La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana de España, Isabel Rodríguez García Europa Press

Confirmado por el BOE: los propietarios de viviendas pueden verse obligados a pagar un ascensor aunque voten en contra

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LO ESENCIAL Las claves La Ley de Propiedad Horizontal establece que la instalación de un ascensor se puede aprobar por mayoría de propietarios y cuotas, obligando a pagar la derrama a quienes voten en contra. Las obras de accesibilidad son obligatorias sin necesidad de acuerdo si las solicitan mayores de 70 años o personas con discapacidad, siempre que el coste anual repercutido no supere 12 mensualidades ordinarias. La instalación también será obligatoria si los solicitantes asumen el coste sobrante o si las ayudas y subvenciones públicas cubren al menos el 75% de la obra. Vivir en la planta baja o no utilizar el servicio no exime de contribuir al pago de la instalación, ya que la no utilización de un elemento común no libera de sus gastos.

La instalación de un ascensor puede convertirse en uno de los asuntos más conflictivos de una comunidad de vecinos.

Mientras algunos propietarios consideran que es una mejora imprescindible, otros se oponen por el elevado coste de las obras o porque viven en la planta baja y apenas utilizarían el servicio.

Sin embargo, votar en contra no significa necesariamente quedar exento de pagar la instalación.

La legislación española establece determinadas mayorías que permiten aprobar estas actuaciones y repartir los gastos entre los propietarios, incluso cuando algunos han manifestado expresamente su desacuerdo.

Así lo recoge la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sus artículos 10 y 17 regulan cuándo puede instalarse un ascensor y en qué situaciones los vecinos están obligados a contribuir económicamente.

Cuándo hay que pagar

El artículo 17.2 establece que la instalación de un ascensor puede aprobarse con el voto favorable de la mayoría del total de propietarios, siempre que también representen la mayoría de las cuotas de participación.

Por tanto, no es necesario que todos los vecinos estén de acuerdo para que la comunidad pueda llevar adelante el proyecto.

La propia ley determina que, cuando se adopten válidamente acuerdos para realizar obras de accesibilidad, la comunidad debe asumir los gastos, aunque el importe anual supere doce mensualidades ordinarias.

Además, el artículo 17.9 señala expresamente que los acuerdos válidamente adoptados obligan a todos los propietarios.

Esto significa que quienes hayan votado en contra también pueden estar obligados a pagar la correspondiente derrama.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) confirma esta interpretación y recuerda que el desacuerdo individual no permite evitar automáticamente el desembolso.

Los mayores de 70 años

La normativa contempla otro supuesto especialmente importante para los edificios antiguos que carecen de ascensor.

El artículo 10.1.b establece que determinadas actuaciones de accesibilidad son obligatorias y no requieren un acuerdo previo de la junta de propietarios.

Entre ellas se encuentran las obras solicitadas para facilitar el acceso a personas con discapacidad o mayores de 70 años que vivan, trabajen o presten servicios voluntarios en una vivienda o local del inmueble.

Para aplicar este supuesto, el importe anual repercutido, una vez descontadas las subvenciones, no debe superar doce mensualidades ordinarias de gastos comunes.

Si el coste restante supera ese límite, la actuación también puede mantener su carácter obligatorio cuando quienes la hayan solicitado asuman el exceso.

Además, la ley establece la obligatoriedad cuando las ayudas públicas disponibles alcanzan el 75 % del coste de las obras.

¿Los de la planta baja?

Una de las dudas más frecuentes afecta a quienes viven en el bajo y consideran que no utilizarán el ascensor.

Sin embargo, el artículo 9.2 establece que no utilizar un servicio común no exime, por sí solo, de contribuir a sus gastos.

Por tanto, vivir en una planta baja no implica automáticamente quedar libre de pagar la instalación.

El reparto dependerá de las cuotas de participación, de lo establecido válidamente en el título constitutivo o los estatutos y de los acuerdos aplicables.

La Ley de Propiedad Horizontal también contempla excepciones para determinadas mejoras voluntarias que no sean necesarias para la accesibilidad. Por eso, no todas las obras comunitarias tienen las mismas reglas.

En caso de desacuerdo, los propietarios pueden impugnar judicialmente los acuerdos en los supuestos previstos por el artículo 18, respetando los requisitos y plazos legales.