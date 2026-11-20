Una pareja busca voluntarios en España para vivir en su finca de 10.000 m2 a cambio de cuidar perros y gatos

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LO ESENCIAL Las claves Una pareja ofrece alojamiento en una finca de 10.000 m² en Roquetes (Tarragona) a cambio de ayudar de cuatro a cinco horas diarias durante al menos una semana. Las labores principales incluyen el cuidado de perros, gatos, cabras y aves, además de ayudar en el refugio de animales de Tortosa y colaborar en el huerto y la recolección. Se brinda hospedaje en caravana y comida vegetariana o vegana (desayuno y cena), con una estricta política de no consumir carne ni pescado en la propiedad. La finca funciona con un estilo de vida 'off-grid' y sostenible: no tiene luz de red, dispone de baño de compostaje y el uso de la ducha está limitado para reutilizar las aguas.

Vivir durante unas semanas en una finca rodeada de olivos, animales y montaña puede parecer un retiro rural. En Roquetes, Tarragona, una pareja ofrece precisamente esa posibilidad a cambio de colaborar varias horas al día en su proyecto.

Franzi y Elli viven desde 2019 en una finca de una hectárea, unos 10.000 metros cuadrados, situada en el campo de Roquetes. Allí comparten espacio con perros, gatos, cabras, gallinas, patos corredores indios y peces.

La oferta está publicada en Workaway, una plataforma de intercambio entre anfitriones y viajeros. La pareja puede alojar a un máximo de dos voluntarios y pide una estancia mínima de una semana.

El cuidado de los animales ocupa una parte importante del intercambio. Los voluntarios pueden quedarse con ellos cuando la pareja sale de casa y, una vez por semana, acompañar a Elli al refugio de perros y gatos donde trabaja en Tortosa.

En el refugio, las tareas incluyen limpiar, preparar comida, administrar medicación y pasar tiempo con los gatos. En su finca también necesitan ayuda para alimentar y vigilar a los animales y mantener en condiciones sus espacios.

La búsqueda cambia según las necesidades de cada momento. El perfil señalaba recientemente que necesitaban ayuda para cuidar siete gatitos de acogida, cuatro de ellos todavía alimentados con biberón.

La colaboración, sin embargo, va más allá de perros y gatos. Franzi y Elli trabajan para recuperar un antiguo terreno de olivos y algarrobos utilizando principios de permacultura y técnicas de agricultura sintrópica.

Por eso también buscan manos para plantar, regar, podar árboles o trabajar en el huerto. En otoño llega la recogida de algarrobas y aceitunas, mientras que en primavera toca podar y en verano aumenta el trabajo de riego.

Hay además pequeños proyectos de construcción y mantenimiento. La pareja utiliza barro, materiales reciclados y técnicas de construcción natural, y entre las tareas pendientes figura reparar la valla de las cabras.

A cambio del alojamiento y parte de la comida, el acuerdo habitual contempla entre cuatro y cinco horas de ayuda al día, cinco días por semana. Cocinar y limpiar los espacios comunes se consideran responsabilidades compartidas y quedan fuera de ese horario.

Los voluntarios reciben desayuno y cena, ambos vegetarianos o veganos. El almuerzo corre por cuenta de cada huésped y debe comprarse aparte. Durante la estancia no se permite consumir carne ni pescado en la finca.

El alojamiento consiste en una caravana sencilla con capacidad para dos personas. También pueden instalarse viajeros que lleguen con su propia furgoneta o autocaravana, ya que la finca dispone de espacio suficiente para aparcar.

La caravana todavía no tiene electricidad y los huéspedes reciben lámparas recargables por USB. Los teléfonos, ordenadores y otros dispositivos pueden cargarse en la vivienda principal.

La vida allí es deliberadamente básica. La finca funciona fuera de la red convencional y depende del agua de lluvia, algo especialmente importante en una zona donde la sequía condiciona el consumo diario.

La ducha puede utilizarse una o dos veces por semana, siempre que haga sol, y deben emplearse jabones orgánicos porque las aguas grises se reutilizan para regar árboles y plantas.

No hay lavadora y la pareja indica que las lavanderías más cercanas están en el pueblo. El baño es de compostaje, por lo que quienes no estén familiarizados con este sistema reciben instrucciones para utilizarlo.

Vida off-grid en Roquetes

La experiencia está pensada para personas cómodas con un estilo de vida sencillo y muy ligado al exterior. La finca se encuentra a unos siete kilómetros de Tortosa y Roquetes, por lo que disponer de vehículo puede resultar útil.

La pareja también se ofrece a acercar a los huéspedes a determinados lugares cuando no tienen coche. Tortosa cuenta con conexiones de tren y autobús hacia Barcelona y Valencia.

Muy cerca se encuentra además el parque natural de Els Ports y el Mont Caro, de unos 1.400 metros de altitud. La zona ofrece rutas de senderismo y piscinas naturales para aprovechar los días libres.

Franzi es jardinera y dedica buena parte de su tiempo a plantas, árboles y pequeñas reparaciones. Elli trabaja a tiempo parcial en el refugio de Tortosa y se ocupa también de cocinar, trabajar con barro y sacar a pasear a las cabras.

Sus animales tienen incluso nombres y personalidades descritas con detalle en el perfil. Phoebe y Cashew son los perros; Savannah, Ron y Weasley son los gatos, mientras que Vincent van Goat, Monnalisa y Sally forman el pequeño grupo de cabras.

Las opiniones publicadas por antiguos huéspedes permiten hacerse una idea más concreta de la experiencia. Varios destacan el ambiente tranquilo, la convivencia con los animales y la posibilidad de aprender tareas que nunca habían realizado.

Una voluntaria que pasó allí mes y medio en 2026 explicó que llegó con poca experiencia práctica y terminó participando en trabajos de jardinería, mantenimiento, construcción con barro y cuidado del terreno.

Otros visitantes mencionan la recogida de aceitunas, la preparación de leña, la plantación de árboles o el cuidado de perros, gatos, cabras y gallinas. También aparecen referencias al aprendizaje sobre agricultura sintrópica y vida autosuficiente.

La estancia, por tanto, tiene poco que ver con unas vacaciones convencionales. La pareja ofrece alojamiento, dos comidas y la posibilidad de vivir temporalmente en su finca, pero espera a cambio una participación real en el trabajo cotidiano.