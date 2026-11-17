El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, durante una sesión de control al Gobierno Europa Press

Lara Ferreiro, psicóloga: "Rufián utiliza la complejidad de la identidad social de su infancia en su rompedora forma de interpelar"

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Lara Ferreiro analiza cómo la infancia de Gabriel Rufián en una familia trabajadora de origen andaluz influyó en su percepción del esfuerzo y la autoridad. La doble pertenencia cultural de Rufián, catalán de nacimiento e hijo de andaluces, ejemplifica la complejidad de la identidad social descrita en la psicología. Su estilo comunicativo directo e irónico en el Congreso se relaciona con la teoría de la violación benigna, usada para romper normas solemnes a través del humor. Ferreiro concluye que, si bien las raíces y el entorno aportan recursos expresivos, no determinan de forma inevitable la conducta ni la ideología de una persona.

El líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Gabriel Rufián, constituye un ejemplo interesante para analizar cómo las experiencias de la infancia, la relación con la familia y la cultura del entorno pueden relacionarse con un discurso político.

Nacido en Santa Coloma de Gramenet y criado en el barrio del Fondo, Rufián creció en una familia de origen andaluz, con raíces de Jaén y Granada. Sus padres tenían apenas 18 y 19 años cuando nació y, según ha explicado públicamente, los recuerda "siempre trabajando".

Para la psicóloga Lara Ferreiro, autora de ¡Ni un capullo más!, estas circunstancias permiten comprender cómo determinadas experiencias infantiles pueden contribuir a configurar nuestra relación con el esfuerzo, la autoridad y el reconocimiento social.

Rufián y sus dos mundos

Como explica Ferreiro, "cuando el trabajo ocupa un lugar tan importante en la organización familiar, un niño puede aprender que la responsabilidad no es simplemente una cualidad deseable, sino una necesidad cotidiana". De hecho, esta experiencia también puede modificar nuestra percepción de la autoridad.

Como explica la psicóloga, existen diferencias entre respetar a alguien por su posición jerárquica y hacerlo por sus acciones. Crecer observando el esfuerzo de los progenitores podría favorecer una mayor valoración de la responsabilidad personal, aunque no permite explicar por sí sola las posteriores decisiones políticas.

Uno de los aspectos más interesantes de la biografía de Rufián es su doble pertenencia cultural: catalán de nacimiento y descendiente de andaluces, con recuerdos familiares vinculados a ambas comunidades. Ferreiro relaciona esta circunstancia con la complejidad de la identidad social, un concepto desarrollado por las psicólogas Sonia Roccas y Marilynn Brewer en un trabajo publicado en 2002.

Esta teoría explica cómo una persona puede integrar diferentes identidades sociales sin percibirlas necesariamente como contradictorias.

De hecho, en un estudio posterior publicado en Personality and Social Psychology Bulletin se encontró una asociación entre una mayor complejidad de la identidad social y actitudes más tolerantes hacia otros grupos. Se trata, sin embargo, de una evidencia observacional que no nos permitiría trasladar sus resultados automáticamente a una persona concreta.

Esta diversidad cultural también se refleja en los datos: según el Idescat, en su encuesta de 2023, hasta el 46,5% de los catalanes utilizaba habitualmente el castellano, el 32,6% el catalán y el 9,4% ambas lenguas. Por ello, para Ferreiro, la historia de Rufián permite recordar que "podemos pertenecer a diferentes mundos sin tener que renunciar a ninguno de ellos".

Otra característica reconocible del diputado catalán es su estilo comunicativo: intervenciones directas, expresiones coloquiales y comentarios irónicos que contrastan con la esperada solemnidad del Congreso. En este aspecto, la psicóloga considera que el entorno social puede proporcionar determinados recursos lingüísticos, aunque advierte de que no sería correcto atribuir exclusivamente al barrio su manera de intervenir.

En este contexto destaca la conocida como teoría de la violación benigna, desarrollada por Peter McGraw y Caleb Warren. Una investigación publicada en Psychological Science en 2010 encontró que determinadas transgresiones pueden resultar humorísticas cuando se perciben simultáneamente como una ruptura de las normas pero, a su vez, como algo suficientemente inofensivo.

Aplicando a la comunicación parlamentaria, una frase inesperada puede captar la atención, cuestionar una posición de autoridad o alterar el desarrollo habitual de un debate. Sin embargo, Ferreiro advierte de sus limitaciones: la ironía puede provocar rechazo, aumentar la confrontación y desplazar la atención desde los argumentos hacia la provocación.

La clave, según concluye Ferreiro, está en distinguir entre conseguir notoriedad y comunicar eficazmente. Si bien es cierto que la infancia y las raíces culturales proporcionan un contexto para comprender determinados estilos, no determinan inevitablemente cómo piensa, actúa o se expresa una persona. Se trata de algo mucho más complejo.