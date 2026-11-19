Los meteorólogos avisan: Roberto Brasero anuncia un desplome de hasta 10 ºC en España tras alcanzar los 32 ºC

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Roberto Brasero prevé un descenso generalizado de hasta 10 ºC en las temperaturas a partir del jueves, tras alcanzarse máximas estivales como los 32,2 ºC registrados en Murcia. El cambio de tiempo se notará de forma acusada en el sur y el litoral mediterráneo, así como en la mitad norte con máximas que apenas llegarán a 11 ºC en León. El viernes habrá una tregua temporal con cielos más despejados y mayor estabilidad en gran parte del país, con la excepción de algunas lluvias en Galicia. A partir del sábado 21 se espera la entrada de nuevos frentes atlánticos que traerán otra vez precipitaciones al oeste peninsular y asentarán temperaturas más habituales de otoño.

España ha pasado de registrar temperaturas propias del verano a prepararse para un ambiente mucho más fresco en apenas 24 horas.

El miércoles 18 de noviembre, Murcia alcanzó los 32,2 ºC, mientras algunas localidades de la Comunidad Valenciana vivieron noches tropicales impropias de estas fechas.

Sin embargo, este episodio de calor excepcional tiene las horas contadas. La llegada de una masa de aire más frío provocará un descenso generalizado de las temperaturas el jueves 19 de noviembre, con diferencias que podrían alcanzar los diez grados en algunas zonas del sur peninsular.

Así lo ha explicado Roberto Brasero, meteorólogo de Antena 3, que en su última previsión, publicada el 18 de noviembre, ha anunciado un cambio importante después de varios días marcados por el calor, las lluvias atlánticas y los fuertes vientos.

Una bajada de hasta 10 ºC

El contraste térmico será especialmente significativo en el sur y el sureste peninsular, donde los termómetros han registrado valores extraordinariamente elevados para mediados de noviembre.

En Murcia, el observatorio de AEMET alcanzó el miércoles 32,2 ºC a las 15:40 horas, una cifra que, según Brasero, podría convertirse en el récord de temperatura máxima para un mes de noviembre en la capital.

La situación también ha sido llamativa en la Comunidad Valenciana. Localidades como Pego y Miramar registraron mínimas de 22,4 ºC, mientras que en otros puntos del litoral mediterráneo los termómetros tampoco descendieron de los 20 ºC durante la noche.

Pero el jueves llegará un cambio. Brasero explicó que el frente que ha dejado precipitaciones irá alejándose y permitirá la entrada de aire más fresco y seco, acompañado de temperaturas considerablemente inferiores.

En ciudades como Córdoba se esperan mínimas de 9 ºC, mientras que Ciudad Real podría amanecer con 7 ºC. En Murcia, las máximas pasarían de los 32,2 ºC registrados el miércoles a unos 26 ºC el jueves.

El descenso también se notará durante la tarde en la mitad norte, con máximas previstas de apenas 11 ºC en León.

El viernes llegará una tregua

El cambio meteorológico no estará relacionado únicamente con las temperaturas. Los frentes atlánticos han dejado precipitaciones persistentes en distintas regiones y un importante temporal marítimo en el norte.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), durante el jueves 19 continuarán las lluvias en Galicia, Asturias y León, acompañadas de fuertes rachas de viento en diversas zonas de la Península y Baleares.

En las montañas del norte, la cota de nieve podría situarse entre los 1.500 y 1.800 metros, mientras que en los Pirineos se esperan heladas débiles.

La situación tenderá a mejorar el viernes 20 de noviembre. Será una jornada de transición, con precipitaciones todavía presentes en Galicia, pero con cielos más despejados y un ambiente relativamente estable en buena parte del territorio.

No obstante, esta mejoría podría resultar pasajera.

El sábado nuevos frentes

De cara al fin de semana, la previsión de AEMET apunta a un nuevo cambio atmosférico. A partir del sábado 21 de noviembre, la llegada de otros frentes atlánticos podría devolver las precipitaciones a distintas regiones españolas.

Las lluvias afectarían especialmente al oeste peninsular, después de la tregua prevista para el viernes.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán en valores mucho más cercanos a los habituales para estas fechas, aunque en algunas regiones podrían continuar ligeramente por encima de la media.

Así, el país dejará atrás un episodio de calor excepcional para recuperar un ambiente más otoñal, con mañanas más frescas, mayor estabilidad temporal el viernes y nuevas precipitaciones durante el fin de semana.