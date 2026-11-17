Más precisión y menos sangrado: así se ataca al cáncer de próstata gracias a la cirugía robótica de vanguardia

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LO ESENCIAL Las claves El equipo de Uros Associats en el Centro Médico Teknon ha realizado la primera prostatectomía radical extraperitoneal en España utilizando el robot Da Vinci 5. El abordaje extraperitoneal permite acceder a la próstata por debajo del peritoneo, lo que reduce el sangrado, minimiza la invasividad y disminuye el riesgo de lesiones intestinales. El nuevo sistema Da Vinci 5 incorpora la tecnología Force Feedback, que devuelve el tacto al cirujano mediante sensores que miden la fuerza aplicada sobre los tejidos. El Grupo Quirónsalud lidera la implementación de esta vanguardia tecnológica en España con más de 20 dispositivos Da Vinci y más de 100 especialistas acreditados.

En los últimos años, el uso de robots quirúrgicos está permitiendo a los cirujanos una mayor precisión que redunda, al mismo tiempo, en unos mejores resultados y también en una mayor calidad de vida.

Una de las áreas donde se ha avanzado más es en el cáncer de próstata, donde el equipo de Uros Associats, Servicio de Urología en Centro Médico Teknon, ha realizado la primera prostatectomía radical extraperitoneal con Da Vinci 5 en nuestro país.

"Nuestro objetivo no es únicamente tratar el cáncer de próstata con las máximas garantías oncológicas, sino también reducir el impacto de la intervención y favorecer la recuperación y la calidad de vida de nuestros pacientes", resume Toño Peña, urólogo especialista en cirugía robótica y laparoscópica y socio fundador de Uros Associats.

La prostatectomía radical es una intervención quirúrgica que consiste en la extirpación completa de la glándula prostática. Normalmente, se realiza de forma transperitoneal, a través del abdomen, al proporcionar un acceso más amplio y cómodo a la próstata pero, gracias a los avances en cirugía robótica, el equipo de Peña puede acceder a través del espacio que queda por debajo y delante del peritoneo, que es la membrana que envuelve y protege los órganos digestivos.

Esto permite una cirugía menos invasiva, con menor riesgo de lesión intestinal y menor sangrado, además de resultar especialmente útil en pacientes con antecedentes de cirugía abdominal.

El hito ha sido posible gracias a la incorporación del robot Da Vinci 5, que, a las ventajas de precisión y control del cirujano, incorpora la tecnología Force Feedback, que permite transmitir al especialista información sobre la fuerza que ejercen los instrumentos quirúrgicos sobre los tejidos, recuperando la sensación táctil de una intervención y facilitando una disección más delicada de los tejidos, especialmente importante en maniobras relacionadas con la preservación nerviosa durante la cirugía prostática.

"La combinación del abordaje extraperitoneal con las nuevas prestaciones del Da Vinci 5 nos permite hacer una cirugía cada vez más precisa y menos invasiva", señala el doctor Peña.

Más de 100 acreditados

El Grupo Quirónsalud fue el primero en disponer del robot Da Vinci 5 en España, con tres unidades instaladas en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Cuenta con más de 20 dispositivos Da Vinci en total, con más de 100 profesionales acreditados para manejar esta plataforma robótica.

Las áreas donde más se está utilizando en la actualidad son las patologías urológicas (próstata y riñón) y del aparato digestivo, el cáncer de pulmón o los ginecológicos.

El Da Vinci 5 incorpora más de 150 innovaciones de diseño respecto a su anterior versión, buscando una mayor precisión, mayor seguridad, mayor ergonomía y mejorando la eficiencia. Además, tiene una mayor capacidad de datos y mejoras en el flujo de quirófano, que ayuda a los especialistas quirúrgicos a mejorar la planificación y la ejecución de cirugías, y la transmisión de la sensación de fuerza sobre los tejidos permite reducir el trauma en tejidos delicados.