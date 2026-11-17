La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, interviene en el Almuerzo-Coloquio organizado por Club Siglo XXI, a 20 de octubre de 2026. A. Pérez Meca Europa Press

Confirmado por el BOE: los propietarios de edificios públicos de más de 250 m² necesitan certificado energético

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LO ESENCIAL Las claves Los edificios pertenecientes u ocupados por una Administración Pública con más de 250 m² útiles deben contar con certificado energético obligatoriamente. La normativa, regulada por el Real Decreto 390/2021, exige exhibir la etiqueta de eficiencia energética en un lugar visible del inmueble. Esta obligación está en vigor desde el 3 de junio de 2022 y se aplica con independencia de la afluencia de público que reciba el edificio. Para los inmuebles privados de uso comercial, docente o sanitario, entre otros, el umbral de superficie obligatoria se eleva a más de 500 m².

El certificado energético no es un documento exclusivo de las viviendas que se ponen en venta o alquiler. Aunque muchas personas lo relacionan con las operaciones inmobiliarias, la legislación española también obliga a disponer de él en determinados edificios públicos.

La obligación depende, entre otros factores, de la superficie y de quién sea el propietario u ocupante. En concreto, los inmuebles pertenecientes u ocupados por una Administración Pública deben cumplir este requisito cuando superen los 250 metros cuadrados útiles.

Así lo establece el Real Decreto 390/2021, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que regula la certificación energética de los edificios y contempla obligaciones específicas para las administraciones.

Edificios de más de 250m²

El artículo 3.1.c del Real Decreto 390/2021 establece que deben disponer de certificado energético los edificios o partes de edificios pertenecientes u ocupados por una Administración Pública cuya superficie útil total sea superior a 250 metros cuadrados.

Esto significa que la obligación no depende únicamente de que el inmueble sea propiedad del Estado, de un ayuntamiento o de una comunidad autónoma. También puede afectar a edificios privados ocupados por estas instituciones.

Por ejemplo, unas oficinas municipales situadas en un edificio alquilado pueden quedar sujetas a esta exigencia si la superficie utilizada supera el límite establecido.

La normativa también alcanza a diferentes dependencias administrativas, aunque su aplicación debe comprobarse teniendo en cuenta las características y posibles exclusiones de cada inmueble.

Además, no es necesario que el edificio reciba público constantemente. El Gobierno aclaró que la obligación se aplica con independencia de la frecuencia y la afluencia de visitantes.

Esta exigencia comenzó a aplicarse el 3 de junio de 2022, un año después de la entrada en vigor general del Real Decreto 390/2021.

Por tanto, no se trata de una nueva obligación aprobada en 2026, sino de un requisito que las administraciones afectadas deben cumplir desde hace varios años.

La etiqueta debe mostrarse

La normativa no se limita a exigir la obtención del certificado. El artículo 16 establece que estos edificios deben exhibir su etiqueta energética en un lugar destacado y bien visible.

Esta etiqueta permite conocer la eficiencia energética del inmueble mediante una escala que va desde la A, correspondiente a una mayor eficiencia, hasta la G, que identifica los edificios menos eficientes.

También recoge información sobre el consumo de energía primaria no renovable y las emisiones de dióxido de carbono asociadas al funcionamiento del edificio.

Para utilizarla, el certificado debe estar correctamente registrado ante el organismo competente de la comunidad autónoma.

El documento tiene una validez máxima de diez años, salvo cuando obtiene una calificación G, en cuyo caso debe renovarse como máximo cada cinco años.

Los edificios privados

El BOE también contempla obligaciones para otros inmuebles que no pertenecen a las administraciones. Sin embargo, el límite de superficie no es necesariamente el mismo.

El artículo 3.1.e incluye edificios de más de 500 metros cuadrados útiles destinados a usos comerciales, sanitarios, docentes, culturales, deportivos o de restauración, entre otros.

Así, un supermercado, un gimnasio o un restaurante pueden necesitar certificado energético por su actividad y superficie, aunque su titular sea una empresa privada.

Por tanto, el umbral de 250 metros cuadrados corresponde específicamente a edificios pertenecientes u ocupados por administraciones públicas.

La finalidad de estas medidas es ofrecer información sobre el comportamiento energético de los edificios y favorecer actuaciones que permitan reducir su consumo.

En definitiva, el certificado energético no es únicamente un requisito para vender una vivienda. También constituye una obligación para numerosos edificios públicos, que deben disponer del documento y mostrar su calificación de manera visible.