dirigente del PP ante la intolerancia. Las infancias de otros líderes como Gabriel Rufián o Míriam Nogueras también han marcado su forma de entender el esfuerzo y asumir riesgos.

Vemos a los políticos con traje, subidos a la tribuna y blindados por argumentarios. Pero, en el fondo, quien toma las decisiones reales es el niño que fueron.

La psicóloga Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, explica para EL ESPAÑOL que la infancia tiene un peso importantísimo en la construcción de la personalidad de nuestros políticos.

Las heridas tempranas, el estilo de apego y el entorno familiar dictan su forma de liderar, de encajar las críticas y de tolerar la frustración.

El caso de Borja Sémper es uno de los más reveladores para entender este fenómeno. El dirigente creció profundamente marcado por una figura materna que tuvo que abandonar los estudios a los 15 años para ponerse a trabajar y ayudar a su familia.

Para la psicología, esto no es solo una anécdota biográfica de superación. Ferreiro señala que esto desencadena un "modelado intergeneracional".

Al observar ese sacrificio constante en casa, el niño interioriza un implacable sentido del deber moral.

Esto forja una perseverancia de hierro, pero tiene un coste oculto, una autoexigencia demoledora y un profundo sentimiento de culpa si siente que no cumple las expectativas.

Borja Sémper gesticula durante la entrevista. Ángela Pulido Díaz

A este cóctel doméstico se suma la hostilidad de la calle. Sémper han relatado cómo, con apenas seis o siete años, le tiraron piedras en Irún por llevar una camiseta del Real Madrid.

Sufrir esa exclusión grupal a una edad tan temprana deja cicatrices imborrables.

Ferreiro detalla que descubrir que una preferencia tuya provoca agresiones te enfrenta a un reto brutal, o te adaptas por miedo al rechazo, o mantienes tu identidad frente a la mesa.

Esta dura vivencia de ser "el diferente" es la clave maestra para entender su actual perfil conciliador, habiendo desarrollado una mayor empatía cognitiva y sensibilidad ante la intolerancia.

La infancia de Borja Sémper

Pero Sémper no es el único gobernado por su biografía. El hemiciclo entero es un reflejo de infancias muy dispares.

Gabriel Rufián, nacido de padres de 18 y 19 años a los que recuerda trabajando sin descanso, construyó una relación intensa con el esfuerzo, donde la autoridad se mide por los actos y no por los cargos formales.

Por su parte, Míriam Nogueras absorbió la tolerancia a la incertidumbre y al riesgo desde la cuna, al crecer viendo los altibajos de la empresa textil de sus padres.

Al final, la política es pura psicología. Y los discursos que hoy escuchamos en el Congreso empezaron a escribirse hace décadas, en los comedores y los patios de colegio de quienes hoy nos gobiernan.