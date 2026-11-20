Daniela Velázquez, nutricionista: "Para que los niños coman verduras haz estos espaguetis con 1 cebolla y 2 zanahorias"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Daniela Velázquez propone una receta de espaguetis con una salsa cremosa hecha a base de zanahorias, cebolla y tomate para facilitar que los niños consuman verduras. La elaboración consiste en sofreír dos zanahorias con cebolla y triturarlas posteriormente junto a dos tomates, media taza de nata para cocinar y especias al gusto. Integrar las hortalizas trituradas en salsas ayuda a que los menores se familiaricen con sus sabores sin que las verduras aparezcan como una guarnición separada que puedan rechazar. Los expertos recuerdan que ocultar o triturar los alimentos es un recurso práctico, pero debe complementarse ofreciendo las verduras en otras texturas y de forma repetida.

La alimentación infantil puede convertirse en todo un desafío cuando los más pequeños rechazan determinados alimentos, especialmente las verduras. Para facilitar su incorporación a los menús en el día a día, los expertos en nutrición proponen ideas con las que lograr 'ocultarlas'.

La nutricionista Daniela Velázquez ha compartido en su perfil de TikTok una receta de pasta con salsa casera, la cual combina zanahoria, cebolla y tomate para elaborar una preparación cremosa que acompaña a los espaguetis. La idea es integrar varias hortalizas en un plato familiar y reconocible.

"Si cuando le enseñas verduras a tus hijos huyen de ti", plantea Velázquez al presentar la receta, antes de animar a preparar una pasta "que les va a fascinar". Su fórmula recurre a ingredientes sencillos y una elaboración rápida.

El primer paso consiste en poner un poco de mantequilla en una sartén y sofreír dos zanahorias junto con un pedazo de cebolla. La nutricionista añade sal y pimienta al gusto, y cocina los ingredientes hasta que estén dorados.

Un 'atajo' para comer verduras

Una vez que las verduras se han ablandado y dorado, se trasladan al vaso de una licuadora. Allí se incorporan dos tomates y media taza de nata líquida para cocinar, que aporta cremosidad y ayuda a conseguir una salsa.

Velázquez explica que también añadió un poco de agua, aunque precisa que la cantidad depende de la textura deseada en cada caso muy concreto. Después, se tritura todo hasta obtener una mezcla fina, sin trozos grandes de las hortalizas.

Para esta preparación, la creadora de contenido elige espaguetis, aunque recuerda que puede utilizarse cualquier otro tipo de pasta disponible en casa. La salsa se pone a calentar y, cuando empieza a hervir, se incorporan los espaguetis a continuación.

El siguiente paso es añadir queso al gusto y tapar la preparación durante unos minutos, hasta que la pasta termine de cocinarse y se impregne de la salsa. Antes de servir, conviene dejarla reposar brevemente, recomienda la propia nutricionista.

El resultado es un plato en el que la zanahoria, la cebolla y el tomate quedan integrados en una salsa cremosa. Así, las verduras no aparecen como guarnición separada, sino mezcladas con un alimento cotidiano que muchos niños conocen.

Esta estrategia puede ayudar a ofrecer variedad, aunque no garantiza que todos los menores acepten la receta a la primera. Los especialistas en alimentación infantil suelen aconsejar presentar las verduras repetidamente, sin presionar ni convertir cada comida en negociación.

La exposición repetida permite que los niños se familiaricen progresivamente con sabores, aromas y texturas que al principio pueden resultarles desconocidos. También es útil que observen a los adultos comer esos alimentos y participen, según su edad, en preparaciones.

Conviene recordar que triturar las hortalizas facilita incorporarlas a una salsa, pero no sustituye la importancia de ofrecerlas también en otras formas y texturas. Una alimentación variada incluye también verduras, frutas, legumbres, cereales y fuentes adecuadas de proteínas.

Con esta receta, Daniela Velázquez propone una manera práctica de sumar hortalizas a una comida habitual sin recurrir a elaboraciones complicadas. La pasta con zanahoria y tomate puede formar parte de un menú equilibrado, adaptando cantidades a cada miembro de la familia.