Los meteorólogos avisan: los Pirineos podrían tener veranos 5 ºC más cálidos y un 15% menos de lluvia en 2100

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LO ESENCIAL Las claves El Observatorio Pirenaico del Cambio Climático prevé que las temperaturas de verano en los Pirineos suban casi 5 ºC a finales del siglo XXI. Las precipitaciones en la cordillera podrían reducirse alrededor de un 15 %, siendo la disminución especialmente pronunciada durante los meses estivales. Estudios del Meteocat señalan que las temperaturas en las zonas de media montaña han subido más de 2 ºC en los últimos 24 años, con un impacto mayor en invierno. El IPE-CSIC alerta del incremento de las sequías de nieve y de una pérdida del manto nivoso que podría reducir los caudales de los ríos hasta un 50 %.

Los Pirineos podrían experimentar una transformación profunda durante las próximas décadas. Sus veranos, tradicionalmente más suaves que los de buena parte de España, serán cada vez más calurosos, mientras que la disponibilidad de agua podría disminuir considerablemente.

Las nuevas proyecciones climáticas dibujan un escenario preocupante para esta cordillera. A finales del siglo XXI, las temperaturas estivales podrían aumentar cerca de 5 ºC y las precipitaciones reducirse alrededor de un 15 %, especialmente durante los meses de verano.

Así lo advierte el Observatorio Pirenaico del Cambio Climático (OPCC), que presentó estos resultados el pasado 21 de septiembre durante unas jornadas científicas celebradas en la Vall de Núria (Girona), dentro del proyecto europeo LIFE Pyrenees4Clima.

Podrían calentarse casi 5 ºC

Las estimaciones, elaboradas por Météo-France, utilizan las nuevas proyecciones climáticas regionales Euro-CORDEX CMIP6 para analizar cómo evolucionará el clima pirenaico.

Según los resultados preliminares, las temperaturas de verano podrían situarse cerca de 5 ºC por encima de las registradas entre 1985 y 2015, bajo un escenario de emisiones intermedio-alto.

Jean-Michel Soubeyroux, director adjunto científico de Climatología de Météo-France, explicó que el calentamiento previsto será más intenso en las zonas elevadas que en las de menor altitud.

El cambio también afectará a las lluvias. Las simulaciones apuntan a una disminución general de las precipitaciones, aunque con diferencias importantes entre estaciones y territorios.

El déficit medio podría acercarse al 15 %, con una reducción especialmente acusada durante el verano.

Sin embargo, estas cifras representan proyecciones condicionadas por las emisiones futuras, no una predicción exacta de las temperaturas o precipitaciones que se registrarán en 2100.

El calentamiento ya se nota

Los científicos también han analizado los cambios que ya están experimentando los Pirineos.

Un estudio del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), elaborado con datos recogidos entre 2002 y 2025, identifica un calentamiento especialmente intenso entre los 1.500 y los 2.200 metros de altitud.

En esa franja, las temperaturas máximas han aumentado 1,8 ºC y las mínimas 2,1 ºC durante los últimos 24 años.

La subida resulta todavía más pronunciada durante el invierno: las máximas han aumentado 2,9 ºC y las mínimas, 3,1 ºC.

Los investigadores consideran que la pérdida de nieve podría estar contribuyendo a este fenómeno. Cuando disminuye la cubierta nival, el terreno refleja menos radiación solar y absorbe más energía.

No obstante, esta relación continúa investigándose para determinar cuánto influye en el calentamiento observado.

Menos nieve y agua

El Instituto Pirenaico de Ecología (IPE-CSIC) también ha constatado importantes cambios en el manto nivoso.

Sus investigaciones muestran que el Pirineo occidental es una de las zonas donde más nieve se ha perdido, aunque la intensidad del descenso varía según la altitud y el macizo.

Además, entre 1959 y 2024 se ha detectado un incremento significativo de las denominadas sequías de nieve.

Estas transformaciones pueden afectar a los recursos hídricos, ya que la nieve acumulada durante el invierno contribuye a alimentar los ríos durante el deshielo.

De hecho, investigaciones anteriores del proyecto PIRAGUA apuntaban a reducciones medias de los caudales de entre el 25 % y el 50 % a finales de siglo, dependiendo del escenario climático.

El impacto también podría alcanzar a la agricultura, los ecosistemas de montaña y las actividades turísticas.

Por eso, los responsables de LIFE Pyrenees4Clima trabajan en herramientas que permitan anticipar las necesidades de agua y adaptar la gestión del territorio.