Elena Maestre, nutricionista: "La cena más rápida, fácil y deliciosa del otoño se hace con 1 lata de sardinas y cebolla"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Elena Maestre propone una cena rápida para el otoño combinando una lata de sardinas con una ensalada de lechuga, tomate, cebolla y pepino. Destaca el valor nutricional de la espina blanda de las sardinas en conserva por su alto contenido en calcio y el aporte de omega 3 y proteínas de calidad. Aconseja consumir las sardinas al natural para opciones más ligeras o escurrir el exceso de aceite sin enjuagarlas con agua para no perder nutrientes. La ración recomendada para la noche es de una lata estándar (unos 100 gramos), sugiriendo moderar su consumo a dos o tres veces por semana.

Las sardinas en lata pueden convertirse en una solución para preparar una cena saludable durante el otoño. La nutricionista Elena Maestre propone dejar a un lado el pan y acompañar esta conserva con una ensalada fresca de verduras variadas.

Lechuga, tomate, cebolla y pepino forman la base de un plato que se completa con una lata de sardinas. La combinación permite resolver una comida en pocos minutos y sumar nutrientes sin recurrir a opciones más calóricas o desequilibradas.

Las conservas de pescado suelen ocupar un lugar en la despensa por su larga duración, su precio asequible y su facilidad de consumo. Sin embargo, sus ventajas no se limitan a la comodidad: también pueden aportar nutrientes de interés.

Las sardinas pertenecen al grupo del pescado azul y destacan por su contenido en proteínas de calidad y grasas saludables, entre ellas los ácidos grasos omega 3. Estos nutrientes hacen que puedan encajar en una alimentación variada y equilibrada.

Una alternativa para la cena

Hay un elemento que merece atención: la espina. Cuando las sardinas son pequeñas, el proceso de conservación dentro de la lata ablanda la raspa y permite masticarla. "Esta espina es rica en calcio", recuerda Maestre, que destaca su aporte.

Por eso, consumirlas enteras puede ayudar a aprovechar ese calcio, además de las grasas saludables. La nutricionista apunta que pueden ser una alternativa interesante para contribuir a cubrir las necesidades de este mineral, aunque no sustituyen a los lácteos.

Al elegir la conserva, conviene fijarse en el líquido de cobertura del producto. Las sardinas pueden presentarse en aceite, normalmente de oliva o girasol, o al natural, conservadas en agua y, en ocasiones, con limón añadido, según la marca.

En las calorías también se nota la diferencia. Las versiones al natural suelen ser más ligeras, mientras que las conservadas en aceite mantienen parte de este incluso después de escurrirlas. Por eso, Maestre aconseja valorar esta opción para cenar.

En cuanto a la cantidad, la especialista sitúa una ración de proteína en torno a los 100 gramos, una medida que suele corresponderse con una lata estándar. "Una lata estaría bien para la noche. Más ya sería excesivo", resume.

Las sardinas aportan proteínas que contribuyen a la saciedad y pueden formar parte de una cena completa. La clave está en no consumirlas siempre solas o únicamente con pan, sino combinarlas con alimentos vegetales que aporten fibra y vitaminas.

De ahí la propuesta de Maestre: preparar una ensalada con lechuga, tomate, cebolla y pepino, y añadir las sardinas. También pueden servirse con verduras a la plancha o sobre una tostada acompañadas de escalivada de pimiento, berenjena y cebolla.

Para aprovechar mejor la conserva, la nutricionista recomienda comer la raspa cuando sea posible y escurrir el aceite sobrante. No aconseja enjuagar las sardinas con agua, porque podrían perder parte de sus nutrientes, ni eliminar el aceite por completo.

Eso sí, conviene moderar su consumo porque las conservas pueden contener sal y las versiones en aceite suman calorías. Maestre recuerda que el pescado azul se recomienda entre dos y tres veces por semana, dentro de una dieta variada.