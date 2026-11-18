Sandra Moñino, nutricionista: "Para que unos huevos revueltos estén más ricos, no le eches beicon, sino calabacín y cebolla"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sandra Moñino aconseja sustituir el beicon en los huevos revueltos por calabacín y cebolla para elaborar un plato más saludable y jugoso. La propuesta se inspira en el tradicional zarangollo murciano, una receta económica e ideal para introducir verduras en la dieta de niños y adultos. Esta preparación combina las proteínas de alto valor biológico y la colina del huevo con la fibra, agua y micronutrientes de las hortalizas. La AESAN recomienda reducir el consumo de carnes procesadas como el beicon o el jamón y priorizar la presencia de verduras en la alimentación habitual.

Los huevos revueltos son uno de los platos más habituales para desayunar o preparar una cena rápida. Aunque muchas personas acostumbran a combinarlos con bacon, salchichas o queso, existen otras alternativas que permiten conseguir un resultado igual de sabroso utilizando ingredientes cotidianos.

Una de ellas consiste en añadir calabacín y cebolla, dos verduras que aportan suavidad, jugosidad y un sabor ligeramente dulce al mezclarse con el huevo. Además, permiten incorporar vegetales a una preparación que apenas requiere tiempo en la cocina.

Así lo explica Sandra Moñino, nutricionista y autora de Adiós a la inflamación, durante una entrevista con EL ESPAÑOL, en la que recomienda recuperar una receta tradicional de Murcia para preparar unos huevos revueltos más ricos sin necesidad de recurrir siempre al bacon.

Unos huevos más ricos

"Aquí, en la zona de Murcia, es muy típico el zarangollo, que es calabacín, cebolla y huevo, y va todo revuelto", explica Moñino a EL ESPAÑOL.

La especialista señala que esta preparación resulta especialmente interesante para quienes buscan incorporar más verduras a su alimentación sin renunciar a platos sencillos y apetecibles.

"Los niños no notan prácticamente ni que está el calabacín ni la cebolla porque va todo muy picadito y está muy rico", asegura durante la entrevista.

Para prepararlo, basta con cortar la cebolla y el calabacín en trozos pequeños, cocinarlos suavemente en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra y añadir después los huevos batidos. La mezcla debe removerse hasta conseguir la textura deseada.

Moñino también propone otras combinaciones para quienes prefieren un revuelto más cremoso. Por ejemplo, incorporar un poco de queso parmesano o sustituir el bacon por unos taquitos de jamón serrano.

No obstante, tanto el bacon como el jamón son carnes procesadas, por lo que conviene reservarlas para un consumo ocasional. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda reducir este grupo de alimentos y aumentar la presencia de verduras en la dieta.

Desde el punto de vista nutricional, el huevo destaca por aportar proteínas de alto valor biológico, es decir, que contienen todos los aminoácidos esenciales que necesita el organismo.

También proporciona vitaminas del grupo B, especialmente B12, y colina, un nutriente que participa en el funcionamiento del sistema nervioso y en la formación de las membranas celulares.

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH), un huevo grande cocido aporta aproximadamente 147 miligramos de colina, una cantidad importante respecto a las necesidades diarias de un adulto.

Por su parte, el calabacín aporta agua, fibra y pequeñas cantidades de potasio y vitamina C, mientras que la cebolla contiene compuestos fenólicos y otros componentes vegetales de interés nutricional.

Por qué combinarlos

Una de las ventajas de esta receta es que permite reunir en un mismo plato alimentos con perfiles nutricionales diferentes.

Mientras el huevo aporta principalmente proteínas y grasas, las verduras incorporan fibra, agua y diversos micronutrientes. Esta combinación encaja con las recomendaciones de la AESAN, que aconseja aumentar el consumo de hortalizas y priorizar el aceite de oliva como grasa culinaria.

La forma de cocinado también es importante. Aunque Moñino desaconseja freír excesivamente las verduras, no es necesario evitar el calentamiento del aceite de oliva: puede utilizarse para cocinar, preferiblemente sin dejar que humee.

De esta manera, el zarangollo murciano se convierte en una alternativa sencilla a los tradicionales huevos revueltos con bacon. Una receta que permite aprovechar dos verduras económicas y preparar un plato jugoso, sabroso y con mayor presencia vegetal.