Raúl Cárdaba, frutero: "Para que los plátanos no se pongan negros, no dejes ni el tallo ni la unión entre ellos sin proteger"

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LO ESENCIAL Las claves El frutero Raúl Cárdaba aconseja envolver con papel film o de aluminio la unión de los tallos de los plátanos para evitar que se pongan negros rápidamente. La maduración del plátano se debe al etileno, una hormona vegetal gaseosa que la fruta continúa produciendo incluso después de ser recolectada. Para retrasar su deterioro, se recomienda mantener los plátanos alejados de otras frutas climatéricas como manzanas o peras, y guardarlos en un lugar fresco y seco. Aunque la cáscara del plátano se oscurezca en la nevera, la fruta sigue siendo apta para el consumo si la pulpa mantiene buen aspecto, olor y textura.

Compramos un racimo de plátanos todavía verdes pensando que durará toda la semana. Sin embargo, apenas unos días después, la piel comienza a llenarse de manchas oscuras y algunas piezas están tan maduras que apenas podemos manipularlas sin aplastarlas.

Aunque este cambio forma parte de su maduración natural, la temperatura, la proximidad de otras frutas y las condiciones de almacenamiento influyen en la rapidez con la que ocurre. Por eso, saber dónde colocarlos puede ayudar a aprovecharlos durante más tiempo.

Raúl Cárdaba, frutero y creador de contenido conocido como Frutero Tiktokero, ha compartido un sencillo consejo para intentar retrasar este proceso. Su propuesta consiste en proteger con papel film o aluminio la zona donde los plátanos se unen al racimo, un gesto que, según su experiencia, ayuda a conservarlos.

Qué parte del plátano envolver

En un vídeo publicado en Instagram, Cárdaba muestra cómo proteger los plátanos utilizando materiales que cualquiera puede encontrar en su cocina.

El procedimiento comienza en la parte superior del racimo, donde confluyen los tallos de las diferentes piezas.

El frutero recomienda envolver completamente esa unión con papel film o aluminio, procurando que el material quede ajustado. También propone utilizar un poco de cinta adhesiva para sujetarlo.

"Ya estáis paralizando un poco la maduración del plátano o por lo menos que se vaya poniendo oscuro", explica.

Su intención es retrasar la aparición de manchas negras, especialmente cuando compramos varios plátanos y queremos consumirlos durante los días siguientes.

Cárdaba también propone introducirlos en una bolsa de papel antes de guardarlos en el frigorífico, aunque esta segunda recomendación requiere algunas precauciones.

Maduran después de comprarlos

La explicación está relacionada con el etileno, una hormona vegetal gaseosa que interviene en la maduración de numerosas frutas. Los plátanos pertenecen al grupo de las frutas climatéricas, lo que significa que continúan madurando después de ser recolectados.

Durante este proceso, parte del almidón se transforma en azúcares, la pulpa se ablanda y la piel cambia progresivamente de color.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) confirma la importancia del etileno en este proceso, que también se utiliza comercialmente para controlar la maduración.

Sin embargo, no está demostrado que envolver exclusivamente el tallo detenga o retrase de forma significativa la maduración.

Los expertos recuerdan que el etileno no se produce únicamente en la unión del racimo y que su influencia afecta al conjunto de la fruta.

Cómo conservarlos

Más allá del consejo de Cárdaba, existen algunas medidas útiles para evitar que los plátanos maduren demasiado deprisa. Una de ellas consiste en mantenerlos alejados de manzanas, peras y otras frutas que también producen etileno.

Además, conviene colocarlos en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar directa.

Los plátanos verdes no deben refrigerarse inmediatamente, ya que las bajas temperaturas pueden provocar daños por frío y alterar su maduración.

Cuando están maduros, la refrigeración puede ayudar a conservar la pulpa durante más tiempo, aunque la piel se oscurezca.

Y este último detalle es importante: que la cáscara se vuelva negra no significa necesariamente que el plátano esté estropeado. Si la pulpa mantiene buen aspecto, olor y textura, puede seguir siendo apto para consumir.

Por tanto, envolver el tallo es un truco que recomienda Cárdaba basándose en su experiencia, pero la mejor estrategia consiste en combinar una temperatura adecuada, una buena ubicación y una compra ajustada al consumo previsto.