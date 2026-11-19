Los mejores consejos para la convivencia entre gatos y perros -

Una pareja busca voluntarios en España para vivir en su finca de 3.500 m2 a cambio de cuidar perros durante 4 horas

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Un matrimonio holandés en Godelleta (Valencia) ofrece estancia en su finca de 3.500 m² a cambio de cuidar a sus dos perros y colaborar en tareas del hogar. El voluntariado requiere 4 horas de trabajo al día durante 5 días a la semana, realizando tareas como paseos, jardinería, mantenimiento o limpieza. Los voluntarios se alojan en una caravana o en la casa principal según si los dueños están presentes, contando con piscina, wifi y jacuzzi. No se trata de un empleo remunerado, sino de un intercambio de alojamiento por colaboración gestionado a través de la plataforma Workaway.

Aunque pueda parecer una oferta demasiado buena para ser cierta, es precisamente lo que propone un matrimonio de jubilados holandeses instalado en la Comunidad Valenciana. Eso sí, existe una condición clave e indispensable: ser amante de los animales y estar dispuesto a cuidar a sus dos perros.

Los protagonistas de la oferta son Geertje y Durk, una pareja que ha decidido abrir las puertas de su propiedad, situada en Godelleta, un pequeño municipio de la provincia de Valencia. A través de la plataforma Workaway, especializada en intercambios culturales y voluntariado, buscan personas responsables que quieran experimentar la vida rural española a cambio de colaborar en el mantenimiento de su finca y el cuidado de sus mascotas.

Un voluntariado diferente

Esta propuesta está especialmente dirigida a parejas, aunque también se aceptan candidatos individuales, y ofrece una alternativa para quienes desean viajar sin asumir los gastos habituales de alojamiento. Pero cabe recordar que los auténticos protagonistas de la historia son los dos integrantes de la familia de cuatro patas: Tjibbe y Hessel.

Tjibbe es un perro de raza Stabyhoun, originaria de Frisia, con siete años y una curiosa costumbre: cada mañana necesita realizar una ronda de inspección por la finca. Si no lo hace, está inquieto. También disfruta persiguiendo conejos y necesita ejercicio diario. Por su parte, Hessel es un joven mestizo de Labradoodle y Goldador, cariñoso, inteligente y bastante travieso. De hecho, sus propietarios cuentan que disfruta provocando a su compañero y que incluso tiene la peculiar manía de ladrar al viento y a la oscuridad.

Por tanto, no buscan únicamente a alguien que les proporcione comida, sino a personas responsables, dado que este par de canes necesitan paseos, juegos, atención y compañía.

Curiosamente, esta responsabilidad también puede beneficiar a sus cuidadores. Un estudio publicado en Scientific Reports encontró que las personas con perro presentaban unas probabilidades aproximadamente cuatro veces mayores de cumplir las recomendaciones semanales de actividad física en comparación a quienes no tenían mascotas. Aunque se trata de una asociación y no es posible demostrar causalidad, sí nos recuerda que los paseos pueden favorecer una rutina más activa.

Por otro lado, cabe destacar que la oferta contempla dos modalidades de alojamiento. Cuando los propietarios están presentes, los voluntarios disponen de una caravana independiente dentro de la finca.

Cuando el matrimonio se ausenta, los voluntarios pueden ocupar una habitación privada de la vivienda principal para atender a los perros. De hecho, esta propiedad cuenta con piscina, jacuzzi, conexión wifi y espacio para autocaravanas de hasta ocho metros con acceso a agua y electricidad.

A cambio, los anfitriones solicitan aproximadamente cuatro horas de colaboración diaria, cinco días por semana. Además del cuidado de los animales, las tareas pueden incluir jardinería, mantenimiento del terreno, limpieza o pequeños trabajos al aire libre. La estancia mínima anunciada es de dos semanas para hasta dos voluntarios.

Se valoran especialmente la autonomía, experiencia con perros y una actitud responsable; sin embargo, no suelen aceptar familias con niños pequeños a cargo.

Más allá del alojamiento, la experiencia permite conocer una parte menos turística de la Comunidad Valenciana, entre viñedos, naranjos y caminos rurales. Los propietarios hablan neerlandés, alemán, inglés y frisón, y están interesados en mejorar su español, por lo que también existe la posibilidad de practicar idiomas.

Para finalizar, conviene recordar que no se trata de una oferta remunerada, sino de un intercambio de alojamiento por colaboración. Antes de comprometerse, es recomendable confirmar las fechas disponibles, las condiciones de manutención y las responsabilidades concretas.

Para quienes disfrutan de los animales y buscan una estancia y experiencia diferente, puede representar una oportunidad única: cambiar durante unas semanas el ruido de la ciudad por la tranquilidad del campo, junto a dos compañeros de cuatro patas que no darán pie al aburrimiento.