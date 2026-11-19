Javier Muñoz, pescadero: "Para que los mejillones queden más sabrosos en otoño no uses sartén, sino vino blanco y una olla"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Javier Muñoz explica que una textura chiclosa o gomosa en los mejillones se debe a errores en la preparación o a un exceso de tiempo de cocción. Para limpiarlos propone retirar la suciedad con un cuchillo o un estropajo metálico, o bien enjuagarlos rápidamente en un cuenco con agua antes de escurrir. Su truco de cocina consiste en añadir un chorro de vino blanco en una olla tapada y dejar que se abran al vapor para potenciar su sabor. Aconseja vigilar la cazuela y retirarla en cuanto se abran las conchas, desechando los ejemplares rotos o los que permanezcan cerrados tras hervir.

Los mejillones son uno de los productos del mar más sencillos de preparar, pero también pueden convertirse en una pequeña decepción si se cocinan mal. Una textura gomosa suele arruinar un bocado que, bien tratado, resulta tierno y sabroso.

Para evitarlo, el pescadero Javier Muñoz, con más de 30 años de experiencia, ha compartido en Instagram una serie de consejos para limpiar y cocinar este molusco en un vídeo que ha publicado en el perfil de @pescadosaturnino.

Su advertencia es clara: "Si alguna vez has cocinado mejillones y te han quedado chiclosos algo has hecho mal". El secreto, según muestra, comienza antes de encender el fuego: retirar la suciedad de las conchas y dejarlas bien limpias.

Muñoz plantea varias formas de hacerlo. Una de ellas consiste en humedecer los mejillones con un poco de agua y utilizar un cuchillo para retirar las adherencias. El movimiento debe dirigirse hacia la bisagra, limpiando la superficie con cuidado.

Limpieza rápida pero eficaz

"Me gusta humedecerlos en un vaso de agua", explica el pescadero, que recomienda avanzar con cuidado para desprender los restos adheridos. No se trata de cortar la concha ni de abrir el molusco, sino de eliminar la suciedad exterior.

Como alternativa, propone recurrir a un estropajo metálico. Después de mojar ligeramente las piezas, basta frotar la superficie para retirar las incrustaciones, siguiendo el mismo procedimiento que con el cuchillo. Así se consigue limpiar las conchas sin complicaciones adicionales.

Sin embargo, el pescadero reconoce que no es partidario de dedicar demasiado tiempo a esta tarea. "Lo de limpiar mejillones la verdad es que no me gusta mucho", admite antes de mostrar una opción todavía más sencilla para prepararlos.

Su método consiste en poner los mejillones en un cuenco, añadir un poco de agua y moverlos con suavidad. Después, hay que escurrirlos bien antes de pasarlos directamente a una olla. Es una limpieza rápida para retirar restos superficiales.

Una vez dentro de la cazuela, llega el momento de cocinarlos. Muñoz aconseja añadir un chorro de vino blanco, tapar el recipiente y dejar que hierva suavemente. El vapor generado permitirá que los mejillones se abran y queden hechos.

El pescadero no fija un tiempo exacto de cocción, por lo que conviene vigilar la olla constantemente y retirarla cuando las conchas se hayan abierto. Mantenerlos al fuego más tiempo del necesario puede perjudicar su textura.

La clave está, por tanto, en no prolongar la cocción. Los mejillones son delicados y necesitan poco tiempo para hacerse; una vez abiertos, seguir calentándolos tanto puede endurecer la carne y provocar esa consistencia elástica que se quiere evitar.

También es importante desechar los ejemplares que estén rotos antes de cocinarlos y aquellos que sigan cerrados incluso tras cocinarlos por completo. Estas precauciones ayudan a disfrutar del molusco con seguridad, además de mejorar el resultado final del plato.

Con una limpieza sencilla, un poco de vino blanco y una cocción breve, los mejillones pueden convertirse en un plato fácil y lleno de sabor. El consejo de Muñoz recuerda que, en la cocina, controlar el fuego resulta fundamental.