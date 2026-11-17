Chelito, pescadera con 34 años de experiencia: "Para congelar mejor la lubina no le quites la espina, así se seca menos"

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LO ESENCIAL Las claves Chelito, una pescadera con 34 años de experiencia, aconseja congelar la lubina entera y con espina para evitar que la carne se reseque y pierda jugosidad. El método incluye limpiar el pescado sin lavarlo, retirar las vísceras, secarlo con papel de cocina y envolverlo en papel parafinado y papel de aluminio. Para descongelar correctamente la lubina y mantener su calidad, se recomienda pasarla al frigorífico unas 24 horas antes de cocinarla, evitando dejarla a temperatura ambiente. Comprar y congelar este pescado con antelación en noviembre es una estrategia para ahorrar frente al incremento de precios durante las fechas navideñas.

Comprar una buena lubina y guardarla en el congelador parece una tarea sencilla. Sin embargo, hay un detalle que muchos pasan por alto: la forma de preparar el pescado antes de congelarlo puede influir en su textura y jugosidad cuando llega el momento de cocinarlo.

Lo habitual es pedir en la pescadería que retiren la cabeza, las espinas y la piel para llevarnos los lomos listos para preparar. Aunque resulta cómodo, hay profesionales que prefieren conservar el pescado entero cuando saben que no lo van a consumir inmediatamente.

Es el caso de Chelito, una pescadera con 34 años de experiencia en la plaza de Lugo, en A Coruña, que ha explicado cómo congela las lubinas que compra para su propia casa. Su técnica combina tres gestos: mantener la espina, limpiar cuidadosamente el pescado y protegerlo con un buen envoltorio.

Para que no se reseque

En una entrevista publicada por La Voz de Galicia, la pescadera explica que acostumbra a comprar las lubinas con antelación cuando encuentra ejemplares de buena calidad y a un precio interesante.

Su intención es conservarlas hasta las celebraciones navideñas, cuando suele preparar los lomos para la cena de Nochebuena. "Las congelo enteras, con la espina, es mucho mejor para que la carne no se seque tanto", asegura.

La recomendación responde a su experiencia detrás del mostrador. Al conservar la lubina entera, evita exponer directamente las superficies de corte que quedarían al separar los lomos.

No obstante, la presencia de la espina no garantiza por sí sola que el pescado conserve mejor la humedad. El envasado y la temperatura de congelación también resultan determinantes.

Cómo prepararlo

Chelito no se limita a guardar la lubina tal como llega de la pescadería. Primero, limpia el ejemplar y retira las vísceras y los restos de sangre. Después, utiliza papel de cocina para eliminar la humedad superficial.

La profesional explica que prefiere no lavarlo durante esta preparación y que, una vez limpio, lo envuelve en el papel parafinado que utiliza habitualmente en su establecimiento.

Por último, añade una capa exterior de papel de aluminio para protegerlo durante la congelación.

La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria recomienda congelar el pescado fresco y sin vísceras, utilizando envoltorios o recipientes cerrados que lo protejan del ambiente del congelador.

También aconseja mantener una temperatura de -18 ºC, identificar los paquetes con la fecha y distribuirlos en porciones adaptadas al consumo.

En casa, una bolsa apta para congelación bien cerrada o un envase adecuado puede ayudar a reducir el contacto con el aire.

Por qué pierde calidad

Uno de los problemas más habituales es la deshidratación superficial, conocida como quemadura por congelación. Aparece cuando el alimento pierde humedad durante el almacenamiento y puede provocar zonas resecas y cambios en la textura.

No significa necesariamente que el pescado sea inseguro, pero sí puede hacer que resulte menos jugoso después de cocinarlo. Por eso, evitar el contacto prolongado con el aire es especialmente importante cuando se pretende conservar una lubina durante varias semanas.

La descongelación también influye. Chelito aconseja trasladar el pescado al frigorífico unas 24 horas antes de prepararlo, ajustando el tiempo al tamaño de la pieza.

La recomendación coincide con las pautas de seguridad alimentaria, que desaconsejan dejar el pescado descongelándose durante horas sobre la encimera.

Además de congelar, la pescadera propone aprovechar noviembre para comprar pescado antes de las subidas de precio que pueden producirse en Navidad.

Para ella, la lubina es una opción especialmente interesante por su versatilidad: puede servirse al horno, en lomos o acompañada de verduras.