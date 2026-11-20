Lara Ferreiro, psicóloga: "La sobrecontención y pasividad de Sánchez ante Feijóo fue un error, cedió el espacio narrativo y perdió la iniciativa"

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Lara Ferreiro analiza el debate televisivo señalando que la sobrecontención de Pedro Sánchez le hizo perder la iniciativa y ceder el espacio narrativo ante su rival. Alberto Núñez Feijóo mostró una estrategia más dura y directa, acorralando a Sánchez con preguntas sobre los accidentes ferroviarios, la corrupción y la crisis de Ceuta. La comunicación no verbal y el vestuario jugaron a favor del líder del PP, quien transmitió serenidad y seguridad, mientras el presidente proyectó una imagen pasiva y desorientada. El análisis concluye que el debate consolidó a un aspirante seguro de sí mismo frente a un presidente defensivo que no logró encontrar su sitio en el plató.

El cara a cara decisivo del 19 de noviembre de 2026 entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez no solo se jugó en los datos y argumentos.

En política, los debates son auténticos escenarios psicológicos donde los ciudadanos evalúan la credibilidad y la capacidad de liderazgo para afrontar la crisis.

En esta ocasión, la batalla mental frente a las cámaras tuvo un claro ganador.

La psicóloga Lara Ferreiro, autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, explica que "la sobrecontención y pasividad de Sánchez ante Feijóo fue un error, cedió el espacio narrativo y perdió la iniciativa".

El líder socialista intentó huir desesperadamente de la imagen bronca que lastró sus intervenciones televisivas del pasado.

Sin embargo, la búsqueda de este autocontrol extremo le jugó una mala pasada. Frente a los espectadores se mostró pasivo, falto de energía y visiblemente desorientado.

Al renunciar a la firmeza, entregó de inmediato el protagonismo a su adversario.

Por el contrario, el candidato del Partido Popular sorprendió con una estrategia implacable. Feijóo dejó atrás su tradicional perfil moderado para abrazar una autoridad y una dureza inéditas en su imagen pública.

En la psicología del liderazgo político, quien pregunta es quien verdaderamente dirige el ritmo.

El líder popular supo acorralar a su oponente exigiendo responsabilidades claras sobre los mortales accidentes ferroviarios, el desgaste de la corrupción y la crisis fronteriza de Ceuta.

La comunicación no verbal confirmó este duro desajuste. Sánchez apostó por un traje marrón topo y corbata burdeos que apagaban su presencia televisiva, dejando ver un rostro por momentos desencajado ante los ataques.

Sánchez y Feijóo, a examen

Feijóo, respaldado por una sobria corbata verde botella, logró transmitir la serenidad y el equilibrio que requiere un presidenciable.

Incluso en los picos de máxima tensión económica, cuando ambos recurrieron al agresivo "gesto de cuchillo" con las manos para imponer contundencia, el líder popular transmitió una seguridad abrumadora.

Pedro Sánchez, a su llegada al cara a cara. Eduardo Parra Europa Press

El presidente del Gobierno evidenció que, sin el amparo del público en sus mítines habituales, su capacidad para controlar el relato se desmorona.

La psicología de los votantes indecisos terminará decantando la balanza en las urnas.

Pero el análisis de la noche es nítido, el debate consolidó a un aspirante que cerró la jornada afirmando haber "disfrutado del desafío, frente a un presidente a la defensiva que jamás logró encontrar su sitio en el plató".