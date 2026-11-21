La detección precoz permite anticiparse a su aparición, reducir el riesgo de complicaciones y preparar a las familias para convivir con la enfermedad.

Del diagnóstico en la UCI a la detección a tiempo: la historia de Ana y su hija con diabetes tipo 1

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LO ESENCIAL Las claves En España se diagnostican cada año unos 1.400 casos de diabetes tipo 1 en menores de 15 años, de los cuales alrededor del 40% se detecta de forma tardía a través de una cetoacidosis diabética. La identificación previa de los síntomas mediante un sencillo análisis de sangre permite detectar el proceso autoinmune y puede reducir la incidencia de cetoacidosis diabética en más de un 90%. Cerca del 90% de los nuevos diagnósticos de diabetes tipo 1 suceden en personas sin antecedentes familiares, lo que evidencia la importancia del cribado precoz. La iniciativa #CrecerSinDiabetes promueve la incorporación del cribado de diabetes tipo 1 al sistema sanitario para evitar un debut grave y proporcionar formación a las familias antes de la aparición de síntomas.

La diabetes tipo 1 puede irrumpir en la vida de una familia de un día para otro. En la familia de Ana Tormos, los primeros síntomas de su hija llegaron en forma de hambre atroz, sed, cansancio e incluso vómitos.

El diagnóstico llegó tarde, ya en las urgencias del hospital. “Ahí se desvanece porque estaba entrando en el coma. Resulta que era una cetoacidosis diabética porque no nos habíamos dado cuenta de que todo aquello eran síntomas de la diabetes”, recuerda Ana.

Su hija, Valeria, tenía entonces solamente tres años. Después de dos días ingresada en la UCI, regresó a casa con un diagnóstico que cambiaría para siempre la vida de toda la familia.

La diabetes en España

La diabetes tipo 1 (DT1) es una enfermedad autoinmune, crónica y sin cura. El propio sistema inmunitario destruye progresivamente las células beta del páncreas, las responsables de producir insulina, una hormona imprescindible para regular los niveles de glucosa en sangre.

A diferencia de la diabetes tipo 2, no está relacionada con los hábitos alimentarios, el sobrepeso, el estilo de vida, ni la edad, sino que “su desarrollo responde a una combinación compleja de predisposición genética y factores ambientales”, explica el doctor José Luis Chamorro Martín, pediatra y especialista en endocrinología pediátrica del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI).

En España conviven con esta patología entre 100.000 y 200.000 personas y cada año se diagnostican alrededor de 1.400 nuevos casos en menores de 15 años.

Aunque suele asociarse a la infancia, puede aparecer a cualquier edad: el 62% de los diagnósticos se producen en adultos.

El riesgo de llegar tarde

Uno de los principales problemas de la DT1 es que sus primeras fases pueden pasar completamente inadvertidas. La enfermedad puede progresar de manera silenciosa durante meses o incluso años.

En España, alrededor del 40% de los niños reciben el diagnóstico cuando ya presentan cetoacidosis diabética (CAD), como le ocurrió a Valeria.

José Luis Chamorro Martín, pediatra. Cedida

Se trata de una complicación aguda y potencialmente mortal que requiere atención médica urgente.

Además, “los niños que debutan con cetoacidosis, especialmente cuando es grave, tienen mayor riesgo de desarrollar alteraciones neurocognitivas y pueden mostrar un peor control glucémico durante los años posteriores al diagnóstico”, advierte el doctor Chamorro.

Sin embargo, hoy existe una posibilidad diferente: detectar su desarrollo antes de que aparezcan los primeros síntomas.

Ese es precisamente el cambio de paradigma que empieza a abrirse camino en España. La detección precoz permite identificar a las personas que se encuentran en estadios presintomáticos y anticiparse a las posibles complicaciones.

Según cuenta el doctor, “los beneficios van más allá de evitar una urgencia médica. Su detección permite preparar al niño y a sus familiares, ofrecerles educación diabetológica y facilitar una adaptación que resulta mucho más difícil cuando el diagnóstico se produce de forma inesperada”.

La carga invisible

Más allá de las cifras, la DT1 supone una carga diaria que a menudo permanece invisible. Quienes conviven con ella deben tomar decisiones constantes sobre salud, alimentación o actividad física: unas 180 al día.

A la autogestión permanente se suma el impacto emocional. Ana lo describe como “una sensación continua de que puede pasar algo muy grave. Fue muy duro anímicamente porque yo creía que mi hija en cualquier momento podía volver a ingresar en una UCI por cetoacidosis, porque me daba miedo todo”.

La enfermedad transforma las rutinas, las preocupaciones y la organización de todo su entorno. “Cuando tú empiezas, como no sabes ni cómo gestionar nada, cualquier cosa te lleva a hipoglucemia e hiperglucemia. Y no sabes salir de esas situaciones porque no te ha dado tiempo a tener formación”, continúa.

La detección precoz busca precisamente evitar que las familias lleguen a ese escenario. Para ello, un sencillo análisis de sangre permite “detectar la presencia de autoanticuerpos específicos frente a las células beta del páncreas e identificar el inicio del proceso autoinmune”, explica el doctor Chamorro.

Según los datos disponibles, la identificación temprana de la patología puede reducir en más de un 90% la incidencia de cetoacidosis diabética.

Los cribados

Actualmente, el cribado está recomendado para los familiares en primer grado de personas con DT1, pero “también puede estar indicado en personas con determinadas características genéticas o que presentan otras enfermedades autoinmunes”, señala el pediatra.

Esta última cuestión es especialmente relevante si se tiene en cuenta que cerca del 90% de los nuevos diagnósticos se producen en personas sin antecedentes familiares conocidos.

Identificar la enfermedad antes de que aparezcan los síntomas permite ofrecer a los pacientes y sus familias información progresiva, formación y acompañamiento médico, con el objetivo de que la transición sea menos traumática.

Ana Tormos. Cedida

Ana Tormos, como portavoz del movimiento #CrecerSinDiabetes, conoce de primera mano casos de familias que han obtenido un diagnóstico temprano y según explica: “Su nivel de ansiedad no fue el mismo que cuando se pasa por un debut grave, porque tuvieron más tiempo para asimilarlo”.

#CrecerSinDiabetes es una iniciativa impulsada por la Federación Española de Diabetes (FEDE), con el apoyo de Sanofi y el aval de la SED (Sociedad Española de Diabetes), la SEEN (Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición) y la Asociación Española de Pediatría (AEP) para promover la detección precoz de la diabetes tipo 1 en la infancia y favorecer su incorporación al sistema sanitario.

En España el cribado de la diabetes aún “no está incorporado de forma sistemática y homogénea a la práctica asistencial, y el acceso depende en buena medida de la existencia de programas específicos y de la organización de cada territorio”, explica el doctor Chamorro.

Para ello, el especialista considera necesario “establecer circuitos asistenciales claros, garantizar la confirmación de los resultados y asegurar el seguimiento de los niños identificados. También será fundamental formar a los profesionales, informar adecuadamente a las familias y garantizar la equidad en el acceso, independientemente del lugar de residencia”.

Una reivindicación que Ana comparte desde su propia experiencia: “Cuando tú empiezas sin la formación necesaria, todo esto aún asusta más. Por eso insisto tanto en la detección precoz para todo: a nivel salud física, mental y de preparación para ti y para tu entorno. ¡Ojalá hubiese tenido yo un cribado!”