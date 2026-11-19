Manuel Ribeiro, carnicero: "El guiso más sabroso y rico del otoño no se prepara con cerdo, sino con rabo de ternera"

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Manuel Ribeiro destaca el rabo de ternera sobre la carne de cerdo para conseguir el guiso de otoño más sabroso y sabroso. Su alto contenido en tejido conectivo, hueso y colágeno libera gelatina natural que espesa la salsa y le da una textura untuosa. La regla imprescindible para este plato es la paciencia: requiere cocción lenta a fuego suave para que la carne quede melosa. Para prepararlo se recomienda dorar bien el rabo antes de añadir las verduras, el vino o el caldo, dejándolo cocinar hasta que la carne se separe del hueso.

El secreto de un guiso memorable no siempre está en elegir el corte más caro ni en multiplicar los ingredientes. A veces, basta con incorporar una pieza humilde que transforma la textura y concentra todo el sabor del plato.

Así lo sostiene en este vídeo el carnicero Manuel Ribeiro, que recomienda añadir rabo de ternera a las preparaciones de cocción lenta. Su consejo se apoya en una característica decisiva de esta pieza: su abundancia de tejido conectivo y gelatina natural característica.

Frente a otras opciones, como el rabo de cerdo, Ribeiro apuesta por el vacuno cuando se busca una salsa especialmente untuosa. No se trata únicamente de aportar sabor, sino de conseguir que el resultado tenga cuerpo y más persistencia.

El rabo es una pieza excepcional para cocciones muy largas, explica el profesional, porque la gelatina marca la diferencia entre un buen guiso y un auténtico guisazo. Al cocinarse despacio, sus tejidos se transforman y enriquecen el caldo lentamente.

La clave: no tener prisa

Esa transformación se nota sobre todo en la salsa. La gelatina liberada durante la cocción contribuye a espesarla de manera natural, aporta una textura fina y hace que se adhiera a la carne y recubra el ingrediente del guiso preparado.

Ribeiro resume el efecto con una imagen muy gráfica: "La salsa termina pegándose a los labios". Es precisamente esa sensación envolvente, lejos de una preparación líquida o ligera, la que convierte un estofado corriente en una receta especialmente sabrosa.

El rabo, además, contiene hueso, carne y tejidos ricos en colágeno. Con el calor prolongado, parte de ese colágeno se convierte en gelatina, que aporta viscosidad. Por eso, resulta también especialmente adecuado para guisos, estofados y fondos de cocina.

La clave está en no tener prisa. Estas piezas necesitan tiempo y una temperatura suave para que el tejido conjuntivo se ablande sin que la carne se reseque. Una cocción precipitada impediría alcanzar la textura melosa que se persigue.

Antes de guisarlo, conviene dorar el rabo por todas sus caras en una cazuela con aceite caliente. Ese sellado favorece el desarrollo de sabores tostados que después se incorporan al sofrito y al líquido de cocción con cuidado después.

Después pueden añadirse verduras como cebolla, zanahoria, puerro y ajo, además de vino o caldo, según la receta. Una vez incorporado el líquido, el conjunto debe cocinarse lentamente hasta que la carne se desprenda fácilmente del hueso sin esfuerzo.

El tiempo dependerá del tamaño de los trozos y del método empleado. En una cazuela tradicional puede prolongarse varias horas, mientras que una olla rápida reduce considerablemente la espera, aunque conviene comprobar siempre que la carne esté tierna completamente.

La recomendación también invita a mirar más allá de los cortes habituales. El rabo suele tener menos protagonismo que el solomillo o el entrecot, pero su composición lo convierte en un ingrediente muy valioso cuando la receta exige paciencia.

Por eso, si el objetivo es lograr un guiso meloso y con una salsa que deje huella, el consejo de Ribeiro es claro: elegir rabo de ternera y concederle el tiempo necesario para que la gelatina haga su trabajo.