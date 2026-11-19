Mar Gómez, meteoróloga: "En los próximos 5 años se va a superar el récord de temperatura global que está en 1,47 ºC más"

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LO ESENCIAL Las claves La meteoróloga Mar Gómez advierte de que en los próximos cinco años se superará el récord de temperatura global, impulsado por el calentamiento acumulado y el fenómeno de El Niño. Según datos de la OMM, la temperatura media entre enero y septiembre se situó 1,47 ºC por encima de los niveles preindustriales, marcando los doce años más cálidos registrados. Las consecuencias climáticas ya han dejado olas de calor extremas con más de 30.000 muertes en Europa durante el verano y afectando a 146,5 millones de personas en India. Mar Gómez insta a los gobiernos a tomar medidas urgentes y señala que las decisiones actuales impactarán directamente en la herencia ambiental de las próximas generaciones.

El calentamiento global ha dejado de ser una amenaza lejana para convertirse en una realidad que avanza a un ritmo cada vez más preocupante. Los registros climáticos reflejan una aceleración difícil de ignorar.

La meteoróloga Mar Gómez ha advertido de esta situación durante una entrevista en el canal de YouTube Todos somos reciclaje, donde ha alertado de que los próximos cinco años podrían traer nuevos récords de temperatura global.

La especialista recuerda que el planeta ya acumula temperaturas extraordinariamente elevadas y que el margen para frenar las consecuencias del cambio climático se está reduciendo. Una tendencia que exige decisiones políticas urgentes y contundentes.

"En los próximos 5 años vamos a cumplir un récord de calor", asegura Gómez, que también señala la influencia del fenómeno de El Niño en el aumento de las temperaturas registradas en la superficie terrestre.

Sin embargo, la meteoróloga advierte de que este fenómeno climático no es el único responsable de los registros históricos. De hecho, incluso sin El Niño, las temperaturas seguirían alcanzando máximos por el calentamiento acumulado.

Calentamiento global

"Los ocho años más cálidos desde que hay registros han ocurrido en este siglo", recuerda Gómez. Para la especialista, estos datos demuestran que la crisis climática avanza más deprisa de lo que muchos esperaban.

Las advertencias de la meteoróloga coinciden con los últimos datos publicados por la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que dibujan un escenario especialmente preocupante para los próximos meses.

Según su actualización sobre el estado del clima de 2026, los últimos doce años han sido individualmente los más cálidos desde que existen registros. Además, los cuatro últimos encabezan esta clasificación.

La temperatura media global entre enero y septiembre de este año se situó aproximadamente 1,47 ºC por encima de los niveles preindustriales. La previsión apunta a un incremento adicional antes de terminar diciembre.

La OMM también advierte de que un episodio de El Niño especialmente intenso podría prolongar los fenómenos meteorológicos extremos hasta bien entrado 2027, multiplicando los riesgos para millones de personas.

Las consecuencias de esta evolución ya se perciben en diferentes regiones. En India, unos 146,5 millones de personas estuvieron expuestas a temperaturas extremas durante una ola de calor que alcanzó los 47 grados.

En Europa, las estimaciones provisionales superaron las 30.000 muertes durante el verano, con aproximadamente 16.000 fallecimientos concentrados en la ola de calor registrada entre el 22 y el 28 de junio.

Ante este escenario, Gómez considera imprescindible que los gobiernos actúen utilizando las evidencias científicas. "No tenemos tiempo", insiste, al cuestionar por qué todavía no se han aplicado objetivos suficientes para reducir las emisiones.

La meteoróloga apunta a los intereses económicos y políticos como posibles obstáculos para avanzar. También recuerda que el coste de afrontar las consecuencias climáticas podría superar al de cumplir los compromisos de reducción del daño.

"Nosotros vamos a sufrir las consecuencias del cambio climático, pero son las próximas generaciones las que van a heredar lo que nuestros gobiernos están decidiendo", advierte Gómez.

La especialista también señala la responsabilidad de los países más contaminantes, como China y Estados Unidos, sin olvidar el papel histórico de las naciones desarrolladas: "Somos nosotros quienes pusimos esas fábricas ahí".